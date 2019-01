Venezuela resiste la agresión imperialista: Últimas noticias

El trovador cubano Silvio Rodríguez compartió hoy en su blog una canción que escribió en Moscú en julio de 1975, versos que este 24 de enero cantan otra vez por Venezuela.

En una nube viajera

que llegará donde tú,

te mando desde Moscú

mi amor hasta Venezuela.

He conseguido una vela

de viento y agua del norte,

pues no piden pasaporte

a un mensaje tan ligero,

pero me temo que el cielo

tampoco me lo transporte.

Acaso los elementos

tampoco comprenderán.

Quién sabe si llegarán

a caer en su momento.

Quizás un pérfido viento

contrarrevolucionario

deje mi amor en el radio

de un palacio, de un convento.

No debo dejarlo al tiento,

lo deben decir mis labios.

Y aquí me ves, sonriente,

cantando en vez de volar.

Si no puedes escuchar

no es porque yo no lo intente.

Otras luces en mi frente,

caminos vírgenes, largos,

llenos de sueños y dardos,

canciones de mucha gente,

hacen mi amor más valiente

cuanto más me sale amargo.