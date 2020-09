Ayer alguién me etiquetó en Facebook para que supiera que en los diálogos que en un chat de LJC (La Joven Cuba) se producían, mi nombre salía muchas veces. No me refreriré a ese hecho, en una conversación entre conocidos las personas usan formas que serían mal vistas en un intercambio público, ese no es el punto. Lo que si es inaceptable es que se ofenda a Fidel con términos tan tristes para quien los pronuncia, y tan insultantes para millones.

Me pregunto si el que habla de listas para cuando, según él (administrador además del chat), tomen el poder, aspira a que le den, en ese futuro gobierno, la cartera de ministro de ejecuciones. Que tales intercambios pasen sin condena explícita me devela la geometría de la equidistancia. Me recuerda además los métodos de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Mas Canosa, esta en público negaba la violencia y hablaba de unir a los cubanos, mientras en privado cobijaba y financiaba a los terroristas.

Yo seguiré siendo comunista, sin equidistancias, lo que llevo dentro no muere ni es asesinado, solo crece, porque si algo le da sentido a mi vida, es pensar cada noche que he hecho hoy para merecer decir Yo soy Fidel.

(Tomado del perfil de Facebook del autor)

Un antecedente necesario que circula en Facebook: