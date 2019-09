Director de Cuba al Premier: ¿Quién y por qué?

En menos de una semana (3 de octubre) y casi un mes antes de su debut ante Canadá (6 de noviembre), Cuba deberá entregar su nómina a la II edición del torneo Premier 12, tal y como establecen el Reglamento del torneo.

Por supuesto, antes de confeccionar cualquier equipo, el paso imprescindible es elegir su director, quien tendrá voz y voto para sumar peloteros y su cuerpo técnico, en función de la estrategia que pretenda llevar a cabo.

Esta dura, polémica y ardiente función no ha tenido, por desgracia en nuestro béisbol, una metodología escrita ni duradera. Incluso palabras empeñadas a la hora de designar un nombre para dirigir un ciclo olímpico o una X cantidad de tiempo han sido vulneradas ante un resultado inesperado o quedar fuera de las medallas. Víctor Mesa, Roger Machado, Carlos Martí y Pablo Civil son ejemplos recientes.

La era en que un mentor de la selección nacional, hiciera lo que hiciera en la Serie Nacional, era vitalicio o designado desde alturas no siempre deportivas: Serbio Borges, Jorge Fuentes e Higinio Vélez, por solo citar algunos, también, por suerte, parece haber quedado atrás.

De ahí que la encrucijada y la expectativa sobre quién llevará las riendas del conjunto cubano al Premier transiten hoy por caminos llenos de espinas y casi contra tiempo, pues en apenas una semana habrá que nombrar director y luego sacar una nómina de 28 jugadores, de los cuales solo ocho podrán cambiarse antes de empezar el evento, según refleja el Reglamento Oficial.

Encrucijada porque se nombró a Rey Vicente Anglada en marzo para dirigir los Juegos Panamericanos y este torneo de noviembre, pero tras el desastre de Lima ahora muchos consideran que no debe continuar al frente, a pesar de sus probados conocimientos, resultados internacionales y haber estado al frente de la preparación de la selección nacional por cinco meses.

Expectativa porque al no reafirmar, renunciar o quitar al mentor azul tras el regreso de Lima, muchos otros directores se anotaron—para el público y quizás para sí—con posibilidades de ganarse ese puesto a partir de un buen currículum, una primera vuelta exitosa, capacidad, carisma y experiencia.

Para ser justo y ético, el propio Anglada nunca se aferró al cargo y ante varias preguntas de la prensa sobre si seguía o no solo en su responsabilidad con el equipo Cuba siempre remitía la respuesta a los directivos de la Comisión Nacional, quienes hasta este 27 de septiembre no se han pronunciado sobre el tema.

Ante la insistencia de los aficionados de tocar el tema y dada la inminente decisión que puede sobrevenir en horas solo quisiera remitirme a un razonamiento sencillo. Si Anglada no vuelve al timón, los nombres tienen que salir de esta Serie Nacional y tendrán virtudes y defectos sin ninguna magia sobre sus hombros que no sea la de intentar al menos dos victorias en la primera Ronda (chocaremos contra Canadá, Australia y Sudcorea) para avanzar a la siguiente fase.

No habrá ahora entrenamiento extendido, sino una continuidad del rendimiento en la temporada nacional, junto con los posibles jugadores contratados en la Liga Profesional de Japón (Despaigne, Gracial, Colás, Moinello, Raidel y Ariel Martínez, pues los no afiliados a la Federación Cubana no han recibido todavía ninguna señal a pesar de su interés) y apenas unos días de adaptación al uso horario en tierra sudcoreana.

Si llegó hasta aquí les dejo ahora con los tres nombres que enfilan, con más o menos simpatía (nunca consenso total y una polémica siempre abierta) para ese puesto de dirección del equipo Cuba. El camagüeyano Miguel Borroto, el tunero Pablo Civil y el pinareño Alfonso Urquiola. Cada uno tiene defensas claras y sombras o dudas, pues es lo lógico y natural ante una tarea que tiene como objetivo supremo lograr un boleto olímpico bien difícil de lograr en las condiciones que está nuestro béisbol.

A favor de Borroto se anota su regreso triunfal a nuestras campañas, la experiencia de dirección en equipos Cuba, categoría juvenil, y su aprendizaje en el béisbol profesional mexicano. Para Civil la defensa se basa no solo en ser el timonel del campeón nacional vigente, sino en la ruptura de oportunidades tras el segundo lugar de la pasada Serie del Caribe. Con Urquiola la mezcla de carisma y ganador nato en casi todos los eventos internacionales pesa mucho, pues tiene todos los títulos como manager, excepto el olímpico que pudo haberlo peleado en Sidney si no lo hubieran quitado por Serbio.

En ese mismo orden veo la elección definitiva, a la cual debe acompañar una fundamentación convincente sobre la estrategia hacia el próximo preolímpico de marzo del 2020, pues dirigir béisbol, y más en Cuba, implica más que un compromiso, es llevar sobre los hombros el peso y la añoranza de muchos cubanos que se creen tan o mejores mentores que el que finalmente designen las autoridades del movimiento deportivo cubano.

Pueden faltar más o menos argumentos hasta aquí, pero lo cierto es que volvemos a ser los últimos en dar a conocer el director de la selección nacional. Los siete países de América que irán al Premier ya lo tienen desde agosto y su trabajo ya tiene, desgraciadamente, ventaja sobre nosotros, querámoslo o no.

Directores de los equipos de América al Premier 12