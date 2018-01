La guadaña va en moto (+ Fotos)

Otros corredores de motos hacen noticia por estos días.Estos no compiten contra temerarios oponentes como los de la Monumental. Lo hacen contra sí mismos, a por su ego. Van a velocidades infinitas por diversas vías de la ciudad causando admiración, estupor, sorpresa (según quien vea) y hasta la muerte.

No se cómo llegaron a Cuba esas supermotos de altas velocidades que durante un buen tiempo estuvieron vedadas de circular por nuestras carreteras. No conozco que se hayan vendido en establecimientos del país. Pero he visto más de una desandando en calles de la capital a paso de huracán.

Hace un tiempo me comentaron de un superaccidente de una de ellas en la Quinta Avenida de Miramar que dejó muertes. Poco después se prohibió nuevamente el paso de motos por esa vía tan concurrida. Pero los dueños de las potentes motos han seguido mostrando su velocidad por Tercera o Séptima Avenida. Y también por la Vía Blanca, Santa Catalina y otros lugares

Este fin de semana, un accidente en Santa Catalina dejó pesar y muerte. Los protagonistas fueron una persona anciana que cruzaba esa avenida y un motorista que transitaba por esa vía a más de 100 km/h.”Todos los días hacía de la Avenida su pista de velocidad y competencia. Triste realidad”, comentaba sobre el motorista una colega que vive por el lugar de los hechos.

¿Seguiremos permitiendo estos proyectiles suicidas andando sin control por nuestras calles? ¿No aplican para ellos las regulaciones del tránsito? ¿Dejaremos que haya luto por las ansias de velocidad irresponsable y el ego de unos pocos?

Durante los últimos cinco años se produjeron en el país 56 605 accidentes del tránsito, con un saldo de 3 696 fallecidos, 42 171 lesionados, y pérdidas económicas estimadas en 2 500 millones de pesos. Información de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), en conferencia de prensa en julio de 2017

Vea también: