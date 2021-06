Respuesta a “Matemática, resultados de tres acertijandos, y el pensar creativo frente a la COVID-19”

Buenas interpretaciones, aunque algunas con sus resbalones, y no por cáscaras de plátano. Agradable sorpresa la reaparición del acertijando de los tres puntos suspensivos. Les confieso que a veces ustedes descubren, en palabras o números, atributos que no fueron pensados por mí. Eso me alegra. Ya me explicaré.

Vamos por parte.

I

En 12 semanas consecutivas en nuestra Columna, hubo tres acertijandos que merecieron reconocimiento público por sus respuestas. El producto de la cantidad de reconocimiento de cada uno es igual a 40.

La suma de estos reconocimientos es igual a un número que todos pueden ver en una pantalla.

Preguntas

a. Diga el nombre de un acertijando que seguramente no estará en ese trío

Respuesta: El acertijando que no estará en dicho trío es RARJ, ya que él casi siempre está entre los reconocidos; y como son 12 semanas él tendría 11 o 12 reconocimientos. Claro que esto se hace evidente después de haber resuelto el inciso I-b.

Yo le agradezco a RARJ por su generosa valoración hacia mí; pero más bien yo soy acertijador que acertijando.

Bonita la mención de ly a nuestra querida Marga, que hace unos días cumplió años.

b. Determine la cantidad de reconocimientos de cada acertijando, sabiendo que el de menor puntuación usa sombrero.

Respuesta: 8-5-1

8*5*1= 40

Existen seis tríos de números naturales cuyo producto es 40.

Ellos son: 40-1-1; 20-2-1; 10-1-4; 10-2-2; 8-1-5 y 5-4-2; cuyas sumas se ven en una pantalla.

Al existir dos tríos que suman la misma cantidad (14), no podemos decir cuál sería el correcto. Ellos son 10-2-2 y 8-5-1

Estaría faltando una nueva información, pero al afirmarse que hay uno de menor puntuación, descartamos el trío que tiene dos con menor puntuación, y queda resuelto el problema. Lo de que usa sombrero, fue algo sin intención especial, podría haber dicho que usa espejuelos, o corbata. De ese detalle se aprovechó el amigo Fernan para quitarse el sombrero ante nuestro decimista mayor. Yo estoy seguro que todos nos quitaríamos el sombrero en señal de admiración ante RARJ.

Y precisamente RARJ se puso el sombrero y lo convirtió en dígito numerológico (2). Pienso que su razonamiento haya sido este. Sacó el dígito numerológico de la palabra sombrero, y se fue con el trío 5-4-2. No escogió el trío 20-2-1 porque son 12 semanas y no puede haber 20 reconocimientos. No escogió el 10-2-2 porque se repite el dígito 2 y hay un solo sombrero. Ya él podrá defender su razonamiento, tal vez sea más creativo que estepensado por mí.

No era mi intención que la palabra sombrero fuese utilizada en la solución del problema, ni calculé su dígito numerológico que casualmente al ser igual a 2, que es un factor de 40, entra como llave a la cerradura , en nuestro acertijo.

Tres puntos suspensivos hizo una buen razonamiento para descartar los tríos con reconocimientos mayor que 12. Pero en la parte de descartar los de valores menores hubo algo que no entendí, al descartar la presencia del 1. Sin embargo, supo utilizar la información del hombre con sombrero para descartar el trío con el 2 repetido. Mis felicitaciones, y esperamos su aclaración.

Y a la hora de recoger guantes bate y pelotas, llegó afortunadamente la respuesta del ingeniero ly, con un resbalón que no provocó caída al suelo. Su razonamiento fue original y sobrecumplió al atribuirle identidad a los acertijandos con más reconocimientos. Felicitaciones.

II

¿Es posible que en la batalla frente a la covid-19, la persona que más entrega lo que tiene sea el que menos pierda? ¿Por qué?

Piense con creatividad y responda con razón y brevedad.

Respuesta: Sí es posible, en el caso de que se trate de una persona que esté en el combate frente a la epidemia, por ejemplo, si entrega sus conocimientos, no lo pierde, y al intercambiar con otros, no pierde, por el contrario gana conocimientos.

La respuesta de Fernan estuvo excelente.

Fernan dijo:

Sí, es posible.

Enmarcándonos en un ambiente donde lo material pasa a un segundo plano, donde el “tener” se refiere a valores morales, sentimientos, humanidad; gana más quién da más.

En toda guerra el balance de saldo negativo se cuenta a partir de la pérdida de vidas humanas, y si en esta batalla los soldados del ejército de batas blancas entregan su tiempo, sus conocimientos, su dedicación, sus experiencias y al hacerlo con altruismo le arrebatan bajas a la enfermedad… ganarán amigos, personas agradecidas, familiares felices y complacidos, ganaran un país sano.

Que mejor recuento de ganancias que salvar vidas…

También el de Jose Antonio es muy bueno.

Jose Antonio dijo:

Es posible que en la batalla contra la covid-19, la persona que más entregue su tiempo en ayudar, cuidar o curar, es decir en ser solidario, sea el que menos pierda porque esa persona en lugar de perder solo ganará el cariño y el respeto de los demás.

III

Completar estas tres reglas de tres sanitaria-literaria.

Mis respuestas:

El distanciamiento físico es a la covid-19, lo que la cruz es al diablo

El Sars-Cov-2 es a la violación de las normas , lo que la llave es a la cerradura

El abrazo es al contagio, lo que la cáscara de plátano al resbalón

Otras respuestas que considero correctas:

El nasobuco es a la covid-19, lo que la cruz es al diablo El INDISCIPLINADO es al contagio, lo que la cáscara de plátano al resbalón. El SARS- CoV- 2 es a la negligencia , lo que la llave es a la cerradura. El conglomerado de personas es al contagio, lo que la cáscara de plátano al resbalón. El SARS-CoV-2 es a la salud lo que la llave es a la cerradura. El SARS-CoV-2 es a la muerte , lo que la llave a la cerradura. El descubrirse la boca y nariz en un lugar cerrado con personas es al contagio, lo que la cáscara de plátano al resbalón. El descuido , es al contagio, lo que la cáscara de plátano al resbalón.

Aquí el inciso que generaba alguna posible confusión es el segundo; ya que el primero y el tercero dejaban clara su naturaleza.

En el segundo la relación llave-cerradura se puede interpretar de dos maneras; creo que eso fue lo que pensó Jose Antonio y lo que muy bien explicó y aplicó Fernan.

Comparto las respuestas del amigo RARJ, aunque debe tener en cuenta mis observaciones en el caso de las preguntas I-a y I-b.

RARJ dijo:

-I-

En la palabra SOMBRERO, el

Dígito numerológico

Es dos y yo hallo muy lógico

Que dos, cumpla aquí un papel.

Por eso voy a poner

Mi respuesta de inmediato,

Las cantidades son: cuatro,

Dos y cinco que al sumarlos

Da once y al multiplicarlos

Nos da el cuarenta del dato.

-II-

El nombre que aquí yo elijo

Que no debe aparecer

Es el de Néstor, porque él

Es quien pone el acertijo.

En este combate fijo

Contra la pandemia, nombro

A ese que pone su hombro

Voluntario a la vacuna,

Con confianza y sin ninguna

Pizca de miedo o de asombro.

-III-

El médico, cual venablo,

Por su entrega y su relieve,

Es al COVID – diecinueve

Como la cruz es al diablo.

Como de pandemias hablo

Por su gran envergadura,

El Sars-Cov-2 que ya emula,

Por pesado, con el plomo

Va a ser a la vida como

La llave a la cerradura.

-IV-

El terco o el cabezón

Es al contagio, lo que

Una cascarita de

Plátano es al resbalón.

Y ya como conclusión

De todo el razonamiento

Yo quiero en este momento

Enviarle al profesor

Por toda su ardua labor

Un gran RECONOCIMIENTO.

Espero vuestros comentarios y posibles réplicas.

Nos vemos el próximo lunes 14, en que rendiremos homenaje a Maceo y a Che. Vayan acopiando información y puliendo la inspiración poética.