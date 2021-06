Liga de Diamante: Sandra Perkovic confirma su candidatura al oro olímpico

La croata Sandra Perkovic dio este jueves claras señales de su propósito de conservar el título olímpico y elevó su marca del año hasta unos excelentes 68.31m, el tercer mejor registro del ranking mundial y una marca que además le bastó para vencer por primera vez en la temporada a la cubana Yaimé Pérez.

Durante una competencia con sede en la ciudad italiana de Florencia y perteneciente a la Liga de Diamante, la doble titular olímpica mostró su solidez y consiguió otros dos envíos de 67.70m y 66.90m. Ese último disparo le sirvió para llevarse el título en una competencia que otra vez utilizó el sistema de dejar a solo tres mujeres para la última ronda y premiar a la de mejor resultado allí.

Mientras tanto, Yaimé protagonizó una competencia muy estable y firmó cinco registros por encima de los 65 metros. El más largo de ellos lo obtuvo en su lanzamiento inicial y cayó en 66.82m, lo mejor conseguido por la antillana en suelo europeo. El resto de sus cuotas terminaron en 66.49m, 66.07m, 65.51m, 64.91m y 65.37m.

Según dijo Yaimé al sitio oficial del evento, aunque no ganó se siente satisfecha con el resultado, sobre todo por su secuencia de disparos.

"Hoy fue una buena competencia y siento que estoy mejorando cada vez que compito. Mi entrenadora me dijo que buscara algo de consistencia, lo cual logré, pero aun tengo que trabajar en mi técnica para corregir algunos de los errores que cometí esta noche. Por el momento, no hay expectativas para los Juegos Olímpicos, aparte de trabajar duro para ello", agregó.

Mientras tanto, Perkovic reveló algunas luces sobre su futuro. "Hoy es la última competición para mí antes de mi preparación para Tokio —dijo— y tenía muchas ganas de demostrar lo que puedo. Esta nueva regla para el sexto intento ejerce una gran presión sobre el atleta líder. Pero pasé dos semanas en Toscana con mi familia en 2019, también en Florencia y hoy me dije "es ahora o nunca". Tengo tanto en mis brazos, y lo demostré. Ahora puedo empezar a prepararme para Tokio".

Por detrás de ambas atletas concluyó la alemana Kristin Pudenz, dueña de 64.42m en los cinco primeros intentos, pero que en la decisiva sexta salida al círculo de lanzamientos solo llegó hasta 61.70m.

Por su parte, Denia Caballero no tuvo una buena competencia y con una mejor marca de 61.33m apenas ancló en el séptimo puesto entre las ocho discóbolas en competencia. La titular mundial de 2015 inició la prueba con dos envíos nulos y un tercero de solo 42.36m, a todas luces producto de fallas técnicas. En su cuarta tentativa por fin encontró la mejoría y con 60.58m salió del sótano de la prueba.

Luego, en su quinto y último intento aumentó ese registro y lo dejó en un definitivo 61.33m, el peor conseguido por ella en la gira europea. Para Denia las últimas competencias internacionales no van dejando buenos dividendos, luego de tres eventos en las que no solo tiene un mejor envío de 63.00m, sino que no ha mostrado constancia sobre los 60 metros.

Tras esta competencia Yaimé acumula 15 unidades y continúa al frente de la carrera por el diamante. No obstante, Perkovic se ubicó a solo un punto de ella, mientras la alemana Claudine Vita marcha tercera con nueve. Denia Caballero solo tiene seis puntos y se ubica séptima.

En otros resultados interesantes del día, la holandesa Femke Bol (53.44s) implantó récord nacional en los 400 metros con vallas, Thomas Walsh (21.47m) dominó la impulsión de la bala y el colombiano Anthony José Zambrano (44.76s) ganó la vuelta al óvalo. Por su parte, la boricua Jasmine Camacho-Quinn (12.38s) y el jamaicano OmarMcLeod (13.01s) extendieron su dominio en las vallas cortas.

Por su parte, Anzhelika Sidorova (4.91m) ganó el salto con pértiga, Soufiane El Bakkali (MAR-8:08.54) y Siffan Hassan (HOL-3:53.63) consiguieron marcas líderes del año en los 3 mil con obstáculos y los 1500 metros.

A su vez, la británica Dina Asher-Smith (22.06s) venció en el doble hectómetro, Ilya Ivanyuk (RUS-2.33m) lo hizo en la altura, el noruego Jakob Ingebrigsten (12:48.45) implantó récord europeo en los 5 mil y la alemana Malaika Mihambo (6.82m) venció en el salto largo.