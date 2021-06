Sencillamente Raúl (+ Fotos)

En ocasión de celebrarse este 3 de junio el cumpleaños noventa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se presentó la revista Verde Olivo especial dedicada a quien, por más de 49 años, se desempeñó como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El homenaje, efectuado en la Sala Universal de las FAR, fue presidido por el general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FAR y el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, viceministro del Interior; participaron, además, otros jefes de las FAR y del Ministerio del Interior, así como un grupo de autores de la publicación y trabajadores de la editorial.

El director de la Casa Editorial Verde Olivo, coronel Rigoberto Santiesteban Reina, señaló elementos que confluyeron en el proceso productivo de la revista; ello permitió, con el apoyo de periodistas, colaboradores, editores, diseñadores, fotorreporteros, correctores…, regalar esta Verde Olivo al General de Ejército en su onomástico.

El panel fue conducido por la periodista Katiuska Blanco. En este escenario los periodistas e intelectuales Alina Perera Robbio, Leticia Martínez Hernández, Wilmer Rodríguez Fernández y el doctor en Ciencias Históricas Elier Ramírez Cañedo, mostraron desde su visión personal, cualidades éticas, revolucionarias y morales del General de Ejército.

La revista, órgano oficial de las FAR, muestra contenidos y secciones fijas que destacan diferentes etapas de Raúl: infancia, juventud, trayectoria revolucionaria… En sus más de noventa páginas vislumbra lo que simboliza para este cubano haber nacido y crecido en Birán y tener junto a él uno de los mayores ejemplos: el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Sobresalen imágenes que tiene un gran impacto visual, entre las que despuntan la obra de los fotorreporteros Perfecto Romero y Raúl Abreu. Las instantáneas, acompañadas de un diseño artístico, realzan los trabajos, entre ellos: “El joven estudiante”, de la historiadora Martha Verónica Álvarez Mola; “Sencillamente Raúl”, del coronel (r) René González Barrios; “Nada ha sido en vano”, “El jefe y amigo” de los periodistas Leticia Martínez Hernández y Wilmer Rodríguez Fernández, respectivamente y “Seremos siempre tripulantes del Granma”, del teniente coronel (r) Jorge Martín Blandino.

“Por el camino de las remembranzas”, constituye el artículo de apertura de la revista, el cual fue desarrollado por la periodista Katiuska Blanco. Dicha profesional de la prensa escrita, le regala al público necesarias reflexiones de quien ha sido en disímiles contextos, ejemplo para su nación. “La personalidad de Raúl se desdobla en las palabras, un ser muy familiar, recto en los principios, enérgico, y a su vez, campechano; de una disciplina forjada en el sacrificio [...] Una persona de hábitos y costumbres [...], ejemplos de una voluntad de estudio y cuidado, fácilmente perceptibles. Alguien de amistades sólidas y perpetuas, con cercanías que no se distancian al pasar de los años”, apunta la escritora.

El director de la editorial destacó como se concibió en esta edición la valoración de Eusebio Leal Spengler; quien aceptó, desde la idea inicial del proyecto editorial, colaborar y reflejar la agudeza del pensamiento y la acción de Raúl, del cual expresara: “¡Está ahí por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que

hará!”

Al no estar físicamente Leal, Verde Olivo retomó fragmentos de la presentación del libro Raúl Castro y Nuestra América, de Abel González Santamaría, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, febrero 2018, donde dejó acentuado con su verbo el orgullo que representó para él conocer a Raúl.

El historiador Elier Ramírez Cañedo se refirió a la unión de Fidel y Raúl, quien “ha mantenido viva la fuerza de la Revolución, abriéndole paso con seguridad y confianza a la continuidad creadora que representa nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que ha bebido de esos dos manantiales de sabiduría, ejemplos imperecederos de hermandad en la lucha contra todos los imposibles, que siguen demostrándonos cada día “que sí se pudo, sí se puede y se podrá superar cualquier obstáculo”, destacó el intelectual.