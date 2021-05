Las 3 del día: ¿Cuáles son las nuevas normas jurídicas para incentivar la construcción de viviendas? (+ Podcast)

“Soy madre soltera, hace un tiempo me separé de mi esposo y tengo tres hijos menores de 4 años. Trabajo pero vivo agregada con mi exsuegra en un cuartico de la casa donde duermo con los 3 niños en la misma cama, porque solo tengo espacio para un armario. Constantemente me botan de la vivienda, claro no es mía, no tengo para donde irme porque el único familiar que me queda es una tía que vive con su familia”.