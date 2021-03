Investigaciones preliminares: No se han encontrado evidencias que confirmen caída de meteorito en Cuba

Nota Informativa 2 sobre explosión ocurrida en la alta atmósfera terrestre, en la provincia de Holguín, 20 de marzo de 2021, 1:00 pm.

La presente nota ha sido elaborada por un equipo multidisciplinario de expertos de los Institutos de Geodesia – Astronomía y Meteorología de la Agencia de Medio Ambiente; así como del Centro de Investigaciones Sismológicas y la Delegación Territorial en Holguín, todas pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El evento ocurrió la noche del 19 de marzo de 2021, a las 10:05 pm hora local, con una fuerte explosión percibida por gran parte de la población de la provincia de Holguín, acompañada de luces y bolas de fuego en el firmamento, según narran personas del lugar.

Se tienen noticias de perceptibilidad de un estruendo fuerte a esa hora de la noche, en la localidad de Yaguaneque, así como en Moa y otras zonas de la provincia de Holguín.

El Servicio Sismológico Nacional informó con respecto al suceso sobre el registro de una señal a las 10:06 pm en sus equipos en las estaciones situadas en la localidad de Moa. Esta señal no se corresponde con ningún sismo.

A esa misma hora el Instituto de Meteorología reportó la información registrada por el satélite GOES – 16, de una imagen de destello o “flash” en la alta atmósfera, producida por la explosión de referencia, la que habiéndose sucedido a esa hora de la noche y en comparación con imágenes similares captadas por este satélite en el suceso en pleno mediodía del 1ro de febrero de 2019 sobre el Valle de Viñales, demuestran la poca intensidad de este nuevo hecho.

Lo observado no significa necesariamente que el suceso esté relacionado de forma confirmada, con la posible caída de un meteorito en el mar, o en algún lugar de la Geografía holguinera.

Es preciso recordar que sucesos explosivos acontecidos en la alta atmósfera de la Tierra, pueden estar estrechamente relacionados no sólo con meteoritos, sino con meteoros, meteoroides, e incluso, con basura o desechos cósmicos de naves y satélites artificiales de la Tierra, gran parte de los cuales orbitan nuestro planeta, de manera permanente.

En tanto no se obtengan evidencias materiales tangibles de un “objeto natural de origen cósmico” caído a tierra en la zona, no es posible afirmar de manera categórica, que sea un meteorito, pudiendo tratarse en cambio de un objeto mucho menor que por “sublimación progresiva” se desintegró completamente en la alta atmósfera (en cuyo caso hablamos de un meteoro y no de un meteorito como tal).

Las dos explosiones escuchadas en la Provincia, e incluso en zonas más alejadas al sur de ésta, deben estar con certeza relacionadas, con la onda balística o de expansión, del pequeño objeto que entró en la atmósfera a esa hora, en la noche de ayer.

Hasta el momento de elaborar la presente nota, no se han encontrado evidencias materiales que permitan afirmar o confirmar la posible caída de un meteorito sobre la costa norte de la provincia de Holguín y sí en cambio, un destello y explosión en la alta atmósfera terrestre, en un punto al sur-sureste de la Bahía de Nipe, que pudiera haber sido sublimado y extinguido, en la atmósfera alta, a esa hora, sobre el territorio antes mencionado.

Este equipo junto con otros organismos del territorio continúa en la búsqueda de evidencia que podamos continuar actualizando otras notas sobre este hecho.

En este texto se adjunta una secuencia de dos imágenes satelitales del GLM a bordo del GOES – 16, en la que se puede apreciar la atmósfera nocturna de Cuba y el lugar de los hechos, minutos antes y en el momento justo del suceso (este último, se señala con saeta en color rojo, la cual muestra el flash de la explosión).

(Tomado del CITMA)

