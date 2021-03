Ensalada matemática cucalambeana y un PICE covideano

El querido RARJ suele colar acertijos en sus comentarios a mis respuestas, pero que muchas veces pasan inadvertidos. Voy a ir recreando algunos que no hayan sido respondidos, formando una ensalada matemática cucalambeana. Comienzo por el último, en que hay variedad de complejidad. Y para balancear uno de pensamiento inteligente, creativo y ético.

I

En el dominó de 55 fichas la de menor valor es el doble blanco y la de mayor es el doble 9. Analice y responda.

a. ¿Cuántas son y cuantos puntos suman las fichas que cumplen la condición que al sumar sus dos partes tenga como resultado un número primo?

b. Un ejemplo de cinco fichas en las que aparecen todos los números son:

0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9.

¿Cuántas otras combinaciones se pueden lograr que cumplan la condición de dicho ejemplo?

c. Suponiendo que todas las fichas están construidas uniformemente, determine cuáles fichas tendrán el mismo peso en el juego, y cuántas el mismo peso según la ley de la gravedad.

d. ¿En qué se parece la COVID-19 al Dominó?



Fundamenta tus respuestas.

II

Las pesquisas sin artefactos en la COVID-19 son de suma importancia; me refiero a las que realiza una persona autorizada por el Sistema de Salud Pública, que visita las viviendas, haciendo preguntas.

Realice un análisis PICE (pensamiento inteligente, creativo y ético) del siguiente texto.

“Una joven estudiante de segundo año de medicina toca la puerta de una casa por vez primera, y le sale un niño de 10 años de edad. Le dice a la estudiante que sus padres están trabajando y sus abuelos están durmiendo. Ella le pregunta que si en la casa hay personas con catarro, con fiebre, con dolor de cabeza, o con cualquier otro síntoma de la COVID-19.

El niño le pide permiso para ir a ponerse el nasobuco, y ella le dice que no hace falta, ya que ella lo tiene puesto y él está a más de metro y medio de distancia. El niño se le acerca y le dice en voz muy baja; yo creo que tengo un poquito de fiebre, pero no quiero que mis abuelos lo sepan, porque no me dejarán jugar con mis amiguitos por la tarde en el parquecito de la esquina. La joven le puso la mano en la frente, y le dijo que era necesario que despertara a sus abuelitos para hablar con ellos”.