EEUU se acerca al medio millón de muertos por COVID-19

Estados Unidos se acerca este lunes a los 500 000 muertos por coronavirus. El poder simbólico de la cifra de medio millón subraya el horror de la pesadilla que se apoderó del país hace un año. El 23 de febrero de 2020, el expresidente Donald Trump alardeó diciendo que “lo tenemos bajo control” y “no hemos tenido muertes”, revelando su falta de preparación para el desastre que estaba a punto de desarrollarse durante su mandato.

El número actual de muertos, según CNN, de casi 499 000, es equivalente a más de seis estadios promedio de la NFL llenos de víctimas –en los días en que las multitudes aún podían llenar los eventos deportivos masivos. Cada uno es un abuelo, padre, hijo, hija o hermano que forma parte de una horrenda cifra de muertos –la peor del mundo en la pandemia– casi equivalente a las pérdidas combinadas de Estados Unidos en dos guerras mundiales.

En el mundo la pandemia acumula más de 2,46 millones de muertos, según un balance de AFP de este lunes.

Después de casi un año del anuncio del primer muerto en Estados Unidos, el 29 de febrero de 2020, la cifra está a punto de superar el medio millón. “No hemos visto nada parecido desde hace 100 años, desde la pandemia de 1918”, dijo el domingo Anthony Fauci, consejero del presidente Joe Biden. “Es algo que quedará en la historia e este país, el que tantas personas hayan muerto de una infección respiratoria”, remarcó.

Estados Unidos, el país más azotado por la COVID-19, superó en enero los 400 000 fallecidos, en vísperas de la asunción de Biden, que hizo de la lucha contra la pandemia su prioridad absoluta.

El presidente centra sus esperanzas en el ritmo de vacunación. Más de 61 millones de personas recibieron una de las dos vacunas autorizadas en Estados Unidos (Pfizer/BioNTech y Moderna), y 18 millones, las dos dosis requeridas.

The front page of The New York Times for Feb. 21, 2021, as the U.S. nears 500,000 dead from Covid-19. Each dot represents a life lost. pic.twitter.com/YAAEvQIszZ

— The New York Times (@nytimes) February 21, 2021