Minuto a Minuto: Plan de la economía, presupuesto y nuevo cronograma legislativo a debate en la Asamblea Nacional

Este escenario, “nos demostró el valor de la planificación centralizada. Cuba, bajo el intenso bloqueo, no ha quedado detenida esperando a que las soluciones caigan del cielo, porque sencillamente no lo harán”.

Puntualizó que solo se recibió el 55% de la divisa prevista y se ejecutó el 60% de las importaciones.

“Vale que nos preguntemos cómo reaccionaría ante este escenario el capitalismo; cómo hemos podido mantener los recursos vitales, no ha habido apagones, no se han cerrado escuelas, hospitales ni centros científicos. Cómo hemos alcanzado ejemplares resultado en la batalla a la COVID-19, que nos ha costado 100 mil millones de dólares que no teníamos planificado”.