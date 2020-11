Caravana de coches y bicicletas por las calles de Miami exige fin de sanciones contra Cuba

Una nueva caravana de coches y bicicletas por las calles de Miami denunció este domingo el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En fotos publicadas en Twitter por el vicecónsul de Cuba en EE.UU, Pedro Orlando Pérez, aparecen participantes portando un cartel que exige el fin de esa política unilateral: “No más bloqueo. El pueblo es quien sufre más”.

El comunicado precisa que esas medidas aplicadas por Washington contra la isla, “mantenidas durante más de 60 años con la finalidad de empeorar las condiciones de vida del pueblo cubano y conseguir por esa vía un cambio de régimen en La Habana, han estado castigando sostenidamente a la familia cubana de forma cruel e inhumana”.

A new caravan of cars and bicycles along streets of #Miami. Participants denounced the economic, commercial and financial blockade imposed by the #US to #Cuba

May the economic sanctions that weigh on the Cuban family cease! #UnblockCuba pic.twitter.com/t84soj3zXl

— Pedro Orlando Pérez Paneca (@PPPaneca_Cuba) November 29, 2020