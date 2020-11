Respuesta a “Matemática y creatividad desde y con IBERGECYT’2020”

Hemos tenido menos participantes de lo habitual, aunque quienes respondieron han tenido una participación meritoria. En particular la del ingeniero Ly, estuvo muy abarcadora, creativa y enjundiosa.

Vamos por parte.

I

GECYT realiza cada año dos eventos principales; el primero que aparece, en los años pares, centrado en la Ciencia; y el segundo en los años impares, centrado en la Tecnología.

Ahora viene el texto del acertijo:

IBERGECYT y TECNOGEST comenzaron a discutir sobre cuál de los dos era más importante. Como no se pusieron de acuerdo, acudieron a un experto en arbitraje y matemática.

El experto les dijo que no les daría la respuesta, pero les dio la siguiente pista:

La respuesta saldrá mediante operaciones aritméticas sencillas, y el análisis de las palabras que los identifican a ustedes dos.

Hay tres posibles métodos para determinar la importancia comparada.

Intenta hallar las tres soluciones y fundamenta tu respuesta.

Respuesta: Amos eventos tienen la misma importancia.

Fundamentación matemática basada en el análisis de ambas palabras.

Si contamos cada palabra comprobaremos que ambas tienen nueve letras. Si buscamos la suma del valor numérico de cada letra en ambas palabras, tal como ya es habitual en estos tipos de acertijos, tendremos que IBERGECYT suma 9 7 , ( 9 + 2 + 5 + 18 + 7 + 5 + 3 + 26 + 21 ). Mientras que TECNOGEST suma 11 2 ( 21 + 5 + 3 + 14 + 15 + 7 + 5 + 20 + 21 ​ ). Entonces gana TECNOGEST. Si buscamos el dígito numerológico de ambas sumas, tendremos que

IBERGECYT (97) se transforma en 9+7=16; 16= 1+6= 7

TECNOGEST (112), que se transforma en 1+1+2=4

Entonces gana IBERGECYT

Por tanto, quedan empatados al conjugar los tres métodos, que era precisamente lo deseado por mí, ya que es lo que considero correcto.

Para argumentarlo desde lo que significa cada evento voy a utilizar la respuesta del ingeniero Dariel León, experto matancero en gestión de la tecnología, y colaborador de GECYT, aunque él solamente aplicó el método más visible. El amigo Rodo le sugirió otro de los métodos, pero él estaba convencido de que la respuesta correcta era la del empate.

darieL dijo:

Pues para no profundizar mucho y entrar en un debate que de acuerdo a los criterios de varias personas, pudiera antojarse eterno, diría que los dos tienen la misma importancia, ya que la tecnología es ciencia aplicada, no haces nada con trabajar en la ciencia si no le encuentras una aplicación práctica (tecnología), y en sentido contrario, sin ciencia no es posible crear tecnologías para resolver problemas.

Dicho esto:

IBERGECYT = 9 caracteres

TECNOGEST = 9 caracteres.

Como ya dije, la respuesta del ingeniero santiaguero Ly fue de lujo, a pesar de que tuvo que hacer y rehacer por motivos ajenos a él.

Ambos coincidimos en dos de los caminos, en que hay una victoria para cada palabra.

Pero su camino del desempate, con mucha lógica, fue la de encadenar todos los dígitos y comprobar que el que corresponde a TECNOGEST es mucho mayor.

Su sorpresa fue un lanzamiento casi imposible de batear, de esos de los que se caen al llegar al jon.Tuve que sudar mis neuronas para darle una interpretación aceptable a la letra R que vale 19, está tanto en el nombre del test rápido como en IBERGECYT. Le pregunto a Ly si es así.

Tal vez a ly le faltó información sobre las esencias de cada evento, y por eso se parcializó con TECNOGEST, asistido por métodos matemáticos.

No sería justo obviar la respuesta de quien se identifica como una salamandra, que nos puso a pensar sobre la palabra repetida, y unos métodos que lo mismo daba prioridad a un evento que al otro.

II

El otro tema del concurso fue sobre una creación intelectual en que se combinan: conocimientos, creatividad y buen humor, sobre la batalla contra la COVID-19.

Intenta no copiar, y si usas uno conocido, fertilízalo.

Tu creación intelectual sobre el devenir de la COVID-19 puede ser un proverbio, una expresión popular, una décima, una función matemática, …. Evitar ofensas y groserías.

Ahora te toca a ti responder en Para Pensar.

A continuación comparto algunas respuestas que me gustaron.

A los que siempre piden más días no laborables, el 2020 les dio por la vena del gusto (Sofía RF).

La respuesta de Ly estuvo genial, al asociar el devenir de la COVID-9 con un equipo de pelota. Lean esto:

Alineación equipo País...Director...Dr. Durán

1er-bate......prevencioncita

2do-bate......detergentico

3er-bate.......agüita

4to- bate .......nasobuquito

5to- bate........hipoclorito

6to- bate........lavadito

7mo-bate.......distancimientico

8vo-bate........pcr-rito

9no-bate........aislamientico

BD.................ingresito

Emergente......cuarentenita

Pitcher.....SOBERANITA(1-2)

Hubo otra buena del amigo Oro.

Esta pandemia pasará y nos dejará una gran lección de vida y muerte. Reflexiones y valores que decidirán el progreso de la humanidad o su desaparición. COVID–19 es el ejemplo más evidente, pero el enfrentamiento al cambio climático no es menos crítico y urgente. Un chiste. Este COVID – 19 nos está afectando a todos, ayer vi a mi vecino hablando con su gato, ¡como si este lo pudiera entender!!!! Cuando se lo conté a mi perro, ¡nos estuvimos riendo los dos como media hora!

III

Un tercer inciso, en este caso añadido especialmente en Para Pensar. Tiene dos preguntas sobre las fotos siguientes:

¿Quiénes son estos dos científicos? Mencione un dato de cada uno de ellos que demuestre que sabes algo de ellos.

Respuesta: En orden de aparición son el Dr. C Manuel Calviño, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y quien lleva más de un cuarto de siglo con su programa televisivo semanal “Vale la pena”.

Luego aparece el Dr. C. Agustín Lage, profesor titular de la Facultad de Bilogía de la Universidad de La Habana y académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y director fundador del Centro de Inmunología Molecular; hoy asesor del grupo BioCubaFarma, e investigador titular en el CIM.

Agradecemos al amigo Oro por haber aportado más datos sobre ambos científicos.

Le agradezco sus generosas palabras hacia mí persona.

2. ¿Por qué en la segunda foto estoy mirando el teléfono inteligente, lo que podría interpretarse como una desatención o falta de cortesía de mi parte?

Respuesta:

Compartiré la realizada por la destacada acertijandamatancera Sofía RF quien escribió:

Por su posición parece que se encuentra interactuando con los participantes virtuales del Evento, ¡qué lujazo¡¡¡¡¡

Es cierto que fue un gran lujo la participación de ambos científicos; y las respuestas que dieron a las preguntas demostraron la preparación de esos dos grandes amigos y compañeros de todos los tiempos.

No puedo dejar de expresar el profundo dolor por la muerte inesperada y temprana del gigante futbolista y excepcional ser humano Diego Armando Maradona.

¡Qué coincidencia! Murió el mismo día en que hace cuatro años murió Fidel, al que Diego nombró y consideró como a un padre.

Nos vemos el próximo lunes 30 de noviembre en que termina el penúltimo mes del fatídico 2020, que sigue cobrando vidas de hombres y mujeres que hicieron historia.