Respuesta a “Razonar y responder una pregunta especial, y destrabar el trabaneuronas”

Acertijo matemático que movió de lo lindo a las neuronas para responder. Trabalenguas y trabador de neuronas sacó a flote la imaginación inteligente; y la expresión de RARJ fue descubierta por varios y transformada por otros. Vamos por parte.

I

Tres amigos, Antonio, Mario y Ubaldo; se encuentran para jugar un torneo de dominó, con las siguientes reglas. Juegan entre dos: el que pierde sale y entra el que estaba inactivo. Al terminar el torneo Antonio jugó 11 partidas, Mario jugó 9 y Ubaldo jugó 6. ¿Quién perdió la segunda partida? Fundamente su respuesta.

Respuesta: La segunda partida la perdió Ubaldo

Al sumar la cantidad de partidas jugadas por cada uno obtenemos 11+9+6=26. Pero aquí estarían contándose dobles la cantidad de partidas jugadas en total, por tanto debemos dividir por 2 y nos daría 13 partidas (26/2=13)

La cantidad mínima que jugaría un jugador sería 6, y en este caso implica que las pierde todas. Las secuencias posibles de partidas jugadas serían estas dos, en dependencia de que comience jugando o no.

1-3-5-7-9-11-13

2-4-6-8-10-12

Descarto la primera ya que da 7 partidas.

Entonces el que perdió la segunda partida fue Ubaldo, que jugó 6 y sabemos que las perdió todas.

Como verán, no tengo que complicarme en el planteo de las 13 partidas. En definitiva solo se pedía decir el jugador que perdió la segunda partida.

Hubo muy buenos razonamientos. Algunos con análisis sintéticos y otras construyendo las posibilidades, con mayor o menor eficiencia, desde el uso de EXCEL hasta contar con los dedos.

Aunque no se pedía, felicito a quienes fueron más allá, respondiendo partidas ganadas y perdidas por los otros jugadores.

Ysma, te diré que puse el nombre de Ubaldo para homenajear a un destacado alumno que tuve en La Lenin. Ya vi que varios le alteraron el sombre.

II

Vamos con un nuevo tipo de creatividad sin números, lo he llamado Destrabar el trabaneuronas.

Por lo general, el trabaneuronas es primo hermano del trabalenguas, ya que el lenguaje es la envoltura del pensamiento. Por tanto ambos se asocian sinérgicamente.

La tarea consiste en entrarle por todos los ángulos para exprimirlo hasta la última gota; y sacar a flote coherencias e incoherencias.

Dice el trabaneuronas:

“Yo confié en todos porque desconfié de todos, pero me aislé socialmente. Ahora estoy más conectado, pero sigo desconfiando con más confianza”.

Excelentes respuestas, de las que comparto las siguientes:

“Yo confié en todos los que decían que la COVID-19 no tenía rostro porque desconfié de todos los que parecían no padecerla, pero me aislé socialmente para no terminar contagiándome. Ahora en la nueva normalidad estoy más conectado con mi alrededor, pero sigo desconfiando sobre todo de aquellos que no cumplen las medidas y con más confianza en que venceremos esta terrible enfermedad”… y recuerden: “En la confianza está el peligro” y “la confianza es buena, pero el control es mejor.”

“Yo confié en todos porque desconfié de todos, pero me aislé socialmente. Ahora estoy más conectado, pero sigo desconfiando con más confianza”.

El autor de la frase encuentra unidad en la dicotomía confiar – desconfiar, esta relación no es una antinomia (como concepto de lógica o epistemología), en tanto que es resoluble y no excluyente. Si tomamos una escala de cero a nueve, se puede confiar – desconfiar digamos de 2 a 7, ¡incluso de 0 a 9 y después bajo determinadas circunstancias llegar a un nivel de 7 a 2 es decir “desconfiar con más confianza”!

Yo confié en una solución colectiva porque desconfié de la inocuidad de todos y me aislé socialmente. Ahora estoy más conectado con mi entorno, no queda más remedio, pero sigo desconfiando del actuar de todos con más confianza en mi actuar responsable.

Incoherencias: Confiar en todos y a la vez desconfiar; desconfiar con más confianza.

Coherencias: Desconfiar en todos y entonces estar aislado; estar conectado con más confianza.

1- “Yo confié en todos porque desconfié de todos (…)”: si desde un primer momento yo desconfío de todos eso da la seguridad de que nada de lo que pase me tomará por sorpresa, al desconfiar estaré preparado y precisamente por ese mismo motivo tenía confianza en todos, porque cualquiera que fuera su actuar yo lo vería venir.

2- “(…) pero me aislé socialmente”: ese nivel de desconfianza por supuesto que genera aislamiento social, cuando no se confía en los que nos rodean las personas se aíslan.

3- “Ahora estoy más conectado, (…)”: Conectado se refiere a relaciones humanas, interpersonales.

4- “(…) pero sigo desconfiando con más confianza”.: Mantiene un nivel de desconfianza aunque ha aprendido a relacionarse.

El trabaneuronas lo interpreto por cómo yo actuaba antes. Yo solía otorgar el 100% de mi confianza a las personas que conocía, y a partir de ahí comenzaba a restarles confianza en base a sus acciones, lo cual parece bastante lógico en principio. Pero sucede que las personas no somos perfectas, ni tampoco infalibles en nuestros juicios sobre el comportamiento de los demás. Entonces, mientras yo iba quitándoles confianza a las personas (con razón o sin ella) me iba aislando de los que me rodeaban. Ahora la experiencia me ha hecho comprender que la desconfianza es una sanción bastante severa para quien la siente. Entonces sigo observando cuidadosamente a la gente, para que no me dañen, pero he dejado de ser implacable en mis juicios y ya no tomo las pequeñas transgresiones como un insulto personal. Y siempre tomo en cuenta el camino que ha seguido cada acción incorrecta desde su origen, y la parte de responsabilidad que yo pueda tener en ella.

Para llegar a confiar, primero hay que ser un poco desconfiado, para finalmente poder confiar, en quien demuestra, que de verdad lo merece. De ahí lo de desconfiar, con más confianza. O algo así... ¡igual ya me he liado!

III

Como ya dije, el pasado jueves 15 conversé un rato con RARJ, el cucalambé de Para Pensar. Estaba animado y ya con los puntos de la operación retirados.

En la conversación me dijo que en cuanto pudiera, tal vez escribiera en prosa y me fundamentó su afirmación. A mí se me ocurrió escribir este completar, de manera que sirva de acompañamiento solidario de todos los acertijandos.

Complete la siguiente oración dicha por RARJ

Me quitaron la _________, entonces, no sé si podré seguir___________________ en Para Pensar

RARJ me dijo en broma que si hubiese podido responder lo haría en prosa, porque había perdido la “versícula”.

A continuación algunas de las respuestas:

Me quitaron la sutura, entonces, no sé si podré seguir ausentándome en Para Pensar. (º..°)

Me quitaron la _conexión a internet, entonces, no sé si podré seguir participando en Para Pensar. (Pedro)

Me quitaron la computadora en el trabajo, entonces, no sé si podré seguir comentando en Para Pensar. (Arle)

Me quitaron la “versícula” entonces, no sé si podré seguir “componiendo” en Para Pensar. (Fernan)

Me quitaron la versícula, entonces, no sé si podré seguir versiculiando en Para Pensar. Contentos por la recuperación del cucalambé de Para Pensar, esperemos que su prosa sea tan buena como su verso… ¿La vesícula produce neuronas?, je,je . Un abrazo. (Sofía RF)

“Me quitaron la vesícula, entonces, no sé si podré seguir versificando en Para Pensar” (Jose R Oro)

Es válido aclarar que el verbo versicular no existe en nuestra lengua materna.

Ayer hablé y compartí con RARJ las respuestas de ustedes, y le hizo muy feliz todo lo sucedido. Él sigue recuperándose satisfactoriamente y me pidió que les agradeciera por sus mensajes de apoyo.

Nos vemos el lunes próximo, para seguir ejercitando la maravillosa capacidad de pensar y divertirnos.