Beatriz Márquez lanza 18 temas inéditos en nuevo disco

La reconocida cantante cubana Beatriz Márquez presentó hoy su más reciente disco, el cual recoge una selección de 18 temas de su repertorio bajo el título Inéditas.

La placa, producida bajo el sello de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales de Cuba (Egrem) –a cargo de nueve de los 17 fonogramas de la intérprete–, contó con el aporte de los musicólogos Jorge Rodríguez y Felipe Morfa.

Márquez agradeció por este regalo, que constituye una de las acciones principales de la Egrem durante la Jornada por la Cultura Cubana, en tanto manifestó su alegría por este reconocimiento, que premia su trabajo y dedicación de tantos años.

Según explicó Rodríguez, uno de los mayores conocedores de la obra de Márquez, el álbum abarca grabaciones realizadas entre 1970 y 1990, que no vieron la luz en discos de vinilo, pero que resaltan dentro del repertorio de la artista.

Morfa destacó la dificultad vocal y los excelentes arreglos de cada una de las piezas, compuestas por autores cubanos como Hilario Durán, David Calzado, Juan Almeida, Silvio Rodríguez, Omar Hernández, Juan Formell, Rolando Vergara, Josefa Caviedes, Demetrio Muñiz, entre otros.

Por su parte, Mario Escalona, director de la disquera, resaltó la labor de la “Musicalísima”, la cual no se ha detenido por más de medio siglo y aseguró el constante apoyo de su institución a la obra de Márquez, no solo para posicionarla en planos internacionales sino para retomar esas canciones que no figuran en otros discos.

Entre los títulos del disco figuran Un Bolero para Eduardo, Te conozco, Este amor que se muere, Que cobardía, Tu sabes bien que te quiero, Hay una vida, Volver al lecho sin temor, Como se va la vida, entre otras.

De igual forma, el presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, exaltó la calidad vocal de Márquez capaz de transmitir magia en cada tema, así como sus valores humanos y amistad, con la cual ha contado por años.

“Cuando otras lumbreras se fueron a vegetar a otros predios, ella se quedó y es una verdadera joya de la cultura cubana”, apuntó el intelectual quien lidera la Fundación Fernando Ortiz, entidad dedicada a la investigación sobre la identidad de la nación caribeña.

(Con información de Prensa Latina)