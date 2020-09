Matematizando con números felices y el colmo de la felicidad

La felicidad es un objetivo de todo ser humano, aunque no siempre seamos felices con las mismas cosas. Tal vez no sepas que hay números felices y otros tristes, vamos a compartir la felicidad de trabajar con ellos. Y para seguir en la cuerda de la felicidad intentemos colmarla con creatividad. No olvidemos que un día como hoy hace 60 años, Fidel fundó los CDR.

I

Número feliz: todo número natural que cumple que si sumamos los cuadrados de sus dígitos y seguimos el proceso con los resultados obtenidos el resultado es 1.

Los números que al finalizar el proceso, no terminan con 1, son conocidos como números infelices (o tristes). Un número primo que además es un número feliz se llama primo feliz.

Por ejemplo 7 es un número primo feliz, ya que es primo y:

72 = 49

42 + 92 = 97

92 + 72 = 130

12 + 32 + 02 = 10

12 + 02 = 1.

Problemas

Encuentre otro número feliz de un solo dígito, diferente de 1. Encuentre un número feliz y además perfecto, que tenga dos dígitos. Si 129 es un número feliz, ¿cuántos números felices de tres dígitos derivados de este podemos formar? ¿Cuáles son? En una reunión se encontraron tres números felices de dos dígitos, uno de ellos primo feliz. El número primo feliz, le dijo al feliz mayor: “si te sumas con el otro feliz dará como resultado mi número multiplicado por dos, menos dos”. ¿Cuáles son esos tres números?

Si fundamentas tus respuestas, mucho mejor.

II

El colmo de la felicidad es _____________________________________________

Intenta escribir al menos dos de tu propia creación. Uno en positivo; y el otro en sentido negativo, como habitualmente se usan los colmos. Puedes referirte a la felicidad y sus circunstancias.

Voy con los de mi inspiración, como suerte de semilla en la gestión del conocimiento.

- El colmo de la felicitad es que toque a tu puerta cuando no estés, y no deje recado para que vayas tras ella.

+ El colmo de la felicidad que no se conforme jamás, en dejar a un solo ser humano sin felicidad, en el mundo.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!