Respuesta a “El lector, la Matemática cucalambeana con un chícharo, y un ejercicio de oro”

Las conexiones han tenido problemas por la tormenta tropical Laura, al momento de escribir hay 16 entradas y dos de ellas son mías, pero no quiero alterar el patrón ya establecido. Buenas respuestas matemáticas, reapareció el destacado acertijando barca++; y los amigos RARJ y Oro demostrando su fidelidad a Para Pensar.

Vamos por parte:

I

Rafael compra un libro para leerlo. El libro tiene 520 páginas. Rafael, el primer día lee hasta la página 4, el segundo día lee hasta la página 5, el tercer día lo hace hasta la página 8, el cuarto día lee hasta la página 10, el quinto día lo hace hasta la página 16 y el sexto día lee hasta la página 19. Conociendo esto responda:

Si Rafael sigue leyendo a este ritmo, ¿cuál es la última página que lee al decimosexto día? Respuesta: la página 520. No era difícil entender el patrón de los pares de números generados.

1- 4;5 2- 8;10 3- 16;19 4- 32;36 5- 64;69 6- 128;134 7- 256;263 8- 512;520

Es decir potencia de 2 desde el 2 al 9 y suma de los números naturales del 1 al 8. Aunque no pedí fundamentar la respuesta, ya saben que siempre se agradece y valora.

En esencia este fue el razonamiento del amigo Rodo. Y barca++ y Yosue dieron una elegante demostración basado en la paridad de los miembros de la sucesión, y llegaron a la expresión función analítica correcta.

2. Diga al menos una palabra leída por Rafael ese decimosexto día. Respuesta: Fin.

Como el libro terminaba en esa página, la 520, era muy probable que la palabra Fin estuviese entre ellas. Muy pícaramente la curiosa acertijanda Ysma aplicó ingeniería inversa para responder que eran 520 páginas.

Hubiese sido correcto decir que palabras tales como: el, la, en, para, … fueron leídas por Rafael.

Ingeniosa la respuesta de Rodo, cuando quiso decir 520 como número que indica la página final. Aunque en sentido literario es un número y no una palabra.

3. Si Rafael tiene un hermano que se llama Moisés y tiene el pelo muy cano. ¿Cuál es el título del libro que compró Rafael? Respuesta: El libro se titula El último de los Mohicanos.

Esta fue la respuesta concebida por RARJ.

Varios acertijandos se llevaron por el nombre de Moisés y mencionaron libros bíblicos; pero todos ellos tienen muchas páginas más que 520.

Y para retar a los más aventajados, este chicharito matemático.

4. Si el libro se estructura en 26 bloques de una decena de hojas de igual espesor en cada uno. En cada bloque el grosor de cada hoja supera en 0,02 mm el grosor de cada hoja del bloque anterior, y en el primer bloque, cada hoja mide 0,08 mm. ¿Cuál será el grosor de los 26 bloques? Respuesta: 85,8 mm

Este inciso fue un aporte mío a la propuesta de RARJ, por eso él lo respondió.

Se trataba de una progresión aritmética, tal como dijo barca++, entonces era cuestión de aplicar la fórmula correspondiente. Rodo que sabemos que es fan al EXCEL, lo razonó y seguramente comprobó con el famoso tabulador electrónico de Windows.

Felicitaciones a Rodo, barca++, Yosue, Ysma y ly que respondieron el número correcto.

II

Para seguir con el tema del libro, debes completar la frase célebre y su autor.

“Siempre imaginé que el Paraíso sería …………………………”. Jorge ____________

“Una casa sin libros es una casa ………………………………..”. __________ Amicis

“El mundo está lleno de libros preciosos, que ……………………….”. ________ Eco

“Ningún libro, como ninguna buena casa, muestra ……………..”. Thomas _________

“Podrá no haber libros, pero ……………………………………….”. N ______________

Realice un comentario del que más le guste.

Es justo aclarar que los tres primeros incisos del I fueron propuestos por RARJ, con un cambio de redacción de mi parte, que en algún momento tendrá su explicación.

En esta parte II, no es que Oro lo haya sugerido, sino que yo tomé prestado una respuesta de él a un acertijo anterior.

Oro escribió antes y ahora reiteró:

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Jorge Luis Borges

“Una casa sin libros es una casa sin dignidad”. Edmundo de Amicis

“El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee” Umberto Eco.

“Ningún libro, como ninguna buena casa, muestra todo su mérito desde el principio”. Thomas Carlyle

Además comentó lo siguiente:

Otra frase del mismo genio ítalo – judío que me admira es: “Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a preguntas. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa”.

Mi comentario, es que a veces aquellos que no los leen (primera frase) o los que creen que lo que se dice en los libros es más importante que lo que “significa” (segunda frase), son los que más los citan y tratan de callar otras opiniones con respuestas aparentemente lapidarias. Esto se aplica tanto a libros como a escritos o frases consideradas sacramentales, pero que no se ve con gran frecuencia su significado varía en el tiempo o en contextos geográficos y sociales distintos.

“Podrá no haber libros, pero Para Pensar… existirá por siempre”. Néstor del Prado Arza

Este último que yo añadí, ha sido completado por el amigo Oro de una manera que me gustaría comentar, para que no se vaya a interpretar que es una actitud vanidosa de mi parte. Claro que me encantaría que otros sigan dándole vida a la columna cuando yo no pueda seguir. Pero mi interpretación es que siempre seremos seres pensantes.

Mi expresión original es:

“Podrá no haber libros, pero siempre habrá lectura”. Ya que no solo se leen los libros. Me gustó mucho la respuesta de la autollamada entrometida Ysma: “el de Edmundo d' Amicis, pensaba que era: "Una casa sin libros, es una casa vacía"

Me gusta leer todos los comentarios, aprendo, razono y me divierto muchísimo.

Oro, tiene mucha razón, lo apasionante de un libro es que millones de personas pueden leer el mismo y cada una siempre estará leyendo para sí, un libro diferente.

Incluso cuando releemos algunos, la segunda vez nunca lo interpretaremos exactamente igual.

Paso a compartir la respuesta del colaborador cucalambeano:

RARJ dijo: -1-

El grosor del libro es

Ochenta y cinco punto ocho, (85.8)

Porque cero, cero, ocho (0.08)

Se multiplica por diez.

(0.2) Cero coma dos después

Se le suma a cada bloque.

Así realicé el enfoque

Del ejercicio planteado

Y llegué a ese resultado

Sin haber tenido un troque. -2-

El segundo punto de

Completar frase y autor

Es difícil, profesor,

Y a mi modo las diré.

Frase: “Siempre imaginé

Que el paraíso sería

Un libro abierto” y diría

Amigo mío, que “una casa

Sin libros, de fe está escasa

Y es una casa vacía”. -3-

“El mundo está lleno de una

Cantidad de libros bellos,

Que puede hacerse con ellos

Una loma hasta la luna”.

“Ningún libro, como ninguna

Buena casa, muestra todo”

Y siguiendo este acomodo

Yo le diré, compañero:

“Podrá no haber libros, pero

Para leer se busca el modo”.

Espero que la intrusa Laura no le haya causado males mayores.

Nos vemos el último lunes de agosto de 2020, como muestra de que Para Pensar sigue en la pelea.