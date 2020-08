Respuesta a “Calcule, verifique y explique; y para balancear un desmenuce del refrán“

A primera vista el acertijo matemático parecía un bombón, pero estaba mezclado con chícharos verdes; algunos acertijandos se percataron y se pusieron en acción. Llevaba un delicioso análisis. El proverbio se desmenuzó con ganas.

Vamos por parte:

I

Réstale a 100 los años que cumpliste o cumplirás en este 2020; luego súmale 20.

Calcula y comprueba si el resultado es igual a los dos dígitos finales del año en que naciste. ¿Verdadero o Falso? Prueba con la edad de otros dos familiares tuyo que hayan nacido en el siglo XX. ¿Verdadero o Falso? ¿Será siempre verdadero? Fundamenta tu respuesta.

La idea de este acertijo vino de una pregunta que me envió una querida compañera de trabajo de GECYT, llamada Haydée Alpizar, sobre un acertijo similar que decía:

80 cervezas - tu edad + 40 = al año en que naciste. ¿Verdad o falso?

Ella me preguntó: ¿Néstor, amigo, dime por qué a todos nos da la cuenta?

Al responderle me percaté que había que analizar con sabrosura matemática.

Recreé el acertijo con tres incisos para darle oportunidades a los casi alérgicos a la Matemática.

Primer inciso: Respuesta Verdadero

Calcular la operación era fácil.

100-e+20=a, es decir 120-e=a; o e+a=120

Donde e es la edad y a el año de nacimiento.

Noten que en el acertijo de mi amiga también los sumandos dan 120.

Ese número sale de la resta 2020-1900=120. Se resta 1900 para dejarlo en los dos dígitos finales de la fecha de nacimiento.

Supuse que la mayoría de los acertijandos a quienes me dirigí estarían en el intervalo de edad (21; 85) en que la cuenta siempre da, por ejemplo 120-72=48; que es mi caso. En ese intervalo tengo evidencia de la existencia de acertijandos.

Corría el riesgo de que respondiera un joven de menos de 21 años y se complicara la calificación de verdadero o falso, pero la probabilidad de fallar era pequeña. Por eso digo que es verdadero. El acertijando de menos edad que recuerdo es un niño de 12 años, estudiante de 7mo grado, que por cierto respondió muy bien varios de mis acertijos, de esto hace más de dos años.

Entonces viene un bonito análisis matemático. Si nos llevamos por una inducción incompleta se podía calificar de Verdadero. Vamos a ver si aparece un acertijando menor de 21 años, ya que mayor que 119 años la probabilidad es cero.

Quedo al tanto de la protesta razonada de los que opinaron y mantienen su opinión de que es falso.

Segundo inciso: Respuesta Falso

Aquí puse dos condiciones importantes, la primera ceñirlo al siglo XX (1901-2000) y la segunda que podía ser el caso de cualquier otra persona.

No siempre se tiene claro los años que contiene un siglo, claro que son 100, pero cuáles. Recuerdo el famoso “problema del milenio”, que fue fuente de ganancias lícitas para miles de programadores de computadoras en todo el mundo, arreglando sistemas informáticos que asumían como fecha los dos últimos dígitos del año. Muchos pensaron que el tercer milenio comenzaba en el 2000 y lo correcto es el 2001.

Por tanto si la persona nació en el siglo XX, lo hizo en el intervalo del 1 de enero de 1901 hasta el 31 de diciembre de 2000.

Si nació en 1901, se cumple.

Edad= 2020-1901= 119; y 01+119=120

Si nació en 1999 se cumple.

Edad= 2020-1999= 21; y 99+21=120

Pero si nació en el 2000, no se cumple.

Edad= 2020-2000= 20, y 00+20 ≠ 120

Es cierto que da lástima que se cumpla en 99 de los 100 años, y sea uno solo el que le haga perder su carácter verdadero

Nikolay se percató y lo explicó. Otros también se percataron.

Tercer inciso. Respuesta: No siempre será verdadero.

Como ya hemos visto depende de la edad de la persona y del siglo en cuestión.

Felicitaciones a quienes total o parcialmente se percataron de las excepciones. Como los casos de Yosue, ly, Enrique y otros.

Ysma tuvo una actividad destacada en intercambios, eso es muy positivo. Creo que es debutante por acá.

II

Desmenuce el proverbio aquí escrito. Critíquelo, ejemplifique.

Este ejercicio de creatividad sin números es gracias a que Orquídea Romero, exalumna de la Vocacional Lenin me envía todos los días interesantes proverbios que yo en varias ocasiones desmenuzo y le respondo. Ella responde y así entre ambos desmenuzamos el proverbio.

Este proverbio, como ustedes han evidenciado, tiene mucha oportunidad de ser desmenuzado.

Comenzando por la conceptuación de la vida. Recordemos que Calderón de la Barca, dijo: “¿Qué es la vida?, una ilusión, … Que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son”.

Suele identificarse vida con destino. La vida es el bien más preciado de cualquier ser humano. No es lo mismo la vida que mi vida, tu vida, la del otro.

Afirmar que la vida es neutra es discutible. Pero es muy cierto que la vida colectiva y personal puede ser modificada por nuestra actitud ante ella, pero no siempre podemos cambiarla.

También se ha desarrollado la controvertida “ley de la atracción”, que pretende demostrar que si tienes un pensamiento tenaz de que te ocurrirá lo bueno, así será.

Ya Marvin nos recordó aquello de que “No podemos controlar el viento, pero sí ajustar las velas”.

Socializo algunas reflexiones, con alguna cura ortográfica.

Eugenio dijo:

Este proverbio se explica por sí solo. Tomando siempre decisiones positivas, correctas, saludables, que nunca perjudiquen a nadie, ni a la propia persona, se vive sin consecuencias negativas originadas de tus propios actos. Y tomando decisiones también correctas, positivas, saludables, al enfrentar situaciones negativas ajenas a tu persona, pero que se te presentan en tu camino, también te permite esquivarlas o solucionarlas sin perjudicar ni permitir que te perjudiquen, transitando así por una vida libre de situaciones lamentables en lo que a conducta personal se refiere.

Patricia dijo:

La vida no es lineal, está en constante cambio

No es ni buena ni mala, simplemente es vida. Lo bueno y malo es la percepción de cada persona.

Nosotros mismos le damos el sentido a la vida de acuerdo a nuestra forma de vivirla y a cómo reaccionamos ante lo que sucede

cuquita dijo:

La vida nos pasa de acuerdo a la preparación que tengamos para cada suceso, influye la educación de la casa y de la escuela y en dependencia de esta preparación será la valoración que cada cual haga y asuma su comportamiento, por eso ante una misma situación tenemos diferentes puntos de vista.

Armando Enrique dijo:

Vive hoy como si nunca, nunca fueras a morir.

ly dijo:

Lo maravilloso, lo más bello, y el mayor regalo de la naturaleza es la vida; somos dependientes en las edades tempranas y adolescencia, donde nos inculcan los valores y los patrones de comportamiento para con nosotros como ser individual y para la sociedad como ser social; ya con la independencia y desde ese ambiente familiar y social en que nos desenvolvamos es que somos capaces de ir forjando un camino no ajeno de tropiezos, y donde van manifestarse nuestras capacidades y aptitudes ante cada situación, donde el esfuerzo para la realización de nuestras metas o cumplimiento de nuestro deber es lo que nos hace crecer como personas y ser reconocidos socialmente....

AHQ dijo:

Considero que lo establecido en el proverbio es real en sentido prácticamente total. Cada persona al nacer es prácticamente neutra, trae como herencia características físicas y relacionadas con su sistema nervioso muy reflejadas en su temperamento, lo que puede incluir determinadas predisposiciones; todo lo cual, no necesariamente determina su desarrollo futuro, el sentido futuro estará determinado, en primera instancia por la educación infantil que reciba, las condiciones de vida, las influencias de la sociedad, incluyendo la escuela y, las actitudes que vaya asumiendo para enfrentar las alternativas y dificultades a enfrentar en el transcurso de su vida. Enfrentar LA VIDA tiene sus complejidades que deben ser resueltas con esfuerzos, inteligencia y hasta con determinados sacrificios, los que pueden ser resueltos exitosamente, o no, en correspondencia con los principios y valores que hayamos adquiridos en nuestra formación.

florence dijo:

No es buscar un equilibrio, es hacer el bien para ser persona que se pueda mirar todos los días en el espejo. La vida no es una inecuación, es un proceso....

Pedro López Tamayo dijo:

Es cierto que la vida no es lineal, debido a que tiene momentos buenos, regulares y malos, aunque no coincido que sea neutra por lo explicado anteriormente. Lo que si está claro es que cada persona con sus acciones buenas o malas, va haciendo y conformando una mejor o peor vida.

Nicolay dijo:

La vida la hacemos nosotros mismos, con nuestros propios actos le damos el sentido "bueno" o "malo". No obstante, es una visión un tanto simplista. Primeramente tendríamos que cuestionar qué es la vida y qué es la inclinación hacia lo "bueno" o lo "malo", que para otros puede que no lo sea. Lo más importante es entender que la "suerte" o el "destino" no existen, solo un conjunto de condiciones económicas, sociales, etc., que influyen y determinan o no en la vida del sujeto, que lo hacen aceptable o no para el resto.

Como es casi habitual comparto la respuesta de RARJ, aunque en la parte Matemática haya un pequeño diferendo.

RARJ dijo:

-1- Si a cien le haces el descuento De tu edad, luego al sumar Veinte, siempre te va a dar El año de nacimiento. Aquí no existe un invento Ni tampoco truco alguno. En el dosmilveintiuno Va a suceder igualmente Pero en vez de sumar veinte Hay que sumar veintiuno. -2- Los que aman y construyen Forman, en la vida, un bando, Y existe el otro “comando” Con los que odian y destruyen. La vida te retribuye Todo lo que tú le das, Si das más, ella da más, Y si con acciones buenas Y sinceras, tú la llenas, Ella te regala PAZ.

Tenemos ausencias notables en las respuestas, entre estas la de Jose R Oro, la de Marga y la de Jose Bryan -que está recién parido del tercer varón, felicidades-.

Ojalá pronto sepamos que todo vaya bien con mdb que estaba ingresado en un Centro de Vigilancia de la COVID-19.

Ah, y ha llegado el momento de reconocer públicamente a la joven Dinella, por su destacada labor en nuestra columna Para Pensar.

Nos vemos el lunes 24 de agosto para seguir disfrutando y aprendiendo.