'Quería actuar': detrás del 'Muro de las mamás' que protege a los manifestantes de Portland

Cientos de madres han asistido a manifestaciones y se han erigido en una barricada humana entre manifestantes y oficiales federales.

Tuvo que llegar el asesinato de George Floyd para lograr que Jane Ullman finalmente prestara atención a lo que la policía estaba haciendo en Estados Unidos. Pero fue la siniestra imagen de agentes federales en camuflaje que arrebataron a los manifestantes de las calles de Portland lo que la llevó a protestar.

La directora financiera de nuevas empresas de tecnología en la ciudad más grande de Oregon se unió a cientos de otras madres vestidas de amarillo en un “Muro de las mamás”, que se erige cada noche como una barricada humana entre manifestantes y agentes enviados por Donald Trump a romper agresivamente las demostraciones del movimiento Black Lives Matter .

Ullman, madre de dos hijos, dijo que era su primera manifestación en apoyo de la justicia racial.

"Como una mujer blanca de clase media alta en la ciudad más blanca de América, no podía aguantar más", dijo. “He estado buscando autodidactamente mucho desde George Floyd . Lectura y aprendizaje. La parte de los federales me empujó por encima. Yo quería tomar medidas. Pero fue el 'Muro de las Mamás' lo que me sacó a la luz ”.

Ullman no está sola. Lo que comenzó como un pequeño acto simbólico de desafío el sábado se convirtió en la manifestación principal dos noches después, mientras miles llenaban las calles y plazas fuera de la cárcel del condado y el tribunal federal en el centro de Portland para una de las protestas más grandes hasta la fecha.

En el fondo había cientos de mujeres vestidas de amarillo y cantando "Manos arriba, por favor no me disparen", evidencia de que el envío de agentes federales por parte de Trump no ha logrado detener las protestas, sino que las ha revigorizado.

El video de oficiales federales no identificables, que se parecen más a los soldados de un ejército de ocupación que a la policía, golpeando y arrebatando a los manifestantes de las calles enfureció a una madre de dos hijos de 35 años, Bev Barnum, quien publicó un mensaje en Facebook el sábado por la mañana.

"Como la mayoría de ustedes han leído y visto en las noticias", escribió, "los manifestantes están siendo heridos (sin causa). Y en los últimos tiempos, los manifestantes están siendo despojados de sus derechos al ser colocados en automóviles sin marcar por la policía no identificable. Las mamás a menudo estamos subestimadas. Pero somos más fuertes de lo que se nos da crédito ”.

Barnum pidió que un grupo se vista de blanco y forme una línea protectora entre la policía y los manifestantes que Trump pintó como anarquistas.

"Dejemos en claro que protegeremos a los manifestantes sin el uso de la violencia", dijo. "Haremos brillar una luz de la narrativa injusta que se está lanzando".

El primer grupo de casi 40 madres se alineó esa noche, cantando: "Los federales se mantienen alejados, las madres están aquí".

Su línea ofrecía poca protección una vez que los oficiales federales comenzaron a disparar gases lacrimógenos y explosiones y cargar con bastones. Pero volvieron en grandes cantidades la noche siguiente, esta vez vestidos de amarillo y con girasoles. Para el lunes, el Muro de las Mamás se había convertido en el evento principal, ya que Ullman y otras cientos decidieron que era el momento de ponerse de pie.

Jennifer Bradly, una abuela, dudó en unirse a las protestas antes.

Parece que la gente no se va a rendir. Esta vez se siente diferente

Jennifer Bradly

"No estoy loca por los federales que barren a las personas de las calles", dijo la cartera de la oficina de correos con una insignia de "Orgulloso de la Unión". “He estado activo con Black Lives Matter, pero estas manifestaciones me parecieron demasiado violentas hasta que vi el Muro de las Mamás. Es un gran grupo de personas de ideas afines ".

Bradly dijo que muchas de las mujeres fueron expulsadas por la intervención de Trump, pero que era importante mantener el enfoque en la demanda de reforma policial, incluso en Portland, donde la fuerza está bajo supervisión judicial debido a los agentes que dispararon a personas sin hogar.

“Parece que la gente no se va a rendir. Esta vez se siente diferente ”, dijo, reflexionando sobre lo poco que cambió la policía después de otros asesinatos antes de George Floyd. Murió en Minneapolis el 25 de mayo , después de que una oficina se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos.

Las protestas de Portland han ocurrido todas las noches en los casi dos meses transcurridos desde entonces. Después de la oleada inicial, el apoyo se desvaneció, unos pocos cientos aparecieron noche tras noche. Pero la indignación por el despliegue de agentes federales por parte de Trump, muchos de ellos sin entrenamiento en la vigilancia policial, para poner fin a lo que llamó anarquía, ha reavivado las protestas.

El alcalde de Portland y el gobernador de Oregón denunciaron el despliegue de oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la patrulla fronteriza. El fiscal general del estado está demandando a esas agencias por "sobrepasar sus poderes y herir o amenazar a manifestantes pacíficos en las calles del centro de Portland".

Las “tropas de Trump”, como las llaman algunos manifestantes, tienen mayor libertad que los oficiales locales. Un tribunal prohibió a la policía de la ciudad usar gases lacrimógenos, pero los oficiales federales no están obligados por la orden.

Para Margaret van Vliet, ex directora de vivienda del estado de Oregón que se unió al Muro de las Mamás, fue demasiado.

"Estaba en casa pensando que tenía que levantar la voz", dijo. "Así que aquí estoy."

