La mitad de los niños del mundo sufren algún tipo de violencia, según informe

Según el reporte “Estado global sobre la prevención de la violencia contra los niños 2020”, publicado por varias agencias de la ONU, la mitad de los niños del mundo sufren algún tipo de violencia física, sexual o psicológica cada año, situación que ha empeorado en medio de la pandemia de la COVID-19.

El informe indica que de los mil millones de niños que experimentan algún tipo de maltrato, 300 millones son menores de dos a cuatro años quienes sufren a menudo castigos violentos a manos de sus cuidadores.

Yearly half of the 🌐’s children (approx. 1 billion) are affected by physical, sexual or psychological violence, suffering injuries, disabilities & death, because countries have failed to follow established strategies to #EndViolence against children

