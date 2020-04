Manual para padres impacientes: No, los niños no son inmunes a la COVID-19 (+ Podcast)

Por días ha circulado la falsa creencia de que los niños son inmunes, o al menos, más fuertes ante el coronavirus. Pero insisto, es falso. La COVID-19 no distingue adultos o infantes, aunque es cierto que en personas de la tercera edad y en aquellos con patologías preexistentes ha mostrado ser más letal. No obstante, nuestros muchachos no son infalibles, la salud de nuestros hijos no puede dejarse a la casualidad o el optimismo infundado.

Escuche el podcast



Recogidos en casa por días los niños se exasperan, aun así, muchos adultos hemos tenido que hacer de policías malos, cuando llegan a la puerta amigos a conminar a nuestros chicos al juego. Madres y padres, la responsabilidad es colectiva, yo cuido a tu hijo cuidando al mío, quedándome en casa, no lo expongas ni expongas a los demás.

Es ciertamente compleja la situación, las propias autoridades médicas mundiales comentan que no debe desdeñarse el impacto psicológico que en todos puede tener el distanciamiento y encierro, pero es un sacrificio menor ante la recompensa, que es la salud y por ende la vida.

Manual para padres impacientes es un podcast coproducido entre el periódico ¡ahora! y Cubadebate, y presentado por la periodista holguinera Liset Prego.

🎧 Además puede escuchar el podcast en Soundcloud y Spotify