Dos pacientes de COVID-19 se reportan como graves en Cuba (+ Video)

Al Centro de Prensa Internacional también acudió la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Zamira María Marín Triana, para explicar las medidas que se han tomado ante esta situación epidemiológica para proteger a los trabajadores y a la población en general.

Habló de estimular el trabajo a distancia, el teletrabajo. Es más que una necesidad para contribuir al ahorro como sugerimos en el mes de septiembre de 2019, esta vez es para evitar el volumen de movilidad y la concentración de personas en los centros de trabajos y en el transporte público.

El teletrabajo no se puede dejar a la espontaneidad. Hay que facilitar que los trabajadores estatales realicen el trabajo a distancia siempre que su especialidad y condiciones lo permitan. El salario no se afecta, un suplemento al contrato laboral ofrece todas las garantías, explicó Marín Triana.

“En esta fase hay que reubicar a algunos trabajadores en actividades socialmente útiles: podrán laborar en el mantenimiento a las instituciones que se cierran, como custodios o en la industria local, porque la vida sigue y hay que garantizar alimentación población. “Habrá quien desde su mismo cargo realizará otra actividad y cobrará el 100% de su salario –ejemplificó–, mientras que otros se ubicarán en otro cargo y cobrarán por lo que le corresponda según el nuevo puesto. En ambos casos mantendrán la vinculación con la entidad de origen, porque esta es una medida temporal”.

La funcionara agregó que aquellos que no puedan ser reubicados cobrarán “el 100% de su salario el primer mes; en los meses sucesivos, el 60%, así será mientras dure esta situación excepcional por la cual estamos atravesando”.

En las empresas afectadas se aplicarán medidas que flexibilicen los sistemas de pagos, para que los daños a los trabajadores sean mínimos, insistió.

“Se están diseñando medidas que no condicionen tanto los planes y los indicadores que se miden. Cuando no se puedan aplicar los sistemas de pagos, el trabajador que siga laborando cobrará por el salario básico”, afirmó.

Marín Triana dijo que si un trabajador presenta algún síntoma, y va al médico de la familia pero no le dan ningún certificado, las administraciones tienen la facultad de justificar las ausencias durante los primeros tres días.

También se refirió a las personas con vínculo laboral en el territorio nacional que por asuntos personales actualmente están en el extranjero y no puedan regresar, en primer lugar, emplearán el fondo de vacaciones y luego las administraciones les otorgan una licencia sin sueldo hasta de tres meses. “Ante esta situación esta licencia se otorgará hasta que concluya la anomalía, siempre que el trabajador o su familia lo solicite”.

Al comentar sobre las adecuaciones laborales para los trabajadores por cuenta propia, recordó la reducción a un 50% de las capacidades en el sector de los servicios. “El empleador debe pagarle al trabajador contratado al menos el salario mínimo del país”, aclaró.

Otras de las novedades dadas a conocer la víspera en la Mesa Redonda fue la opción de que el trabajador por cuenta propia pida la suspensión de la actividad por los bajos niveles de ingreso –hasta hoy se hacía por certificados médicos o salidas del país–. “Esto no va a requerir ningún trámite extra ya que no se cancela la licencia, solo es una suspensión temporal. Esto permitirá que no tenga que pagar impuestos”, agregó.

Asimismo, si el jefe de un negocio está fuera del país, podrá delegar sus responsabilidades en un trabajador contratado por más de tres meses, por supuesto, mientras dure esta situación.

El sistema de asistencia social también ha previsto la protección a las familias cuyos ingresos se verán más afectados. “Una vez que se compruebe que no tienen solvencia para acceder a los servicios básicos se les ayudará”, afirmó la viceministra de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores sociales atenderán de manera priorizada los grupos más vulnerables, por ejemplo, aquellos núcleos donde hay personas con mayores riesgos a contraer la enfermedad o los adultos mayores que viven solos.

Ante esta situación excepcional, que obliga al cierre de establecimientos y la cancelación de eventos, Zamira Marín Triana identificó a los organismos más afectados: Turismo, Comercio Interior y Cultura. “Estos tendrán la mayor cantidad de interruptos, aunque podrían incorporarse otros, como Transporte, pues se prevé que disminuya la movilidad”.