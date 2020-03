Programación cultural y enseñanza artística a debate en balance anual del Mincult

Bajo la premisa de que sin cultura no hay libertad posible, y con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se celebró este miércoles el balance de trabajo del Ministerio de Cultura del año 2019.

En su intervención, el mandatario cubano exhortó a reflexionar sobre por qué se ataca tanto nuestra cultura.

“La cultura cubana nos da la base de nuestra identidad, es fortaleza, es vigor y es esencia. Al fracturar eso, nos fracturan la nación", afirmó.

Díaz-Canel señaló que tenemos un Revolución que ha sido cantada, dibujada, fotografiada, llevada a películas, y esa es una fortaleza. Asimismo, exhortó a combatir los ataques del enemigo con mucha inteligencia, honestidad y valentía, “y se puede aportar mucho a esa batalla desde la cultura y la historia”.

Según el presidente cubano, uno de los retos fundamentales es buscar respuestas a los planteamientos del IX Congreso de la Uneac para que no se queden en letra muerta.

“Hay que seguir insistiendo en la eficiencia del sistema empresarial de la cultura y cómo se representa a los artistas y creadores. Hay que fortalecer el papel de las instituciones culturales, y a partir de ahí asentar las bases para que se resuelvan los problemas de la enseñanza artística y la programación cultural”, dijo.

Sobre el diálogo con los artistas y creadores, insistió en la necesidad de buscar espacios sistemáticos para generar debate y consenso. “Hay que rescatar todo lo que Fidel concibió en las esencias del movimiento de instructores de arte y las casas de cultura. Además, el país no puede detener la producción de libros (...) Hay que implementar la política cultural sin incoherencias”.

Reconoció el aporte del Mincult al programa del Gobierno contra el racismo y la discriminación racial y al de la recreación. “Hay que seguir insistiendo en mejorar la infraestructura de las instalaciones culturales y mantener las relaciones de trabajo entre el Ministerio de Cultura, el turismo y los medios de comunicación como una prioridad. Lo más importante es pensar en el futuro desde el presente, pensar como país desde la cultura”, concluyó.

El primer tema a debate fue el de las programaciones culturales, que, según el informe del pasado año, creció cualitativamente, con especial énfasis en el trabajo de los proyectos socioculturales comunitarios y el talento aficionado.

Diango González Guerra, presidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, resaltó el impacto positivo del incremento salarial y la consiguiente incorporación de instructores de arte a este programa.

Actualmente hay en el país más de 800 unidades artísticas de artistas aficionados, incluyendo trabajadores y universitarios. Además, solo hay siete casas de cultura cerradas en todo el territorio nacional.

Entre las dificultades, señaló que existe disponibilidad de instructores de arte interesados en reincorporarse al programa, pero no pueden porque las plazas disponibles están congeladas.

Participaron en el balance Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, vice primer ministro; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Víctor Gaute López, jefe del Departamento Ideológico del PCC, y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba.

Por su parte, Serguei Pérez, director provincial de Cultura en Villa Clara, habló de la importancia de la participación de los artistas y creadores en la conformación de la programación cultural. “Cuando no están presentes influye en la calidad de lo que le brindamos a la población. Hay momentos en que se ha demostrado que cuando lo hacemos se logran mayores resultados”.

Disertó además sobre la asignación de financiamiento para la programación. “Es un momento muy complejos porque los presupuestos, casi en su totalidad son para los salarios y muy poco para gastos fijos. Los hemos evaluado a nivel de gobierno. Sabemos que la situación es compleja. Tenemos que ser inteligentes y más creativos para mantener los niveles de creación que hemos alcanzado”.

Al respecto, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, insistió en que el dinero que se tiene hay que utilizarlo “en lo que verdaderamente vale la pena programar”. Además, habló de la importancia de la integración de las instituciones y organismos, para lograr la calidad en esta programación.

Maria Elena Salgado Cabrera, viceministra primera del MINCULT, resaltó que aunque el sector está agradecido con el aumento salarial, también debe de haber un crecimiento cualitativo en la programación.

Sobre la enseñanza artística, la viceministra Kenelma Carvajal Pérez, indagó en la necesaria articulación de todos los que tienen que aportar en la formación de valores y en el gusto estético de la población.

“Ha sido un buen año en la enseñanza artística. Creció el ingreso al Instituto Superior de las Artes, aunque no toda las plazas se cubren o no se cubren bien. No hemos aprovechado la oportunidad para que los profesores de las escuelas de nivel medio ingresen en la universidad”.