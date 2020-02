Código de Familia, cronograma legislativo y Protección Animal, temas en Foro Online sobre reforma constitucional (+ Video)

A un año de aprobado el referendo constitucional en Cuba, varios diputados analizaron esta mañana el programa legislativo de 2019 en un Foro Online que tuvo lugar en el Capitolio, en presencia de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Ana María Mari Machado.

Entre las 10:30 y las 12:30 p.m. de este lunes 24 de febrero, la población preguntó sus dudas e inquietudes sobre el año cumplido y el cronograma legislativo que se avecina.

Para dar comienzo al debate, Ana Mari Machado dijo que se han logrado todos los plazos, “algunos incluso se han adelantado en el tiempo”.

Al hacer un balance del año 2019, los diputados resaltaron:

La elección de dos nuevos cargos, el presidente de la República y el vicepresidente de la República, el 10 de abril de 2019.

La Ley Electoral.

La participación activa de la figura del primer ministro.

El fortalecimiento de las asambleas municipales del poder popular, “el órgano donde la gente se desenvuelve”.

La elección de los gobernadores en las provincias del país.

La figura del intendente en los municipios y los cambios que ello supone.

El fortalecimiento de la autonomía y la consulta popular.

La cantidad sin precedentes de normas jurídicas aprobadas por una asamblea en una legislatura.

“El cronograma legislativo que se aprobó en diciembre de 2019 es todo un reto para la Asamblea y el Consejo de Estado: 70 normas jurídicas distribuidas en varios periodos ordinarios. Nunca una asamblea en una legislatura ha aprobado tantas normas”, señaló hoy Yumil Rodríguez Fernández, diputado por la provincia de Las Tunas.

El cronograma, publicado en la Gaceta Oficial, prevé la aprobación de 14 leyes en 2020, nueve en 2021 y 16 en 2022.

Estas leyes, que continúan el proceso de reforma constitucional aprobado con el voto afirmativo de casi el 87 por ciento de los votantes, no suponen una ruptura con la Constitución del ´76, afirmó Joaquín Miguel Bernal, diputado por Villa Clara.

“El texto que aprobamos en 2019 fue muy consecuente con las raíces patrióticas. Pero sí hubo una actualización para ponernos a tono con cambios que están ocurriendo en el mundo”, dijo Bernal.

Código de Familia, protección animal y violencia de género

Mientras los diputados conversaban sobre los resultados del 2019, los usuarios enviaron sus inquietudes sobre el próximo año legislativo a través de correos y de las redes sociales.

Las principales cuestiones de los internautas fueron la efectividad y el cumplimiento del cronograma legislativo, las facultades de la ANPP, el decreto ley de Protección Animal, el Código de Familia y la violencia de género.

El Código de Familia, que regulará el tema del matrimonio y otras cuestiones importantes, estuvo entre los 10 tópicos más debatidos en la consulta popular del proyecto de Constitución. El 24 por ciento de las opiniones giraron en torno a ese asunto.

Este Código, según Rodríguez Fernández, “irá en tres ocasiones a la asamblea y regulará los tipos de familia, el matrimonio, las relaciones de los padres con los hijos, el papel de los abuelos....”.

El grupo de trabajo que atiende este tema, coordinado por el Ministerio de Justicia, hará la primera lectura en abril del 2021 y entonces se establecerá la primera consulta popular.

“Con este referendo se ratifica la importancia que nuestro pueblo le dio a ese tema. No podemos darle la espalda a la población, sobre todo a los criterios con respecto al matrimonio. Lo más justo y lo más transparente es que no fuera una ley fría, para que la población pueda volver a opinar y decidir”, dijo Rodríguez Fernández. “Es un Código de Familia que se va a parecer mucho a nuestra realidad, sin desconocer algunas realidades que hoy existen en el mundo”, añadió el diputado.

Diputados expresaron en #ForoEnDirecto que actualmente se trabaja en la elaboración de la propuesta del Código de las Familias, que será sometido a consulta popular y referendo para plasmar en él la voluntad del pueblo #CubaLegisla #PoderPopular pic.twitter.com/EgIDGY03z0 — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) February 24, 2020

Con respecto al tema de violencia de género, Bernal subrayó el papel de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Ministerio del Interior de la República de Cuba (MININT) y la Fiscalía General de la República en el seguimiento a este tema.

“En el programa legislativo no hay una norma jurídica. Pero la propia Constitución estable pautas que norman y protegen a la mujer. Establece cuestiones que de alguna manera regulan actos que se enmarcan dentro de la violencia de género. El hecho de que no tengamos una disposición así no significa que no esté en la agenda”, afirmó Rodríguez Fernández.

Respecto al decreto ley de bienestar animal, cuyo proyecto se presentará el próximo mes de noviembre, Raúl Palmero, joven diputado de La Habana, señaló la importancia de “que se aterrice y esté en consonancia con la realidad”.

En este sentido, Palmero sugirió la revisión de diversas tesis que se han hecho en las universidades sobre este asunto, también uno de los más debatidos por la población en la consulta.

Rodríguez Fernández dijo además que “el hecho de que sea un decreto ley no significa que no será consensuado con la población. Será una norma aterrizada según requieren estos tiempos”.

Retos para el próximo año:

Lograr una mayor participación popular.

Llevar la Constitución a aplicaciones para móviles, plataformas interactivas, y versiones ilustradas para niños.

Continuar ganando en cultura jurídica.

Trabajar en el vínculo con la población: “Vivimos para servir al pueblo. Hay que trabajar mucho y hacer bien”.

Mantener informado a los ciudadanos.

Velar no solo porque se hagan las leyes, sino porque se respeten.

Trabajar en la responsabilidad y dedicación de los diputados.

