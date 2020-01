Respuesta a “Matematizando en la cola cubana y una labor de asesoría”

Algunos acertijandos se perdieron en la primera pregunta, en la del nombre hubo más éxito y también en el producto en venta. Y como era de esperar los asesores “colalógicos” pulularon.

Vamos por parte:

I

Esta cola está dividida en cinco tramos, tres de ellos bien organizados de uno en fondo y los otros dos en molote. En las partes bien organizadas la relación de los integrantes es de 1 a 2 a 3; mientras que en la parte en molote es de 1 a 2.

Cualquier tramo tiene al menos 10 personas y no más de 30.

Al cabo de cierto tiempo se agota el producto en venta, la última persona pudo comprar los dos paquetes que permitían adquirir. Todos los que compraron adquirieron los dos paquetes.

Milagrosamente no hubo colados, ni personas marcando para varios, ni otros de los inventos cubanos.

Preguntas:

1. ¿Cuántas personas tiene cada tramo del casi centenar del total en la cola?

Respuesta: 10+20+30+13+26=99 que aporta la suma más cercana a 100

El orden de los tramos no importa. Los bloques deben tener los dos o tres tramos en la relación numérica planteada.

Entonces se trata de buscar las restricciones, dadas por al menos 10 y no más de 30 en cada tramo. De aquí salen varias alternativas, pero la expresión del casi centenar, nos lleva a buscar al número 99 que es el más casi 100 de todos los naturales.

Si seleccionamos los máximos de ambos bloques nos pasamos de 100. Ya que

10+20+30+15+30= 105

Destaco la respuesta de Rolando y de Pedro Fonseca, ya que explicaron el método. Reconozco las respuestas de RARJ, de OPZ, de CADECA, SOFIA RF,…Oro y Sandor estuvieron bien, pero con algunas sumas lejanas de 100.

El dato de los dos paquetes por persona aquí no es relevante, pero sí en el último inciso.

2. ¿Cómo se llama la muchacha que despachó, si su nombre tiene como letra central un número par, y las cuatro restantes letras son impares?

Respuesta: CELIA (3-5-12-9-1), esa era la mía, como homenaje a nuestra heroína que en este mes cumplió años de fallecida. En un comentario adicional dije que se trataba del nombre de una mujer insigne. Varios coincidieron con esta respuesta.

Pero como muchos de ustedes advirtieron hay otras más de cinco leras, insignes o no tanto.

VILMA (23-9-12-3-1), TANIA (29-1-14-9-1), KENIA (11, 5, 14, 9,1), TALIA (29-1-12-9-1), PILAR (17, 9, 12, 1,19)

3. ¿Qué producto estuvo en venta si tiene un número primo de letras, también la letra central es par, y la suma de las dos primeras letras es igual a la tercera?

Respuesta: MANTEQUILLA

Tiene 11 letras que es un número primo. M(13)+ A(1)= N(14). La central es la Q=18, que es par.

Felicitaciones a SOFIA RF, a ly, a CADECA que dieron con la respuesta.

Otra respuesta aceptable la dieron Rolando y RARJ con MANGO, aunque paquete de mango no suene muy bien.

4. Se quedaron más de 20 personas sin poder adquirir el producto, y en varios momentos se formó discusión. Si usted fuera un experto en colas cubanas, mencione al menos dos medidas que le hubiera sugerido al administrador de la tienda al inicio del proceso.

Respuesta: En este caso es abierta, precisamente para no excluir a los alérgicos a la Matemática. Sobre la cola cubana hay para escribir un libro. Aquí es relevante el dato de que se vendían dos paquetes por personas.

Destaco algunas de las respuestas:

Marga dijo:

Saludos, Profe. !!!Hoy me la puso “en China”!!! Solo me atrevo a mencionar algunas de las medidas que, a mi juicio, hubiera podido tomar el administrador:

- Dar un artículo por persona, y no dos.

- Como al parecer se trata de un artículo deficitario, poner un cartel que diga cuantas unidades de ese artículo se van a poner a la venta, así los interesados pueden calcular con más o menos precisión si tienen posibilidades reales de alcanzarlo.

- Repartir números, tantos como unidades del articulo haya, así el que no coge "numerito" no está obligado a quedarse y perder su tiempo.

Bueno, no se me ocurre nada más...

Fernan dijo:

Primero una medida que, particularmente, considero extrema e inadecuada, pero que el desabastecimiento y la poca oferta dictan: limitar la cantidad de productos por comprador, en este caso bajarlo a un paquete. Aclarar de forma bien explícita la cantidad de productos por persona.

Segundo, la entrega de tickets siempre es bien acogida en cualquier cola por las personas, ya que esto representa “cierta tranquilidad” en el desarrollo de la cola, además de que, en la mayoría de los casos, garantiza que el producto o servicio se venda con más disciplina.

También pudiéramos sugerirle al Administrador seriedad y transparencia en el desarrollo de la venta, ya que si los que están en la cola ven alguna “jugada sucia” o “resolvedera” eso altera los ánimos y se forma el barullo, lo cual aprovechan siempre los revendedores.

Rolando dijo:

Le recomendaría:

-Garantizar suficiente surtido para todos.

-Atender bien a la gente dentro de la tienda.

-Tener la cola afuera a la sombra y sentados.

-De ser posible poner música agradable para que la gente esté calmada.

-Repartir el número de teléfono y la página web de la tienda para solicitar envíos a domicilio.

Como casi siempre comparto la respuesta de un hijo ilustre de “Para Pensar...”:

RARJ dijo:

-1- Los tramos organizados

Son de diez, de veinte y treinta

Personas, teniendo en cuenta

Lo que dice el enunciado.

Los dos desorganizados

Son de doce y veinticuatro

Y les diré de inmediato

Que el nombre de la muchacha

Es CELIA y ella despacha

Brindando siempre un buen trato. -2- El producto, que en tablilla

Estuvo puesto a la venta,

Es, profesor, por mi cuenta

O el MANGO o la MANTEQUILLA.

Tres medidas muy sencillas

Para que no existan colas

Son: 1-Despachar sin demora,

2-Que haya mucha mercancía,

3-Y tener a un policía

En la Tienda a toda hora.

Termino mi respuesta aprovechando la alusión a los cocodrilos de SOFIA RF, matancera de pura cepa. Al parecer tienen el campeonato de la 59 SNB en el bolsillo, aunque los toros camagüeyanos dicen que no todo está perdido.

¿Será por esta razón que el amigo Yosue no apareció?

Nos vemos el lunes 20 con una ensalada matemática triangular.