Exhorta TeleSur a defender la información como un derecho humano fundamental

En un mensaje divulgado en la red social Twitter, la Nueva Televisión del Sur C. A. (teleSUR) denunció que está amenazada “por quienes en nombre de la libertad de expresión, quieren secuestrarla”. Por estos motivos, hizo un llamado a gobierno, instituciones y gremios a defender la información como un derecho humano fundamental.

En un comunicado divulgado en la red social de Twitter, la presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, afirmó que una vez más, “el gran capital transnacional, con la vocería de actores políticos de derecha, enfila sus baterías contra este multimedio”.

From @teleSURtv to the peoples of the world @telesurenglish pic.twitter.com/jlZXRqOjUB

