Banco Central: Todo lo que necesitas saber sobre cuentas en USD para compras minoristas

1. ¿Dónde se pueden abrir las nuevas cuentas bancarias en USD?

La apertura de cuentas en USD asociadas a tarjetas magnéticas puede realizarse en las sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y del Banco Metropolitano S.A (BANMET).

2. ¿Quiénes podrán abrir las cuentas bancarias?

Las cuentas se abrirán a solicitud de las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional, solo con la presentación de su carné de identidad.

3. ¿Con qué saldo puedo solicitar la apertura de la cuenta?

Para la apertura no se exige un saldo mínimo, es decir, pueden abrirse con saldo cero (0).

4. ¿Cuánto puede demorar la entrega de la tarjeta magnética?

La entrega de la tarjeta magnética se realizará en un plazo de tres a siete días en La Habana y capitales provinciales y de hasta diez días para el resto del país.

5. ¿Cuántas operaciones puedo realizar diariamente con esta tarjeta?

El importe y cantidad de operaciones por día de la cuenta asociada a tarjeta magnética la puede definir el propietario de la tarjeta en el momento de la apertura de la cuenta. En los casos en que no se precisa por el solicitante, los bancos definen estos límites de oficio como mecanismo de seguridad en caso de pérdida de su tarjeta. Para estas tarjetas están determinados por los bancos los límites en un importe de hasta 15 000 USD y 10 operaciones diarias.

Este límite puede ser cambiado en cualquier momento por el propietario de la tarjeta.

6. ¿Cómo se pueden cambiar los límites de las operaciones diarias?

Los límites de operaciones diarias, tanto la cantidad de éstas, como el importe diario se modifican por el propietario de la tarjeta utilizando las vías siguientes:

De forma permanente, en la sucursal donde abrió la cuenta;

De forma temporal durante el día en curso, mediante los canales de pago electrónicos (Transfermóvil y Banca Remota)

7. ¿Cuáles son las características fundamentales de estas cuentas?

Pueden abrirse sin efectuar un depósito inicial y no tendrán saldo mínimo. No devengan intereses, ni se cobran comisiones por su utilización. No tienen el beneficio de la bonificación que los bancos aplican a otras tarjetas RED. Es un medio de pago, emitido por los bancos cubanos, que da acceso a las compras en los comercios habilitados para la venta de mercancías en USD.

8. ¿Qué ventajas adicionales me ofrece la tarjeta magnética asociada a esta cuenta?

Además de utilizarse para la compra de mercancías en USD en los comercios habilitados para este propósito, esta tarjeta puede ser utilizada para los demás servicios disponibles por su banco emisor en los canales de pago electrónicos, como pago de servicios, compra por TPV (POS) en el resto de la red de tiendas comerciales, extracción de efectivo en los cajeros automáticos. Adicionalmente, con esta tarjeta se pueden realizar extracciones de efectivo en CUC y en CUP en los cajeros automáticos por la opción de Cambio de CADECA que aparece, entre otras, en la pantalla del cajero.

9. ¿Con la nueva tarjeta se podrán realizar pagos en el exterior?

No. Las tarjetas magnéticas RED emitidas por bancos cubanos son válidas exclusivamente para operaciones en el territorio nacional.

10. ¿Podrá asociarse esta nueva cuenta a la Tarjeta Matricial para ser operada a través del Transfermóvil?

Sí. Como el resto de las tarjetas RED emitidas por los bancos cubanos éstas tarjetas podrán asociarse a las tarjetas matriciales Telebanca (BANMET), Multibanca (BANDEC) y Banca a Distancia (BPA) para su autenticación en los canales de pago, incluyendo Transfermóvil.

11. ¿Las cuentas solo se pueden abrir en USD o existe también la apertura en Euros?

Las cuentas se denominan en USD y se pueden efectuar depósitos en euros u otra de las monedas extranjeras que se aceptan en el país, tales como: libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses.

12. ¿Se pueden hacer extracciones de USD de estas cuentas en los bancos? ¿Cuál es el límite y en cuánto tiempo puedo disponer de ese efectivo?

Sí. Se pueden efectuar extracciones de USD en efectivo de estas cuentas. El banco no establece límites para la extracción de efectivo, la cantidad a extraer dependerá del saldo existente en su cuenta. No es posible para los bancos prestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los USD solicitados. Debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y, por tanto, la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. No obstante, el banco siempre tratará de dar respuesta a la solicitud en el menor plazo de tiempo posible. Los bancos garantizan a los clientes los saldos de las cuentas abiertas.

13. Cuando realizo una extracción de efectivo en CUC en el banco o en el cajero automático con esta nueva cuenta, ¿me aplican el descuento del gravamen?

No, el gravamen solo se aplica al billete físico de dólares estadounidenses (USD) que se deposita por ventanilla en las sucursales bancarias y en CADECA, excepto en los depósitos de las cuentas en USD abiertas a partir del 15 de noviembre de 2004, según se estableció en la Resolución 80 de ese propio año, en las que no se aplica el gravamen porque estas cuentas solo admiten depósitos y extracciones de USD en efectivo, son las llamadas cuentas “alcancías” o “monederos” abiertas por la población con el único propósito de mantener su dinero en USD custodiado en el banco.

14. ¿Se puede extraer efectivo (CUC o CUP) usando la tarjeta asociada a esta cuenta en USD?

Sí. En las ventanillas de las sucursales bancarias y a través de los cajeros automáticos es posible efectuar extracciones de efectivo, tanto en CUC, como en CUP a partir del saldo disponible en la cuenta en USD.

En ambos casos se aplica el tipo de cambio del día que corresponda a la moneda solicitada.

15. ¿Cómo puedo consultar el saldo de mi cuenta?

El saldo de su cuenta podrá consultarse a través de los cajeros automáticos y mediante los canales de pago electrónicos (Banca Telefónica, Banca Remota, Transfermóvil y EnZona).

16. ¿Los depósitos tienen que realizarse en la misma sucursal donde se abre la cuenta o puede ser en cualquier otra?

Los depósitos pueden efectuarse en cualquier sucursal del banco que emitió la tarjeta RED asociada a la cuenta en USD. Si el banco emisor de la tarjeta es diferente al banco donde se pretende hacer el depósito, el servicio que se presta es el de transferencia que implica el cobro al cliente de una comisión que se descuenta del saldo de su cuenta.

17. ¿De dónde puedo obtener fondos para esta cuenta?

Las cuentas bancarias en dólares estadounidenses de las personas naturales reciben fondos mediante:

transferencias bancarias del exterior desde bancos que tengan acuerdos con bancos cubanos y en las divisivas aceptadas por estos que más abajo se relacionan las que se le aplicará el tipo de cambio del día para su conversión a USD. Por ejemplo, si se recibe la transferencia en EUR, en este caso se aplica el tipo de cambio del banco EUR/CUC (tasa de cambio de BANMET para transferencias bancarias) 1.09480 quiere decir que por 100 EUR recibe 109.48 CUC y para acreditar la cuenta se aplica CUC/USD que serían CUC 109.48 multiplicado por el margen comercial correspondiente para este tipo de operaciones resultando un importe de USD 108.40 acreditados en la cuenta en USD del cliente.

transferencias bancarias desde otras cuentas en divisas abiertas en bancos cubanos.

transferencias de remesas recibidas del exterior a través de FINCIMEX S.A., para los clientes del BANMET y BPA, se exceptúan las remesas recibidas por la Western Unión que hasta el momento solo entrega el efectivo en CUC.

depósitos en efectivo de dólares estadounidenses a los que se le aplica el gravamen del 10%. Por ejemplo, si usted se acerca a la ventanilla de un banco comercial con USD 100 a depositar en la tarjeta en USD se le aplica el gravamen resultando el importe de USD 90.

depósitos en euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses. A estas monedas no se le aplica gravamen. Se aplica el tipo de cambio del día para registrarlas en la cuenta en USD. Por ejemplo, si usted se acerca a la ventanilla de un banco comercial con EUR 100 a depositar en la tarjeta en USD se le aplica la tasa de cambio existente en ventanilla EUR/CUC 1.07550 por lo que se le acredita al cliente en su cuenta en USD 107.55.

Solo a los depósitos en efectivo en USD se les aplica el gravamen del 10%.

18. ¿Se pueden hacer transferencias desde las cuentas bancarias en USD habilitadas para las compras minoristas en divisas hacia otras cuentas?

Sí. Se pueden hacer transferencias desde estas a otras cuentas, aplicando las tasas de cambio correspondientes.

19. ¿Por qué no se puede depositar efectivo en las tarjetas AIS de Fincimex?

FINCIMEX informa que la Tarjeta AIS-USD, solo de alcance nacional, es un producto que no permite depósitos en efectivo. Está diseñado para la captación de remesas desde el exterior mediante transferencias bancarias a través de compañías asociadas con FINCIMEX. El servicio se encuentra activo para Europa en enviodinero.es y desde Estados Unidos en Va Cuba.com

20.¿Cuánto se puede recibir de remesa en las nuevas tarjetas? ¿Existe un límite de dinero a recibir (por monedas)?

El importe de las transferencias (remesas) para acreditar en las cuentas asociadas a estas tarjetas no tiene un límite prestablecido por nuestra parte. En el país desde donde se origina la transferencia pueden establecerse límites para transferir al exterior.

Se debe tener en cuenta que en septiembre del presente año la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en Inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU impuso un límite máximo de hasta 1000 USD por persona, trimestralmente, para el envío de remesas familiares a Cuba, lo que constituye una clara demostración de que el genocida bloqueo económico, comercial y financiero es real y afecta a las personas cubanas.

21. ¿Se pueden recibir remesas desde cualquier país?

Se pueden recibir remesas desde todos aquellos países donde existan bancos que tengan acuerdos con bancos cubanos para la tramitación de transferencias bancarias. Debido a la constante persecución de que son objeto las transacciones financieras de Cuba como consecuencia del genocida e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, la persona interesada en enviar remesas a Cuba debe indagar con su banco si acepta realizar la transferencia hacia el banco cubano.

22. ¿A través de qué sitios web se realizan transferencias del exterior a las nuevas cuentas?

Pueden recibir transferencias por sitios web las cuentas bancarias en USD abiertas en BANMET y BPA y las tarjetas AIS-USD emitidas por FINCIMEX a través de las compañías asociadas a esta entidad financiera como son: enviodinero.es desde Europa.

23. ¿Se pueden recibir transferencias de una cuenta o tarjeta asociada a un banco de Estados Unidos?

No es posible, los bancos cubanos no tienen vínculos con los bancos de Estados Unidos a causa del genocida e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero; lo que impide este tipo de operaciones.

Debido a las restricciones del injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, no se pueden recibir transferencias bancarias desde los Estados Unidos.

24. ¿Puedo realizar transferencias de dinero de las tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en CUP y CUC a mi nueva cuenta en USD?

No se puede transferir dinero a la nueva cuenta en USD con tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en CUP y CUC. Las cuentas habilitadas para las ventas minoristas en USD se alimentan por transferencias desde el exterior, depósitos en efectivo de las monedas extranjeras aceptadas en Cuba, así como desde otras cuentas abiertas en monedas extranjeras en bancos cubanos.

25. ¿Cuáles son las tarjetas autorizadas a operar en Cuba para la compra de productos en USD? ¿Pueden utilizarse las tarjetas Visa, Masterd Card, Shop Money Visa?

Las tarjetas autorizadas a operar en Cuba son: VISA, MASTERCARD, AIS (American International Service), no emitidas por instituciones o bancos de Estados Unidos u oficinas de estas instituciones en otros países.

26. ¿Puedo comprar USD en el banco o la CADECA, y se puede comprar USD con CUP?

Si se puede comprar USD con CUP, siempre que exista la disponibilidad de efectivo que solicite.

27. ¿Por qué no hay siempre disponibilidad para la compra de USD u otras monedas en los bancos y CADECA?

La disponibilidad de billetes en USD y otras monedas extranjeras depende de los cambios que efectúen las personas tenedoras de los mismos en las sucursales bancarias y oficinas de CADECA. Esas monedas no se emiten en Cuba, por lo que su disponibilidad depende de los cambios que realicen sus tenedores en las oficinas de los bancos y de CADECA.

28. ¿Puedo comprar USD para ingresar en la cuenta en MLC con mi cuenta en CUC?

Con los CUC de su cuenta puede comprar en efectivo los USD u otra moneda extranjera de las aceptadas en el país para depositar en su cuenta en USD. Esta transacción se realiza en efectivo, por lo que si adquiere USD se aplicará el gravamen del 10% en el momento de efectuar el depósito, no en la compra de los USD.

29. ¿Dónde puedo adquirir los USD, EUR o cualquier moneda que se requiera para abrir la cuenta?

Las sucursales bancarias y CADECA ofrecen el servicio de venta de USD, EUR o cualquier otra divisa de las aceptadas en el país, de acuerdo a la disponibilidad que exista en cada momento de dichas monedas.

Con preocupación el Banco Central de Cuba ha notado que nuestra población considera como algo lícito el acceder al mercado informal de cambio de divisas. En tal sentido, es necesario que el pueblo conozca que estas personas actúan de manera ilícita, debido a que las operaciones de compraventa de monedas y billetes, (canje y recanje) solo está permitida a las personas jurídicas, previa licencia del Banco Central de Cuba. Estas licencias no se conceden a favor de personas naturales.

El Banco Central de Cuba alerta que incurrir en esta conducta tiene implicaciones en el orden administrativo y penal.

30. ¿Qué tarjetas pueden utilizarse para la compra en la red de tiendas?

En la red de tiendas para la venta minorista de productos en USD solo se pueden realizar compras con las tarjetas magnéticas de las cuentas en USD emitidas por BANMET, BANDEC, BPA y por FINCIMEX o con tarjetas internacionales autorizadas a operar en Cuba.

31. ¿Cuándo se dice que a los depósitos en EUR se le aplica el tipo de cambio vigente en el día, a cuál se refiere, la compra del banco o al cambio entre divisas?

La tasa de cambio de compra del banco.

32. ¿Los colaboradores cubanos en el exterior pueden comprar con sus tarjetas en CUC en estas nuevas tiendas?

No, en estas tiendas solamente se aceptan las tarjetas RED asociadas a cuentas en USD abiertas para realizar las compras en divisas en los comercios habilitados para esos propósitos.

Las tarjetas magnéticas de colaboradores (con 30% de descuento) son emitidas en CUC; por lo que no pueden ser utilizadas para la compra en estas tiendas que comercializan sus productos en USD.

33. ¿Se podrá utilizar efectivo para las compras de productos en USD?

Para estas compras no se admite el uso de efectivo, solo se pueden adquirir los productos pagando con la tarjeta magnética asociada a una cuenta en USD de las abiertas en BANMET, BANDEC y BPA para estos propósitos, así como las emitidas por FINCIMEX (AIS-USD), y las tarjetas internacionales autorizadas a operar en Cuba, no emitidas por bancos de Estados Unidos.

34. ¿Para la compra de productos en USD en las nuevas tiendas se podrán utilizar las tarjetas magnéticas asociadas a cuentas en USD abiertas anteriormente?

No se podrán utilizar las tarjetas asociadas a cuentas abiertas en USD con anterioridad. Los comercios especializados para estas ventas solamente aceptan las tarjetas RED en USD habilitadas para este propósito, las específicamente emitidas por FINCIMEX (AIS-USD), y las tarjetas internacionales autorizadas a operar en Cuba, no emitidas por bancos de Estados Unidos.