Evo Morales llegó a Argentina

El presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, quien fue forzado a renunciar tras el amotinamiento de las fuerzas de seguridad de su país, llegó a la Argentina.

“Aterrizó recién en Ezeiza. Viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado”, anunció el canciller argentino Felipe Solá.

En declaraciones a TN, el funcionario nacional señaló que firmó en la noche del pasado miércoles los trámites para aceptarlo como asilado y precisó que en los próximos días solicitará su declaración como refugiado.

El nuevo jefe de la diplomacia argentina afirmó que “no está previsto” un encuentro entre Morales y el presidente Alberto Fernández para este jueves, aunque no descartó la posibilidad de que haya “un llamado telefónico”. Solá consideró también que el de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, “es un Gobierno de facto”.

Evo llegó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles. Los políticos bolivianos iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que debe ratificar el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro.

Morales desde su cuenta de Twitter, agradeció al pueblo de México y a su presidente por cobijarlo y salvarle la vida. También reconoció el apoyo y la solidaridad de Argentina.

(Con información de Página 12 y Prensa Latina)