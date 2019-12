Greta Thunberg nombrada persona del año por revista Time

Greta Thunberg, la estudiante sueca que inspiró un movimiento global para luchar contra el cambio climático, fue nombrada "Persona del Año" por la revista Time. Así, con solo 16 años, se convierte en la persona más joven elegida por la revista, desde 1927.

"Ella se convirtió en la voz más grande sobre el problema más grande que enfrenta el planeta este año, viniendo de la nada para liderar un movimiento mundial", dijo al anunciar su nombramiento el editor en jefe de Time, Edward Felsenthal.

En Time puede leerse sobre ella:

“Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop, ni siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se convirtió en el ícono de una generación. Al aclarar un peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg se convirtió en la voz más convincente sobre el tema más importante que enfrenta el planeta”.