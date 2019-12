Respuesta a “Jugando con la numerología para aprender matemática y de nuevo pinareñadas”

Esta respuesta será larga para comentar con serenidad y profundidad lo relativo a nuestros hermanos pinareños, que gozan de una popularidad folclórica y de chispa popular no igualada por ninguna otra provincia cubana. Además, pondremos orden conceptual y matemático respecto a la numerología. Lean todo para que comenten bien. Me perdonan por la demora en enviarle a Lisandra este documento, lo que ha motivado su tardía publicación.

Antes de entrar en cada inciso quiero insistir en lo que escribí en un comentario, en cuanto a que a mí no creencia en la numerología en su alcance de predicciones y carácter esotérico. He tomado su procedimiento matemático, de ahí el título que le puse al acertijo.

Cada persona tiene asociado una cadena de ocho dígitos, en correspondencia a la notación de la fecha de nacimiento. Dos dígitos para el día, otros dos para el mes y cuatro para el año. El ejercicio numerológico consiste en reducir esa cadena de 8 dígitos a un dígito. El procedimiento se basa en realizar sumas progresivas de dichos dígitos hasta llegar a un dígito. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, una persona nacida el 25 de octubre de 1965, le corresponderá el dígito 2. ( 2+5+1+0+!+9+6+5=29; 2+9=11; 1+1=2).

Te invito a buscar tu dígito de nacimiento, así vas practicando. Si lo deseas lo compartes y así podemos sacar algunas conclusiones estadísticas.

Las preguntas con acidez progresiva:

1. ¿Se puede obtener el dígito cero como dígito de nacimiento?

Respuesta: Es imposible, ya que siempre en la suma al menos hay dos dígitos diferentes de cero.

La mayoría respondió correctamente, este era el caso de menor acidez.

2. ¿Si dos personas tienen igual dígito de nacimiento, implica que nacieron el mismo año?

Respuesta: No necesariamente. Veamos un contraejemplo:

12111949 → 1+2+1+1+1+9+4+9= 28 → 2+8= 10 → 1+0= 1

27051976 → 2+7+0+5+1+9+7+6= 37 → 3+7 → 10 → 1+0= 1

Ambas personas tienen el mismo dígito de nacimiento y nacieron en años diferentes.

Hubo respuestas con buenas argumentaciones matemáticas a este inciso que tenía un poquito más de acidez.

3. ¿Cuántas personas nacidas en el año 1959, podrán tener el mismo dígito de nacimiento?

Respuesta: Concuerdo con el amigo Carlos Gutierrez que la redacción complica la respuesta. Mi intención era que se razonara que no era lo mismo contar dígitos de nacimiento que personas nacidas en una fecha determinada. En este inciso para responder habría que buscar el dato de todos los nacidos en dicho año, y en correspondencia con esa información tendríamos que tabular los datos y resolverlo mediante un programa de computadoras, como en varias ocasiones han hecho acertijandos que saben programar. Pero la redacción debió ser ¿Cuántas personas nacidas en el año 1959, podrían haber tenido el mismo dígito de nacimiento?

Moraleja: No siempre debemos dejarnos tentar por la realización de cálculos aparentemente fáciles de resolver.

Hubo sagaces interpretaciones como la de Fernan, de Laurien y la de cam.

4. ¿En el año 2020, cuál será el dígito de nacimiento que más aparecerá?

Respuesta: Empatados con 42 apariciones 7-8-9.

Aquí tenemos el dígito constante 4 para cualquiera de las 366-2020 es año bisiesto-, posibilidades de día-mes, del 2020→ 2+2= 4.

Tenemos 7 meses de 31 días, 4 de 30 y 1 de 29.

En cada mes se producirá una sucesión de números naturales consecutivos, comenzando por dígito del primer día del mes y año 2020, hasta llegar al número de días del mes en cuestión. No será difícil observar que en los meses de 31 días tendremos cuatro dígitos que aparecen 4 veces y cinco 5 veces. En los de 30 días tres dígitos aparecen 3 veces, y seis 3 veces. En el caso de febrero tendremos que dos dígitos aparecen 4 veces y siete 3 veces.

Los que más se acercaron a la respuesta correcta fueron Yosue (7 y 9) y Rolando (6 y 7) con razonamientos válidos, destacando al primero que modeló su método; y Fernan (6, 7, 8 y 9), que tiró una piedra cuasipreciosa.

Yosue dijo:

Respuesta 4:

El mismo proceder utilizado para el 2020, solamente teniendo en cuenta que 2020 es bisiesto.

Tenemos que buscar el día inicial, restarle 1, sumarle a y sumarle 9i.

En resumen con dígito

a=1, tenemos E-3,F-3,M-4,A-4,M-4,J-3,J-3,A-3,S-3,O-3,N-3,D-4 Total 40 fechas

a=2, tenemos E-3,F-3,M-4,A-4,M-4,J-4,J-3,A-3,S-3,O-3,N-3,D-4 Total 41 fechas

a=3, tenemos E-3,F-3,M-3,A-3,M-4,J-4,J-4,A-3,S-3,O-3,N-3,D-3 Total 39 fechas

a=4, tenemos E-3,F-3,M-3,A-3,M-4,J-4,J-4,A-4,S-3,O-3,N-3,D-3 Total 40 fechas

a=5, tenemos E-3,F-3,M-3,A-3,M-3,J-3,J-4,A-4,S-4,O-3,N-3,D-3 Total 39 fechas

a=6, tenemos E-4,F-3,M-3,A-3,M-3,J-3,J-4,A-4,S-4,O-4,N-3,D-3 Total 41 fechas

a=7, tenemos E-4,F-4,M-3,A-3,M-3,J-3,J-3,A-4,S-4,O-4,N-4,D-3 Total 42 fechas

a=8, tenemos E-4,F-3,M-4,A-3,M-3,J-3,J-3,A-3,S-3,O-4,N-4,D-4 Total 41 fechas

a=9, tenemos E-4,F-3,M-4,A-4,M-3,J-3,J-3,A-3,S-3,O-4,N-4,D-4 Total 42 fechas

Los dígitos sumas que más se repiten son el 7 y el 9, un total de 42 veces cada uno.

YISEL DORREGO dijo:

4-BUENO DEL a+b LA SUMATORIA QUE MAS SE REPITE ES 4 PORQUE EL 31 ES EL NUMERO QUE QUEDA SUELTO Y 3+1 ES 4,AHORA POR OTRA PARTE EN CUANTO c+d SE REPITE 1+1 Y 1+2 QUE ES 2 Y 3, ENTONCES LOS QUE SE PUEDEN REPETIR SON 4+2+4 ES IGUAL A 10 Y 1+0 ES IGUAL A 1.Y 4+3+4 ES IGUAL A 11 Y 1+1 ES 2, ENTONCES LOS NUMEROS QUE MAS SE REÌTEN SON 1 Y 2.

2 DICIEMBRE 2019 A LAS 11:13

Fernan dijo:

R_4/ Los dígitos 6, 7, 8 y 9.

Rolando dijo:

Pregunta 4

Primer dígito

0; 9*12=108

1; 10*12=120

2; 10*12=120 (en 2020, febrero tiene 29 días por lo que el 2 se repite la misma cantidad de veces que el 1

3; 2*11=22

Segundo dígito

0; 3*11=33

1; 4*7+3*5=28+15=43

2; 3*12=36

3; IDEM

4; IDEM

5; IDEM

6; IDEM

7; IDEM

8; IDEM

9; IDEM

Tercer dígito

0; =9

1; =4

Cuarto dígito

1; =1

2; IDEM

3; IDEM

4; IDEM

5; IDEM

6; IDEM

7; IDEM

8; IDEM

9; IDEM

2020=4+(1 o 2)+1+0=6 y 7 (se repiten igual número de veces)

Carlos Gutiérrez realizó un meritorio trabajo como bien dijo con muchos toques de teclas, razonamiento y EXCEL y estuvo bastante cerca de la verdad.

A quien lo desee le puedo hacer llegar el EXCEL que utilicé para llegar a mi respuesta.

Y como de costumbre, que a merced de vuestras réplicas argumentadas.

II

Para los alérgicos a la Matemática, vamos con las pinareñadas, pero no para promover burlas, sino para apoyarlos buscando una explicación creativa. Primero intenta dar la respuesta clásica, luego inventa la tuya.

Antes de entrar en lo específico, compartiré con ustedes informaciones y consideraciones para intentar que no se distorsione lo que hemos pretendido hacer pivoteando con leyendas y admiración por los pinareños.

Comienzo reiterando mis disculpas para quienes se sintieron ofendidos, algunos con explicaciones que respeto, como los casos de Alejandro, Sarmiento, Martha, a quienes respondí en el texto del acertijo.

También agradezco a quienes argumentaron para esclarecer mi intención y mitigar que se pusiera en duda lo que me caracteriza como ser humano.

Comparto algunos fragmentos de la respuesta que di al acertijo que se refería al famoso episodio de la concretera dejada dentro del teatro, y principalmente lo que escribieron algunos acertijandos. Y copio:

El acertijo consistía en buscar explicaciones creativas que justificaran este supuesto disparate.

Lo primero que deseo expresar es que al escribir el acertijo no tenía certeza de la veracidad del hecho. Sabemos que hay muchas leyendas puramente de ficción, es decir de la creación de la mente humana.

Pues bien, hemos podido leer comentarios como los de Juan Carlos y de “el que lee”, que atestiguan la veracidad del mismo, aunque lo hayan pincelado con cierta dosis de humorismo creativo intencionado.

La capacidad asociativa es uno de los componentes principales del pensamiento creativo; de esta manera muchos construyeron buenas hipótesis asociando el teatro como edificio al teatro como expresión del arte. Otros les echaron la culpa a nativos de otras provincias cubanas; también le hicieron homenaje al equipo, a los constructores, y los métodos de trabajo. Hasta los ciclones salieron a relucir.

Les sugiero leer o releer propuestas de abogacía muy buenas, por ejemplo de Adrian que dijo que “la concretera era portátil y se desarmaba”. De Opinion que testimonió un caso medio parecido en PABEXPO. De MCD que le echó balas a la provincia de polo opuesto y construyó un ingenioso y contemporáneo relato. A Tamy que escribió: “Los Pinareños dijeron: Ná, después la desarmamos y la sacamos por piezas”. De Rosa Fipa que le puso chispa y humorismo, ojalá se convierta en escritora para la TV. De DALGITA que dijo: “Le hicieron al teatro un techo móvil, como los carros descapotables, para que después viniera una grúa y sacara la concretera”. No se pierdan la primera parte de JR Oro y el de Calle 12.

Ojalá que este atrevimiento respetuoso que pienso continuar, motive una investigación histórica documentada sobre la concretera atrapada en el teatro.

Me sumo a quienes dijeron: “Nuestro respeto y admiración por los pinareños, seres humanos inteligentes, solidarios y humildes”. Y cito al amigo Oro que escribió:

“Los pinareños lejos de ser tontos, tienden a ser brillantes y exitosos. Tranquilino Sandalio de Noda, Cirilo Villaverde, Pedro Junco, Miguelito Cuní, la capitana del ejercito libertador Isabel Rubio, los hermanos Sergio y Luis Saíz mártires, Ramón Grau San Martín, Alicia Rico, Enrique Jorrín, Verónica Lynn, Luis Alberto Ramírez, Polo Montañés, Antonio Guiteras, el cardenal Jaime Ortega y Alaminos, Abel Prieto, Randy Alonso son nombres conocidos por todos los cubanos. Tal vez muchos desconozcan que todos ellos nacieron en diferentes partes de Pinar del Río. ¿Los quiere más inteligentes?”

Le faltó mencionar a Lucio Bencomo, autor de libros de pinareños y pinareñadas. Si alguien tiene manera de comunicarse con Lucio envíenle este documento.

Termino esta parte con lo dicho por Norlandy:

Bueno yo soy pinareño y como dice un refrán “ser cubano es un orgullo pero ser pinareño es un Privilegio” y ampliado por CubanoPinareño:

“Ser pinareño es una actitud ante la vida, no un lugar de residencia!! No es lo mismo vivir en Pinar del Río que ser Pinareño… Mi familia paterna es de Pinar, he vivido siempre en esa provincia y muchos de los cuentos son de verdad!! Que viva Pinar del Río!!!!!!

Terminé así:

¡Que vivan los pinareños en sus 150 años de fundación!

Ahora pasemos a comentar las respuestas del acertijo que nos ocupa.

Daremos primero la respuesta clásica y luego una selección de las de ustedes que cambian el sentido y enaltecen a los pinareños de manera genial.

1.¿Por qué los pinareños cuando entran a una cocina salen de inmediato?

Respuesta clásica: Porque leen un cartel que dice SAL.

2. ¿Por qué los pinareños no madrugan?

Respuesta clásica: Porque quieren que Dios ayude a otros.

3. ¿Por qué los pinareños con padecimientos cardiacos cuando le duele el corazón cierran los ojos?

Respuesta clásica: Porque ojo que no ven corazón que no siente.

4. ¿Por qué en algunas películas van juntos 19 pinareños al cine?

Respuesta clásica: Porque en la entrada dice para más de 18.

5.

Algunas de las de ustedes:

1964IngCujae1987 dijo:

No veas en el Sol las manchas, ve la luz y el calor que te aporta para vivir como ser humano. Cualquiera de nosotros haría lo mismo si nos pasa llegando, al señor de la carretilla se le rompió el sistema d rodamiento d la rueda y para no perder la carretilla porque no tiene dde comprar otra para el o su amigo q se la prestó, trata de cumplir su objetivo final, llevar su preciosa carga y salvar su carretilla para el o para su amigo. Eso son sentimientos únicos que no los puedes encontrar en otra parte del pais. La luz del Sol y el calor lo tiene Pinar del Río.

Fernan dijo:

Las respuestas clásicas son harto conocidas, de ello se han encargado algunos artistas cómicos de nuestro país. Voy con las propias:

1. ¿Por qué los pinareños cuando entran a una cocina salen de inmediato?

R/ Porque el olor del picadillo con soya les da una bofetada en la nariz.

2. ¿Por qué los pinareños no madrugan?

R/ Porque para ellos ese concepto no existe, es normal que se levanten temprano.

3. ¿Por qué los pinareños con padecimientos cardiacos cuando le duele el corazón cierran los ojos?

R/ Para no ver lo bellas que son las enfermeras en Pinar del Río y que les sobrevenga el infarto.

4. ¿Por qué en algunas películas van juntos 19 pinareños al cine?

R/ Por su alto sentido de la familiaridad y la amistad.

R/5 Evidente que al zafársele el eje a la carretilla, él con su sentido de responsabilidad de cuidar los implementos de trabajo, saco al hombro, carretilla rota bajo el brazo y a cumplir la tarea…

Marga dijo:

Como ya casi todos los participantes han dado las respuestas clásicas, voy a centrarme en las que se me ocurren, con todo respeto para los pinareños, entre los que tengo excelentes amigos. No creo que el sentir de los que aquí participamos sea burlarse de ellos, todo lo contrario, solo hacer patente el buen humor del cubano que se ríe hasta de su imagen en el espejo. Pinar del Rio ha aportado mucho a la patria en términos de figuras del arte, mártires de nuestras luchas revolucionarias, médicos, maestros… y el tabaco que allí se produce es, sin chovinismos, el mejor del mundo. ¡Gracias, Pinar del Rio, por existir!

Dicho esto, ahí van mis respuestas:

1. ¿Por qué los pinareños cuando entran a una cocina salen de inmediato?

- Porque si se quedan dentro corren el riesgo de que las mujeres de la casa los pongan a cocinar.

- Para evitar que se les cierre la Puerta de Golpe.

2. ¿Por qué los pinareños no madrugan?

- Porque “al que madruga Dios lo ayuda”, y son tan considerados que quieren evitarle trabajo al Creador.

3. ¿Por qué los pinareños con padecimientos cardíacos cuando le duele el corazón cierran los ojos?

- Para que el medico se dé cuenta de que no mienten cuando le digan: ”!Doctor, tengo un dolor que no veo!”

4. ¿Por qué en algunas películas van juntos 19 pinareños al cine?

-Porque uno no ha visto la película y lleva a los otros 18, que, si la vieron, para que se la explique.

- Porque uno es el chofer del vehículo donde los otros 18 cogieron “botella”.

Jose R. Oro dijo:

Un fuerte abrazo para Lilita y para usted, muy estimada mary.hernánd. Todos queremos a Pinar del Río a nuestros hermanos y hermanas nacidos allí. Recuerdo que hace más de tres décadas se hablaba de que teníamos una "crisis del humor". Es que nos hemos impuesto (algunas personas) demasiadas autolimitaciones y un país no puede existir en un ambiente monacal, donde uno no se pueda reír de un gordo (peso 242 libras, que se sepa), o de un calvo o de un orejón. Solo que hay que hacerlo con respeto y bondad. Teníamos (cuando yo era joven) en la ciudad de Regla un excelente lanzador llamado Manuel Hurtado, con una prominente nariz, algunos aficionados le decíamos "el ñato", pero con tremendo cariño, porque íbamos al estadio Latinoamericano para verlo lanzar sus mortíferos cambios de velocidad y knuckle balls. En Bayamo había un camión que tenia escrito en la puerta del chofer "Niscolás Pérez, porteador privado", en otra ciudad del oriente cubano, había una señal provisional de tránsito (un flecha hecha de madera) que decía “para San Tarrita, doble a la derecha”.

Viví mucho tiempo en Pinar del Rio, sobre todo en Minas de Matahambre y en Bahía Honda, muchos amigos son pinareños, personas humildes con los que trabajábamos haciendo geología de campo o bajo mina, también personas ultra-talentosas y ejemplo de toda virtud humana y profesional como mi profesor el Dr.C José A. Díaz Duque. El respeto y amor por nuestros hermanos, de Pinar del Rio, de Oriente o de dondequiera no puede ser óbice para que no se hagan bromas o se caractericen sus expresiones y coloquialismos locales. ¡Alabao sea Dios!

Hay otras que podrán leer en el acertijo madre.

Considero que hemos rendido homenaje a nuestros hermanos pinareños. De los que ya no están tengo en mente y corazón al ingeniero Remberto Fernández, director fundador de la Fábrica de componentes electrónicos Ernesto Guevara. El querido y admirado Remberto cuando iniciaba una intervención en el Consejo de Dirección del INSAC, sobre un tema complicado siempre advertía: “recuerden que yo soy pinareño”; pero cuando terminaba su argumentación todos pensábamos, que quienes asumían que estaba presagiando algo tonto, se equivocaban; ya que el joven ingeniero nos impresionaba con sus razonamientos llenos de inteligencia.

Espero comentarios a esta parte del acertijo, para seguir creciendo como seres pensantes sobre todo como seres humanos empeñados en mejorar el mundo en que vivimos.

