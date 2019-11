Respuesta a “Calcule y clasifique estos números naturales y un colmo de actualidad”

Creo que ha sido un buen repaso para la aplicar la prioridad en la realización de las operaciones matemáticas cuando no existen paréntesis. En el inciso B hay que ampliar el razonamiento y el dominio de la rotación en el plano. En el caso del colmo, como ya es habitual, buenas propuestas.

Vamos por parte:

I

A) Calcular y clasificar el número natural resultante:

Para dar buenas respuestas es necesario aplicar el orden de prioridad de las operaciones cuando no existen paréntesis.

Les recordamos que primero se efectúa la potencia, luego la división o multiplicación en el orden de aparición y finalmente suma o resta que al ser conmutativo puede ser en cualquier orden.

1. 5+3^3*2/9-4-1=

Respuesta: 6, 5+(27*2/9=6)-5= 6

Es un número perfecto ya que la suma de sus divisores propios (1+2+3) es igual al número dado, en este caso el 6.

2. 64/2/2/2^2+5^2+10=

Respuesta: 39, 64/16+25+10= 4+25+1==39

Es un número impar y compuesto.

3. 4+12/3+5*2-20/2=

Respuesta: 8; 4+4+10-10= 8

Es un número cúbico. ya que 2^3= 8

4. 22+3 – 33-1 +24/3=

Durante los primeros minutos la publicación de este inciso fue la siguiente:

22+3-33-1+24/3; pero fue arreglada quedando como originalmente la escribí; y aquí aparece.

Para evitar enojo de quienes no volvieron a entrar, responderé con ambas variantes:

R1: 22+3-33-1+24/3= -1

Se debieron percatar que algo andaba mal, ya que -1, no es un número natural. Por tanto no es correcta la respuesta.

R2: 22+3 – 33-1 +24/3= 31; 32-9+8= 23+8=31

Es un número primo.

B) Construya con los cuatro números resultantes, el único dígito que tiene significado lo mismo al derecho que al revés. (Rotado 180 grados verticalmente)

Respuesta:

Aquí vamos a realizar las siguientes aclaraciones.

Si hablamos de dígitos, solamente nos referimos a los números del 0 al 9.

Ya sabemos que el 0 (cero) es considerado un número natural, por tanto sería al rotarse el propio número, y podemos considerarlo como respuesta válida su construcción correcta. Algo similar sucederá con el dígito 8. Aunque si algunos escriben el circulito de arriba más pequeño, entonces no se cumple lo planteado.

También se puede tomar el dígito 6, que al rotarlo produce el 9. Pero es muy fácil construirlo: 6+8+31-39= 6

Por tanto la respuesta para mí más apropiada al enunciado y elegante es construir el 9, que no aparece entre los cuatros resultados, y al rotarlo produce al 6; y además no es muy fácil construirlo. Como no puse restricciones para construirlo, se pueden utilizar paréntesis aquí va una posibilidad

Respuesta: 9 = (6*8)-(39-31)-31. Noten que coincide con la de Yainet.

Yainet se destacó al trabajar con tres (6-8-9) de los cuatro posibles con certeras expresiones que copio y pego.

(31*8)-(39*6)-8=6

(6*8)-(39-31)-31=9

(39+31)-(6*8)-8-6=8

Faltaría la generación del cero, que es muy fácil de lograr, usando los cuatro números y paréntesis. Basta con fabricar un cero y ponerlo como multiplicador.

(6+39+8)*(31-31)

Para dejar clara mi respuesta, seleccioné el 9, porque genera otro número diferente y no aparece entre los resultados de los incisos.

II

El colmo de un de chofer de Taxi es ___________________________________.

Intenta proponer al menos dos. Aquí se pondrá a prueba tu creatividad, sin ofender.

Yo tengo dos variantes, uno negativo y otro positivo.

El colmo de un de chofer de Taxi es querer cobrarte un valor añadido por un reguetón de los muy malos, que puso durante todo el viaje.

El colmo de un de chofer de Taxi es llevar a votación la música que pondrá, y al más disgustado con la votación no cobrarle el viaje.

Entre los que más me gustaron están los siguientes:

El colmo de un de chofer de Taxi es:

Tirar pasaje hacia la luna.

Que te monten el taxi en otro carro para llevarlo al taller.

Cobrar las “ carreras ” que haga su equipo de pelota.

carreras que haga su equipo de pelota. Cobrarle a Taladrid el “ pasaje ” a lo desconocido.

pasaje a lo desconocido. Es llamarse Generoso Botero y ser bastante egoísta.

Es que para ahorrar combustible le den un bicitaxi para trabajar.

Es no conocer las rutas de su taxi.

Es alquilarle a una embarazada y querer cobrarle la carrera de dos personas.

Es que Reinaldo Taladrid le contrate para un “ pasaje a lo desconocido ” .

pasaje a lo desconocido . Es que no le paren otros taxis.

Es pasarse en el taxímetro.

Es ser “ taxiturno ” digo taciturno.

taxiturno digo taciturno. Es tener la vida hecha cuadritos.

Es dar carreras gratis.

Es No ir para lugar alguno.

Es que no le guste que hablen a sus espaldas.

Es solo aceptar el pago en números primos, menos a sus primos que no pagan.

Es cobra en números abundantes o excesivos y da el vuelto en números deficientes o defectivos.

Aquí vino un acertijando convertido en acertijador: RayBan

Es: Llamarse Tito, seducir a la vida, y amenazar a un espejo con una pistola.

ÉL nos retó a descubrir tres personajes, yo solo puede dar con Idalberto Delgado, que protagonizó a Tito el taxista; el Paco de Alegrías de Sobremesa.

Por cierto, ese Tito era un excelente taxista.

Yainet dijo que el segundo personaje es Ricardo Arjona.

En querido RARJ, nos regaló la siguiente décima:

Que participe una vez

En un MARHABANA y quiera

Que le paguen su carrera

Y cobrarla en C. U. C.

Que le pongan en TV

Taxi – Driver, las seis partes,

Y que en Cálculo, él aparte

Los números naturales

Para eliminar los PARE

Por método del descarte.

Nos alegró mucho la reaparición del amigo metamayo, un joven destacado del medio de Oriente. ¡Oriental de Cuba!

Nos vemos el lunes 11 de noviembre con un acertijo para rendir homenaje a La Habana en sus 500 años de fundada.