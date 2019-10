Respuesta a “Cabalística numérica para divertirse y aprender”

Ya veo que la teoría de las probabilidades demostró su vigor, nadie estuvo entre las combinaciones del día y mes de nacimiento que permitía construir el 2019. Buena noticia ¡Volvió al combate RARJ! En el caso del refrán se produjo una interpretación diversa y por tanto rica.

Vamos por parte:

I

Posibilidad de construir el año entre el actual y el 2021 con los cuatro dígitos del día y mes de nacimiento. No tiene que ser en el mismo orden. Por ejemplo, una persona nacida el día 19 del mes de febrero (02), puede construir el año 2019. Para ese caso cabalísticamente será muy bueno o muy malo.

Acertijos:

1. ¿Tienes la posibilidad de lograrlo con tus datos reales en alguno de esos tres años? Si lo deseas lo puedes compartir, de lo contario basta con responder sí o no.

Respuesta: Yo nací un 19 de febrero; por tanto estoy en el caso cabalístico. Y como mucho de ustedes saben este 2019 ha sido un año duro para mí, con dos intervenciones quirúrgicas importantes. Por tanto se cumplió y no para bien, aunque ya esté en camino de la recuperación.

2. ¿Cuántas posibilidades de lograrlo hay cada uno de esos tres años?

Respuesta: En el 2019, son seis; en el 2020, son dos; y en el 2021, son seis. Sabemos que hay 31 posibilidades desde 01 hasta 31 para el día y 12, desde 01 hasta 12, para el mes.

Para el mes hay casos imposibles ya que tienen dígitos que se salen de la cadena 0-1-2-9. Por tanto quedarían los siguientes: 01-02-09-10-12.

Para el día quedarían: 01-02-09-10-12-19-20-21-29.

Pero no podemos aplicar el principio fundamental de la multiplicación, ya que para una pareja determinada de un día, no existe una del mes que contenga la cadena deseada (0-1-2-9). Por ejemplo con el día 02, hay dos posibilidades numéricas (19 y 91) pero no se corresponden con mes alguno.

Para el 2019: 09-12; 12-09; 19-02; 21-09; 29-01 y 29-10.

Para el 2020: 02-02 y 20-02.

Para el 2021: 02-12; 12-02; 20-12; 21-02; 22-01 y 22-10.

Me alegró volver a ver al amigo Boris Luis Cabrera, destacado en artículos sobre la pelota, aunque aplicó el principio de la multiplicación sin tener en cuenta el formato requerido.

Yosue con su acostumbrado análisis total llego a las 14 posibilidades; pero también sin revalorizar lo hicieron Adriano, Johnny Lightning —sin el intento de cañona—, RARJ, y voy a incluir a Fernan que no entendió al principio.

II

Para los que no han curado su alergia a la Matemática, voy con este de creatividad sin números. Desmenuzar el siguiente refrán popular recreado por mí.

Es más importante amar lo que haces que hacer lo que amas.

Cuando dije recreado por mí, fue porque realmente no tenía seguridad en el texto original ni tampoco el autor. Ya sabemos que las dicotomías son susceptibles a la discordancia. Decir más importante ya estimula la controversia. Lo ideal es que haciendo lo que te gusta y amas seas útil a los demás y te puedas ganar la vida.

Pero ya sabemos que en mucha ocasiones tenemos que dedicarnos a tareas que no nos gustan, pero es la opción que tenemos. También sé de personas que comenzaron haciendo lo que no amaban y por el camino le tomaron mucho amor.

La mayoría realizó el enfoque pragmático; pero con una bonita dialéctica.

Conversando hoy en la tarde con el amigo Jose Bryan, me comentó una respuesta que había enviado y que ya he visto publicada. Recomiendo leerla, ya que está muy interesante.

En el intercambio con él, se me ocurrió pensar en qué sucedería si el destino nos depara hacer lo que odiamos; dejando claro de que no se trate de una actividad ética o moralmente reprochable por la sociedad. Eso sí sería algo duro de manejar. Ustedes se imaginan que le demos a Marga la tarea de dar clases de Matemática; para ser justo con ella, no se trata que la odie pero sí que es alérgica a nuestra querida Matemática.

El amigo Oro amenazó con desenfundar el silogismo aristotélico, pero pasó a la interpretación más operacional y pragmática. Nos propuso dos nuevos aforismos que hay que pensarlos. Una expresión a favor:

“Si amamos lo que hacemos, nos sentiremos siempre haciendo lo que amamos”.

Una expresión en contra:

“El amor es un fenómeno de conciencia, inmaterial, no podemos decidir sentirlo”.

Me gustaron las interpretaciones de Marga, Fernan, Yainet, Jose Bryan, Sofía RF, aleph,…

Y para alegría de todos reaparece el querido e indispensable RARJ. Y antes de repetir su respuesta, quiero hacerle llegar en nombre de acertijandos y parapensadores y del mío propio un inmenso deseo de que pueda salir airoso de la batalla que tiene que dar próximamente en cuanto a su salud. No digo más para no invadir la privacidad del buen amigo. Además, no es nada grave.

En la parte matemática, nuestro cucalambé no escribió en décima pero le puso música de manera ingeniosa. Ya lo verán:

RARJ dijo:

-I-

2019

29 de enero (29-01), 19 de febrero (19-02), 12 de septiembre (12-09), 21 de septiembre (21-09), 29 de octubre (29-10), 9 de diciembre (09-12).

2020

2 de febrero (02-02), 20 de febrero (20-02).

2021

22 de enero (22-01), 12 de febrero (12-02), 21 de febrero (21-02), 22 de octubre (22-10), 2 de diciembre (02-12), 20 de diciembre (20-12).

NOTA: Si sumamos las posibilidades de los tres años SON-14, así que tiene música este acertijo. -II-

“Amar lo que haces” es

Más importante al final

Porque uno va a trabajar

Con mucho menos estrés.

Si la frase es al revés

Y haces “TODO” lo que amas

Puede ser que críes fama

Si no sabes elegir,

Y aunque vayas a dormir

Seas el malo del Programa.

Nos vemos el lunes 28 cerrando el mes de octubre, intentaré propiciar un homenaje al Señor de la Vanguardia.