Juego de veteranos: El triunfo es de todos (+ Fotos)

Afecto, admiración, nostalgia y añoranza son sentimientos que se desbocan al ver un juego entre los veteranos del béisbol cubano. Solo leyendo las nóminas, una inquietud celular recorre el cuerpo, un torrente de recuerdos se atropellan en la mente transportándonos a aquellos tiempos de nuestra niñez o nuestra juventud.

Las hazañas de muchos de ellos forman una parte intangible de nuestras vidas, fueron héroes que nos hicieron vibrar en múltiples ocasiones. Fabricaron a golpe de batazos, de buenos engarces o acumulando ponches desde el montículo, nuestro orgullo por el terruño más pequeño o por la tierra grande, tallaron a mano en nuestra alma el honor y la entrega, la vergüenza y la pasión descontrolada.

Se me cierra la garganta al verlos ahí sobre la grama del “Cándido González”, más lentos en sus movimientos, físicamente vencidos por el implacable tiempo, abanicando la brisa con lanzamientos dóciles o atrapando con timidez las pelotas con ese brillo infantil en la mirada.

Siento un desgarro en el pecho al saber que ya no volverán a ser los de antes, que inevitablemente no los veremos más haciendo historia en el terreno, decidiendo partidos o cosechando glorias, que ya no nos sacarán más lágrimas ni nos harán saltar de alegría en nuestros asientos.

Es ahí cuando siento pena por las nuevas generaciones, por los que no pudieron ver un jonronazo de Lázaro Junco por encima del techo del “Victoria de Girón”, un toque de bola puesto con la mano en el césped de Luis Ulacia, un pivoteo de Sergio Quesada alrededor de la segunda almohadilla o a Leonel Moa sacando cuatro veces la esférica del parque.

Me pregunto cuánto tiempo tendrá que pasar para que aparezca otro Pedro Luis Lazo, un Omar Linares o un receptor con la maestría y el coraje de Ariel Pestano, y entonces me doy cuenta del privilegio enorme que tuvimos muchos de nosotros al poder disfrutar del accionar de esos grandes, de ser testigos vivos del nacimiento de esas leyendas y de la impronta que dejaron.

Este sábado volvieron a brillar, no importa cuántos imparables dieron, que lanzador fue el más dominante ni que equipo salió vencedor. El triunfo es de todos. Gracias a nuestras estrellas.