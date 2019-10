Un intruso en plató: Hijo de una periodista interrumpe a su madre en pleno directo

Courtney Kube, presentadora de la cadena estadounidense NBC, se encontraba en pleno directo cuando su hijo irrumpió la emisión. Mientras informaba sobre las ofensivas militares en el norte de Siria, el niño, que se encontraba en las instalaciones del canal, apareció ante las cámaras reclamando la atención de su madre.

Tras percatarse de la presencia del pequeño en el plató, la periodista tuvo que interrumpir la noticia y excusarse por el percance.

“Perdonad, mi hijo está aquí. Cosas del directo”, señaló a los espectadores mientras la imagen en televisión era sustituida en pantalla por un mapa. Finalmente, la presentadora pudo continuar con la noticia.

La cadena NBC compartió el vídeo en sus redes sociales tomándose el suceso con humor. "A veces, se producen inesperadas noticias de última hora mientras se informa de noticias de última hora", escribió la cadena en Twitter.

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019