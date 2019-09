Acosta Danza presenta nueva temporada artística en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

Con las funciones de este 20, 21 y 22 de septiembre, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el director de Acosta Danza pretende sumarse a las celebraciones por el 500 aniversario de la fundación de esta capital, su ciudad natal.

Acosta, artista de amplio prestigio mundial, protagonizará Mermaid (Sirena), dueto concebido por el belga Sidi Larbi Cherkaoui expresamente para él y Marta Ortega, exbailarina de Danza Contemporánea de Cuba que integra Acosta Danza desde la fundación de la compañía en 2016.

También, en las funciones de 20 y 22, el reputado bailarín intervendrá en Rooster (Gallo), una coreografía del británico Christopher Bruce que aborda las estrategias de la seducción a partir de ocho conocidas canciones de la banda The Rolling Stones, incluida la popular Sympathy for the Devil (Simpatía por el diablo).

Acosta Danza además interpretará Fauno, de Cherkaoui, y Satori, del bailarín cubano Raúl Reinoso, miembro de la compañía.

La temporada se denomina Evolución y se completa con la obra Paysage, Soudain, La nuit, coreografía del sueco Pontus Lidberg, sobre música del compositor coterráneo Stefan Levin y del cubano Leo Brouwer.

Dicha pieza cuenta en escena con una fabulosa instalación de la artista cubana de la plástica Elizabet Cerviño, y el propio Lidberg participó en el estreno mundial de la pieza en 2018, junto a Acosta Danza.

La compañía tiene el objetivo de realizar espectáculos de danza en plena concordancia con las nociones más actuales que se desarrollan en el mundo, no solo en materia del movimiento de los cuerpos sino en todo lo referente a la escena, expone un comunicado del conjunto.

Acosta Danza busca ofrecer espectáculos integradores desde lo contemporáneo y lo neoclásico, sin desechar otras expresiones, épocas y estilos del arte danzario.