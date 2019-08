Gobierno de La Habana fija precios máximos de venta de productos agropecuarios

Tomando en consideración las medidas adoptadas para potenciar la economía del país y en correspondencia con las normativas financieras actuales, el Consejo de la Administración Provincial de La Habana acordó establecer precios máximos de venta de productos agropecuarios que comercializan los trabajadores por cuenta propia, los concurrentes a los mercados de oferta y demanda y los carretilleros.

Los mercados agropecuarios estatales, del Ejercito Juvenil del Trabajo, las cooperativas no agropecuarias, los mercados arrendados y los puntos de ventas gestionados por las formas productivas, mantendrán los precios máximos de acopio, de compra y minoristas de productos agrícolas aprobados en la Resolución No. 944/2018 de la Ministra de Finanzas y Precios. En tanto, aquellos productos que no están contemplados en dicha Resolución, se comercializan con los precios aprobados por el Consejo de la Administración Provincial.

Para el establecimiento y aprobación de los precios, el Consejo de la Administración Provincial evaluará bimensualmente los vigentes y en correspondencia con la estacionalidad y época de cosecha de los productos, fijará los mismos, los que serán informados oportunamente a la población.

Los precios aquí aprobados se pondrán en vigor a partir del 15 de agosto y tendrán vigencia para los meses de agosto y septiembre.

Para los mercados gestionados por trabajadores por cuenta propia que le han incorporado un componente de servicios a sus establecimientos, que le dan valor agregado, benefician, procesan y empaquetan los productos, se establece hasta un 30% por encima del precio aprobado para los productos que comercializan el resto de las formas de gestión.

Los mismos están ubicados en:

Calle 23 /310 y Cangrejeras. Siboney

Calle 23 /214 y 218.Atabey

Calle 23 /206 A y 214.Atabey

Calle 15 / 222 y 234. Siboney

Calle 202 / 19 y 21. Atabey

Calle 26 / Línea de Ferrocarril y Ciclo vía. Plaza

(Tomado de Tribuna de La Habana)