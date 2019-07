Regresa La Colmena TV, esta vez sin jueces ni competencia

Carlos Alberto Cremata, Tin para sus amigos, me confesó tres años atrás cuando la primera temporada de La Colmena TV, que estaba “engolosinado”. Lo sigue estando…

Les recuerdo alguna de las confesiones anteriores de ese artista, Héroe Nacional del Trabajo, que fundó La Colmenita el 14 de febrero de 1990 y, en el 2017, con RTV Comercial, se arriesgó a montar su sueño para la TV:

–El programa para la televisión es un reto. ¿No temes que las abejas no funcionen de la misma forma en el audiovisual que en el teatro?

-Claro que temo, temo mucho, son dos lenguajes muy diferentes, pero tengo a mi favor que antes de La Colmena y La Colmenita estuvo «Cuando yo sea Grande», o sea, estuvo la Televisión…

Tengo de Asesora a mi madre, (fallecida) que le sabe un mundo, y tengo a Martí, que dijo: «La dificultad es grande; y los que han de vencerlas, también». Por cierto, en la nota anterior se me olvidó contarte algo esencial, y es que el guionista del nuevo programa del verano es nada menos y nada más que Jaime Fort, el autor de la mayor cantidad de guiones de «Vivir del Cuento» (el programa de Pánfilo) y Fundador de La Colmena y La Colmenita.

-Si todo resulta un éxito (como espero), ¿dirás adiós al teatro por un tiempo?

–De eso sí estoy absolutamente seguro de que no… No se abandona jamás a la Madre, al género paridor. Yo amo al teatro más de lo imaginable y, de hecho, uno de los propósitos del programa es dejar creada una nueva Colmenita en RTV Comercial, que llevará a nuestro proyecto con ese nuevo poder mediático a los rincones más necesitados de todo nuestro país (zonas de silencio, Plan Turquino, Manatí, etc), como hemos hecho invariablemente desde que nacimos en 1990 y como hemos hecho últimamente, siempre con nuestros hermanos de mil batallas de P.M.M.

Ahora Tin, como un niño travieso, quiso enredarme en el WhatsApp para contestarme dos o tres preguntas, pero le dije que no. Aún no estoy diestra, le sugerí por el correo y aquí están sus respuestas:

-Háblame del equipo de realizadores:

-Al de las temporadas anteriores se agregan:

Director de fotografía: Alberto Inerarity (que fue el Director de Fotografía histórico de los primeros Cuando yo sea Grande (con mi Madre, mi hermano – el cineasta y yo), y que es como parte de mi familia de alma y hasta de sangre… los directores de fotografía anteriores fueron el Maestro Ángel Alderete – 1ra Temporada, y Vladimir Barberán (el de Manolito Ortega) – 2da Temporada…

Directora de exteriores: Mariela López (la de “La Sombrilla Amarilla”, con quien estábamos locos por trabajar, y estamos encantados!!!), los anteriores fueron – mi hermano genio Roly Peña – 2da Temporada, y Karel Renzoly (el de “Piso Seis”) – 1ra Temporada

Los Directores de TV de esta Tercera Temporada son: Jair Mon, el de Palmas y Cañas, que fue co-director la temporada pasada…

Y el otro Director Asistente de TV esta vez es: Alain Finalé (otro con quien estábamos muy deseosos de trabajar con él, y que tiene mucha experiencia en Infantiles)

Pero Danylo Sirio sigue siendo el Director de Televisión de Honor de nuestro programa, y estará en muchos de nuestros ensayos y grabaciones!!!… El verdadero padre de este Programa televisivo es Danylo, es su gestor, máximo impulsor, y el que siempre tiene el optimismo, la dirección estratégica, la fe, y la luz larga, cuando a los demás nos falta…

A Yuly Rodríguez Verdecia en las Coreografías se le incorpora otro destacado Coreógrafo: el Maestro Spínola!!!, que está trabajando con los niños de manera Excelente!!!

El Diseño de Escenografía es de Pauste, los otros son los mismos – Jaime Fort en el Guión (el de “Vivir del Cuento” y Fundador de La Colmenita), Elio Vives en Diseño de Vestuario, en la Edición: Humbertico Molina, asistente de Dirección Televisiva: Natacha Oliva, el Productor de TV es Carlos Prieto..

-¿Conductores?

-Repiten – Carolina Baños y Ernestico Escalona, y los mismos chiquiticos (Danna, Érika y Hectico), y se incorporan: Maria Carla (mi hija) a los grandes… y ¡una verdadera revelación!: Iván Luis (a los chiquiticos) – Esa va a ser una de las sorpresas, porque es muy chiquitico y está simpatiquísimo!!!

-¿Cómo es eso que no habrá jurado?

-No habrá jurado, porque no habrá competencia esta vez, ni nunca más… No es un secreto que todo nuestro equipo colmenero y yo – siempre hemos estado en contra de la competencia…

Aceptamos hacerlo en dos temporadas, impulsados por el criterio entusiasta e inteligente de amigos muy sabios, pero la realidad nos hizo refutar nuestro credo de que los niños no deben competir en el arte…

La primera temporada salió bastante bien (en ese sentido), pero la segunda no fue igual, y tenemos vivencias de lo que sufrieron algunas familias, en que sus niños no pasaron a la final… Fíjate si es así, que ante el llamado esta vez, para que los niños repitieran en el programa, muchas madres nos dijeron: – “Menos mal que esta vez no hay competencia, porque si fuera a competir de nuevo, no autorizábamos a nuestros hijos”… Nadie puede calcular el daño que puede hacer a las almas infantiles una competencia, aunque uno se esfuerce hasta lo indecible por reducirlo…

La Colmenita, te lo aseguro, seguirá siendo una fiel defensora de que los niños no deben competir en el Arte… Entonces lo que habrá esta vez son galas, donde se actuará, se danzará y se cantará igual, pero esta vez priorizando el fuerte de los niños (los que mejor afinan – cantan, los que mejor danzan – bailan, y así…), y además se incorporan los niños de La Colmenita a actuar, bailar… y cantar como solistas, algo que antes no pudieron hacer…

Y el Jurado se incorpora a todos los programas (Carmen Rosa y Emiliano) – pero como artistas invitados, haciendo lo que tan bien saben hacer en sus respectivas especialidades, solo Doime esta vez no nos puede acompañar, porque está en mil y un compromisos actorales en el Verano… La parte del tiempo televisivo que consumía el jurado, ahora se empleará en una serie de situaciones dramáticas muy simpáticas, que está escribiendo Jaime, como una especie de Miniserie Cómica, porque esta vez todo gira alrededor de que los propios niños le plantean a la dirección de la TV que ellos quieren hacer el programa solos (las cámaras, el sonido, luces, dirección, atrezzo, escenografía, maquillaje, vestuario, en fin… Todo!)… Y ya verán lo que pasa!!!…

Los créditos de La ColmenaTV de esta Tercera Temporada, porque uno para todos y todos para uno, sino no hay miel:

Director General y Artístico: Carlos “Tin” Cremata Malberti

Guión: Jaime Fort

Dirección de Sonido: Janet Rodríguez del Sol

Dirección de la Orquesta y Arreglos: Rocío Calle

Dirección Musical y Arreglos: René Baños

Dirección de Exteriores: Mariela López

Productora General: Rita León de los Reyes

Co-Directora: Claudia “Muma” Alvariño

Artistas Invitados: Carmen Rosa López y Emiliano Sardiñas

Presentadores: Carolina Fernández / Ernesto Escalona / Maria Carla Cremata

Presentadores Niños: Danna Barcia / Erika Llano / Hectico Tenruero / Iván Luis Correa

Coreografías: Yuli Rodríguez/ Spínola

Vestuario: Anmerix Hernández Llanes / Zulema González Fleites

/ Arlene Rodríguez.

Primer Asistente de Dirección: Lisbel Arrastía Ramos

Asistente de Sonido: Házel Carrasco

Asistente de Cámara: Alina García

Asistentes de Dirección: María “Yiyi” Álvaro / Kleyvis Livia Caraballo / Teresa Pérez Canales

Mentores: Indira Arrastía / Sahilys Cisnero

Productora de Avanzada: Marta Palacios

Productora de Rodaje: Catherine Fuentes

Asistentes de Producción: Nora Fernández / Maribel Ramírez / Santa Kessel / Aida Abreu / Hanoi García / Ricardo Velázquez / Marcos Antonio Borrego

Audiovisuales: Liuba Reyes

Escenografía: Nenita Gómez / Claudia Garlobo

Autores del Tema “Tener Talento”: René Baños / Emiliano Sardiñas / “Tin” Cremata

Jefes de Escena: José Armando Alpízar / Shakira Guerra

Actores Colmeneros: Luis Manuel Iglesias / Guillermo “El Bombero” López /José Armando Alpízar

Directora Coral: Yisel Díaz

Músicos : Rocío Calle (Dirección y Piano) / Yisel Díaz y Salette Delgado (Guitarra) / Alejandro Sosa / Jorgito Poyeaux / Gabriel Vázquez (Drums, Paila y Bongó) / Lucas Tamayo, Alejandro Viche y Francisco Bermejo (Bajo) /Alfredo Calderín y Adrián Aguirre (Güiro) / Rubén Kindelán y Antoyne Duvergel (Tumbadoras)/ Yaiger Pérez (Trombón) / Braín Herrera y Camila Piedra (Saxo) / Iraín Herrera, Alfredito Darna, Julián González y Abelito González (Violines) / Lili López y Amanda Casas (Flauta) / Jessica Abelló, Leodenis Iglesias y Marcela Muñoz (Trompetas)

Coro de “La Colmenita”: Adrianita Gutiérrez / Sofía Alejandra Viñas / Maria Carla Cremata /Amalia Versagui / Brian Castañeda / Sebastián Tamayo / Kamilita Viñas / Iván Luis Correa / Estefanía Villamarzo / Michelle Olivera / Amalia Casas / Jessica López

Transporte: Ysrael Quintanilla /Andrés Rojas / Fidel Guevara / Junior Abadal / Ramiro Ortiz / René Llacer / Roger Amaya / Gilberto Casanova / Dayán Díaz

Niñas y Niños de “La Colmenita”