El bloqueo de EE.UU. causará pérdidas de 30 mil millones de dólares a Huawei

Ren Zhengfei, director general y fundador de Huawei, confirmó en una charla el fuerte impacto que tendrá en las ventas de su compañía el bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump, y que el gigante tecnológico chino no podrá cumplir los objetivos planteados este año.

Las ganancias que se pronostican para 2019 y el venidero 2020 son de alrededor de 100 mil millones en cada uno, un descenso de 30 mil millones de dólares en utilidades, pues solo en 2019 Huawei esperaba generar 20 mil millones más que en 2018, aseguró.

El empresario también confirmó que las ventas de móviles se han reducido un 40% este año, aunque “la compañía seguirá siendo fuerte”, pese a los números negativos.

Un reporte publicado por Huawei indica que el año pasado mantuvo su posición como uno de los tres mayores fabricantes de smartphones en el mundo, que acaparó —junto con su filial Honor— más del 14% del mercado mundial en ese sector, y que vendió 206 millones de unidades.

Zhengfei afirmó que la reposición de Huawei será en 2020 y 2021, año en que “recuperaremos nuestra vitalidad y (continuaremos) brindando nuestros servicios a la sociedad humana».

En 2018, la compañía tuvo ingresos de 721 mil 200 millones de yuanes —más de 104 mil millones de dólares—, lo que significó un crecimiento de alrededor del 19 por ciento con respecto al año anterior.

“No esperábamos que nos atacaran en tantos aspectos. No podemos obtener suministro de componentes, no podemos participar en muchas organizaciones internacionales, no podemos trabajar en estrecha colaboración con muchas universidades, no podemos usar nada con los componentes de los EE.UU. Y ni siquiera podemos establecer conexión con redes que usan dichos componentes”, dijo Ren Zhengfei.

A pesar de las pérdidas financieras provocadas por las medidas de la administración Trump, el director general de la compañía asegura que los gastos en investigación y desarrollo no se reducirán.

Para el creador de Huawei lo ideal es que la relación con Estados Unidos sea de “cooperación abierta”.

(Con información de Xataka y Huawei)