Etecsa: Oferta especial de navegación nauta por el día de las madres

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anuncia en su página web una oferta de nauta por el día de las madres. Del 11 al 13 de mayo del 2019, los usuarios de las cuentas permanentes nauta podrán disfrutar de una tarifa especial de 0.50 CUC por hora de navegación internacional.

Según el sitio digital la promoción de nauta será a partir de las 12:00 am hora de Cuba, y terminará a las 11:59:59 pm del el día 13 de mayo.

Va dirigida a los clientes del servicio nauta con cuentas de navegación internacional (dominio @nauta.com.cu). La cuenta de navegación debe tener saldo para navegar y en el caso de las cuentas asociadas a un servicio nauta Hogar debe haber consumido las 30 horas asignadas a dicha cuenta.

La promoción no aplica para Internet en el móvil, sólo es aplicable en las cuentas permanentes nauta de navegación internacional, que pueden ser utilizadas en las áreas WIFI, salas de navegación y nauta Hogar. Para este último aplica solo si ya se consumieron las 30 horas que se les asigna a la cuenta asociada al servicio nauta Hogar

No necesariamente se tiene que recargar la cuenta nauta de navegación internacional, pues según la empresa si tiene saldo en la cuenta podrá navegar con una tarifa de 0.50 CUC/hora. Para el caso de la cuenta nauta Hogar asociada a este servicio si tiene saldo y no se han consumido las 30 horas que se les asigna a la cuenta no aplica la promoción.

En en esta promoción los cupones de recargas, las recargas directas y las recargas internacionales se mantienen al mismo precio, o sea, aplica sólo para la navegación de las cuentas nauta internacionales con dominio @nauta.com.cu, reduciendo la tarifa a 0.50 CUC la hora de navegación internacional.

(Con informacion de Etecsa.cu y Radio Holguín)