Play Off 2019: Se hizo justicia, Las Tunas Campeón Nacional de la pelota cubana

No hubo sorpresas, el mejor equipo de la serie levantó el trofeo de campeón. Toda la leña cortada en el transcurso de estos meses fue usada hoy para hacer el fuego de la victoria. La tropa de Pablo Civil ha grabado con letras doradas el nombre de Las Tunas en el libro de la historia del béisbol cubano.

Por primera vez desde su nacimiento hace poco más de 40 años, una escuadra de esa provincia se encarama en lo más alto del podio. No podía ser de otra manera, “La trituradora oriental” se mantuvo activa destruyendo rivales desde el mismo inicio del campeonato, y como pasa siempre en los cuentos de hadas donde el leñador aparece de la nada, neutraliza al villano, y salva a la heroína; en esta versión libre se salva nuestro deporte nacional y resurge como el ave Fénix en cada rincón de nuestra geografía.

El cuadrangular de tres carreras de Jorge Johnson en la novena entrada, fue el hachazo final que derribó el árbol de lo imposible y materializó los sueños de muchos ídolos provinciales que a lo largo de estos años nunca pudieron sentarse en el privilegiado trono de la gloria y el decoro. Hombres como Ermidelio, Osmany, Núñez, José Miguel Báez, o Joan Carlos Pedroso, fueron honrados esta noche de jueves en la grama del Augusto César Sandino.

Se hizo justicia, nada podían hacer ya los azucareros de Villa Clara ante unos leñadores “dopados” por el empuje de una afición que los apoyó incondicionalmente y que ahora mismo los espera en su tierra bajo fuegos artificiales para darles el recibimiento que se merecen.

Que hablen los protagonistas y que empiece la fiesta en el balcón del oriente cubano.

Yosvany Alarcón: “Estoy viviendo el mejor momento de mi vida y de mi carrera deportiva. Es algo bien grande. Gracias a dios que nos dio esta segunda oportunidad para poder quedarnos con el título. Estoy muy feliz, no puedo explicar cómo me siento en este momento”

“Esto es algo grande, en cada turno al bate, en cada lance, estaba pensando en ese pueblo que estaba esperando esta segunda oportunidad que nos dio la vida. Afortunadamente logramos el objetivo y ahora vamos a disfrutar con ellos y a vivir este gran sueño que todos hemos tenido”



Yoanni Yera: “Siempre salí a darlo todo en el terreno de pelota, estos son los mejores momentos de mi vida. Quiero agradecer a mi familia que ahora mismo me están viendo. Soy campeón nacional”

Dariel Góngora: “Esto es una cosa que se vive una sola vez, primera vez que soy campeón en series nacionales y estoy demasiado contento”

Yoalkis Cruz: “Ante todo quiero agradecerle a dios. Estamos muy contentos porque esto lo vinimos buscando desde el principio, desde los entrenamientos. Gracias a dios pudimos hacer una familia y la victoria llegó. Me preparé para esta función, estoy en las mejores condiciones. Las Tunas campeón”



Yasiel Santoya: “Estoy muy contento, todo atleta sueña con este momento. Es muy bonito que el trabajo de toda una vida se materialice en unos minutos. Desde que yo entré a las series nacionales he estado en post-temporadas, primero con Sancti Spíritus y luego con Matanzas y ahora fue que me tocó”

Jorge E. Alomá: “Muy orgulloso de haber aportado bastante a este campeonato, me siento un tunero también. El pueblo se lo esperaba, el equipo jugó bien, supimos hacer las cosas ante un rival difícil que no se dio por vencido hasta el último momento y salió el título”

“Esto demuestra que el sacrificio, la entrega, y la dedicación, valen mucho. Cuando le pones empeño y disciplina las cosas algún día tienen que salir. Pablo Civil tuvo una confianza tremenda en mi al tener que tapar a tres grandes bateadores del país y creo que lo supe hacer bien”

Jorge Johnson: “Estoy muy contento, esto es lo más grande que me ha sucedido en mi carrera deportiva, contribuir a que Las Tunas ganara hoy y así se llevara el título, no hay palabras para describir lo que se siente en estos momentos. Ahora pienso disfrutar, aprender, y seguir, esto es lo más grande. Le dedico este triunfo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a todos los que han aportado para que yo pueda seguir adelante y que siga luchando”

Danel Castro: Esto es maravilloso, lo que esperaba hace mucho tiempo. Por aquí pasó una gran generación pero fue esta la que cumplió y estoy orgulloso de ella. Somos una gran familia, Pablo supo mover bien las piezas, lo buscamos desde el año pasado y se dio este año, gracias a dios se nos dio y estoy muy feliz. Para el pueblo de Las Tunas, ya son campeones de la serie nacional, y para mi padre que no lo tengo en vida le digo: gracias padre”

Pablo Civil: “Después de mi familia este ha sido el logro más importante que he tenido en mi vida. Este triunfo ha sido bien peleado, bien estudiado, y bien diseñado y para mí es algo muy importante. Muchas personas tuvieron que ver en esto, los entrenadores y el colectivo de dirección hicieron su trabajo, los atletas que se han entregado a un cien por ciento, y ese público tunero que todo el tiempo nos apoyó”

“Esto es un gran logro desde el punto de vista deportivo para Las Tunas, el pueblo va a estar esperándonos. Muy contento con este espectáculo que se dio. Este equipo donde quiera que iba llenaba los estadios y al final ganó el béisbol que es lo más importante en todo esto”

“El equipo de Las Tunas se ha convertido en una familia, en una seria familia. Algunas personas pensaron que este equipo no iba a lograr este objetivo después de un segundo lugar el año pasado, pero los peloteros desde el punto de vista mental, que fue lo más importante, creyeron en la victoria desde un inicio. Hemos trabajado muy duro, sin descanso. Desde el año pasado no puedo dormir más de cuatro horas y esto creo que me ha ayudado a estudiar mucho a los contrarios y conocer a mi equipo como tal para lograr este objetivo. Al pueblo tunero que nos espere, misión cumplida”

JUEGO FINAL