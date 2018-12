Servicios al cierre de 2018 y hacia 2019: De la bodega y las tiendas al agua y el transporte

Temas que son parte de la vida cotidiana de los cubanos, y que van desde la bodega hasta las ventas en las tiendas en divisas, el abasto y la calidad del agua y el transporte fueron abordados en la Mesa Redonda de este miércoles, en la que intervinieron los ministros de Comercio Interior y de Transporte, Betsy Díaz Velázquez y Adel Yzquierdo; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y directivos de las cadenas de tiendas Caribe y CIMEX.

Entre otros asistentes, en el estudio televisivo se encontraba Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros.

La ministra de Comercio Interior abrió su exposición con el tema de la canasta básica, una de las áreas a cargo de ese ministerio junto a la venta de mercancías, la gastronomía, el comercio mayorista, la logística de almacenes, la política de protección al consumidor, la circulación mercantil minorista y los estudios de mercado para evaluar la demanda de la población.

Según datos presentados por Díaz Velázquez, la canasta básica normada -un programa que tiene una alta prioridad y tiene un seguimiento semanal desde los niveles de gobierno territoriales hasta el presidente del país-, es un programa que hoy alcanza a los 11 millones 130 525 consumidores registrados en el país y mueve 102 mil toneladas de productos mensualmente, que terminan en 13 mil establecimientos minoristas que venden la canasta (bodegas) y va desde puertos a almacenes mayoristas y luego a la red minorista.

Se trata, precisó, de un movimiento de 10 mil a 11 mil toneladas de productos por día, y “es constante, porque cuando concluye el trasiego de la canasta básica normada se incorporan lo productos de venta liberada y otros. No hay impasse en el ciclo de aprovisionamiento”.

“La canasta básica familiar abarca hoy a la población cubana, y tiene dos criterios de distribución: por grupos etarios y por zonas urbanas o rurales y el Plan Turquino. Como regla, durante este 2018 la canasta se ha cumplido, pero eso no quiere decir que no hayan existido desfasaje con algunos productos, incumplimientos de ciclos de entrega de productos.

“Se ha logrado mayor estabilidad en las entregas de granos, el arroz, el azúcar refino y crudo, el aceite, el café, pero durante el primer semestre hubo dificultades fundamentalmente con los combustibles domésticos, las pastas alimenticias. Se incumplen en determinados territorios los ciclos de productos cárnicos y lácteos. Se sustituyen cárnicos y lácteos por productos alternativos.

“Ha mejorado en el segundo semestre la situación, pero nos va quedando el problema del pollo: a veces no se cumple su ciclo de distribución y hay mermas elevadas del producto que afectan los niveles de consumo”.

Además de la distribución de la canasta básica, el MINCIN tiene varios programas sociales, de los cuales dio detalles la ministra:

-Entre los problemas priorizados están las dietas médicas, hoy el MINCIN asegura 1 millón 316 458 dietas médicas, de las que el 55% se corresponde con la diabetes mellitus. Hay dietas diferenciadas para las enfermedades crónicas de la infancia (11 578 menores de 0 a 18 años), según 21 patologías.

“Eso va desde un paquete de caramelos hasta miel, frutas en conserva, maicena… Hay sitios donde se ha logrado llevar esto hasta donde están los consumidores. Y hay municipios donde hay cinco o seis casos.

“A pesar de las indisciplinas y los problemas de calidad (todo esto lo hace la bodega), hay sensibilidad en estas vías, pues realmente esos productos llegan a la base de la red minorista y a los niños”.

-El MINCIN atiende el suplemento alimenticio para niños con bajo peso, que actualmente se entrega a 18 mil niños. “La atención diferenciada a los niños que tienen condiciones de bajo peso y al grupo etario de niños de 0 a 7 años nos ha permitido bajar los niveles de niños de bajo peso en el país” (de 67 535 niños en 2004 a 22 mil en 2014 y 18 mil en 2018).

-Entre los programas sociales también está la atención a pacientes encamados incontinentes o postrados (al cierre de noviembre se había atendido a 54 220). Reciben dos veces al año un módulo gratuito que incluye tela antiséptica, hule, toallas, jabones y otros recursos. “Hemos tenido problemas con el hule en el segundo semestre, porque se importa”.

-También se ha atendido a 96 mil pacientes incontinentes, un módulo distinto que se entrega a precios subsidiados.

-Se ha atendido a 26 010 casos críticos sociales, un programa financiado por el presupuesto del Estado. Se entregan artículos de primera necesidad, confecciones textiles, televisores, refrigeradores, licuadoras, aires acondicionados y otros artículos que se determinen como necesarios para esos casos, registrados por los consejos de la administración municipales y provinciales.

“Hasta la fecha, en términos de todo lo que hemos entregado, estamos en el orden de las 210 mil unidades, desde electrodomésticos hasta confecciones. Todo determinado por los trabajadores sociales”.

–Hoy se atiende a 73 mil personas de la tercera edad. Al igual que las embarazadas, tienen una atención diferenciada a partir de la política de la dinámica demográfica, que busca estimular la natalidad.

-A las embarazadas se les asegura una canastilla que incluye perfumería, juguetes, biberones, confecciones textiles, colchones… Se trata de unas 2 500 embarazadas cada semana. “Hemos tenido dificultades con la entrega de cunas; hoy se priorizan los casos sociales, el Plan Turquino y cualquier otro caso que evalúe el Consejo de Administración”.

Materiales de la construcción

En cuanto a los materiales de construcción, la ministra de Comercio Interior señaló que sobre las 343 tiendas de venta de materiales de la construcción hay quejas principalmente sobre indisciplinas e ilegalidades, y ventas de recursos a sobreprecio. Al respecto, precisó que se han hecho 120 acciones de control con la fiscalía, y hay 80 presuntos hechos delictivos en proceso penal y administrativo.

Hay también, agregó, insatisfacciones en la disponibilidad de materiales. Estas tiendas, explicó, surgieron para ofrecer materiales de la construcción de forma liberada a la población, pero hoy influyen en su oferta las afectaciones en el país por eventos meteorológicos como huracanes (los recursos se están protegiendo para los damnificados por esos eventos y para las 39 acciones constructivas que aprueban los consejos de la administración).

“Las personas llegan, existen los recursos pero no pueden ser adquiridos de forma liberada. Solo se vende liberado cuando está asegurado que quienes han recibido subsidios han comprado los recursos. Han faltado elementos de ventana, grifería, pinturas, muebles sanitarios, gray cerámica… Hay insatisfacciones porque no se pueden adquirir de manera liberada, y porque para los subsidiados no se han asegurado todos los recursos de forma oportuna”.

En cuanto al cemento, Díaz Velázquez dijo que se vendieron 38 mil toneladas más que lo previsto en el plan, pero ha habido inestabilidad y falta de presencia, y “la demanda sigue siendo el doble de lo que estamos vendiendo. Se ha regulado, a decisión de los territorios, a cinco o diez bolsas por comprador, pero eso no suele ser suficiente en acciones constructivas de mayor capacidad”.

“Este ha sido un punto crítico. Lo que hemos vendido por encima de lo planificado no ha dado respuesta a las necesidades de la población”.

Al abordar el comercio minorista, la ministra de Comercio Interior señaló que en esa área “trabajamos en integralidad con las cadenas de tiendas, y mantenemos un control diferenciado sobre 48 productos clasificados como de primera necesidad, agrupados en cuatro familias: productos alimenticios, los de aseo, los materiales de construcción y los medios de cocción.

“No hemos logrado estabilidad en los productos alimentaciones, en algunas fuentes de proteínas. De pollo se han vendido 12 mil toneladas más que en 2017, y cinco mil toneladas más de perros calientes, salchichas y picadillo, pero no hubo la misma cantidad de cerdo disponible hasta septiembre que la que tuvimos el pasado año.

“A esto se suma que sobre el minorismo -que junto al mercado interno es el complemento para la canasta básica- está además la presión de los trabajadores por cuenta propia, que deberían comprar en el mercado mayorista”, lo cual afecta los ciclos de reaprovisionamiento.

Acotó que “esto no quiere decir que no reconozcamos que hay momentos en que está el producto pero hay negligencia, como llegar a una tienda y que no esté codificado el producto, o que falte la factura”, y añadió que en cuanto a productos no alimenticios este año ha habido problemas de disponibilidad de frazadas de piso, pinturas, lejía y detergente líquido, aun habiendo detergente en polvo.

Dada la cercanía del fin de año, la ministra afirmó que “el primer compromiso es tener la canasta familiar normada antes del 27 de diciembre, de modo que podamos adelantar la venta en los últimos días del mes. Los niveles de productos son mayores que los del resto de los meses del año, de modo que haya una mayor oferta en toda la red de venta liberada. También será superior la disponibilidad de pollo y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). Habrá productos de ocasión y se van a asegurar más de cien mil cenas en los servicios de gastronomía”.

Además, están programadas más de 2 200 ferias, que ya se están celebrando en todos los municipios.

El fin de año en las cadenas de tiendas

Yamilet Álvarez Tejo, jefa del Departamento Comercial de la Cadena de Tiendas Caribe, informó en la Mesa Redonda, informó que la cadena está cumpliendo en estos días su plan de ingresos anual y creciendo significativamente en las ventas, lo cual conlleva un crecimiento en el nivel de aseguramiento de alimentos, electrodomésticos, productos de aseo y de ferretería.

Para esta campaña de fin de año, “hemos tratado de asegurar productos de alta demanda como el pollo en sus varios formatos, otros productos cárnicos, sobre todo derivados de la carne de res y algunos embutidos, quesos, pastas alimenticias, tomates en conserva, cervezas y otras bebidas alcohólicas, maltas y refrescos nacionales. Se podrá encontrar de forma estable en la red, porque lo hemos asegurado tanto por vía de importación como de producción nacional.

“Hay productos, que llamamos alegóricos porque se compran solo en esta campaña, como son los pavos, el pollo entero, aceitunas, aceite de oliva, panetones, manzanas, turrones… Se encuentran en los grandes mercados. Por supuesto, se generan picos de venta en las fechas cercanas al 24 de diciembre y el 31 de diciembre, por lo que exhortamos a comprar desde antes”.

También se han asegurado los 43 puntos de Western Union en las tiendas Caribe en el país, y están garantizados los fondos monetarios para que los clientes reciban sus remesas.

Se están realizando ferias comerciales y se ha incrementado el stock de las tiendas virtuales. “Hay diez tiendas en el país que ofrecen la modalidad de comercio electrónico”, dijo, y recordó que este miércoles se abrió el servicio de ventas a la población mediante el comercio electrónico en CUP, en una primera fase limitada al centro comercial de 5ta y 42, en la capital.

En cuanto a las frazadas de piso, explicó que los suministradores principales eran asiáticos. “Ahora hemos tenido que recurrir a otros proveedores, que son proveedores de otros tipos de productos; se están analizando determinadas ofertas y se está haciendo un nivel de gestión que próximamente estará en el mercado”.

Seguidamente, Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadotecnia y Desarrollo de CIMEX, señaló que durante 2018 ese grupo ha operado con las tensiones financieras con las que ha vivido el país y con la creciente demanda en el mercado, incluida la de productos de primera necesidad, lo que ha provocado determinados niveles de desabastecimiento, como es el caso de los desodorantes económicos, en este caso porque las entregas de la industria nacional no cubren las demandas del mercado.

“Eso implica salidas al mercado buscando estrategias de traer a Cuba rápidamente desodorantes que sirvan al cubano, que tengan precios económicos; estamos ordenando la contratación para tener más variantes, hemos hecho alianzas con productores nacionales que tienen capacidad de ampliar sus entradas de mercancías, sus garantías a nuestra red, lo que estaremos potenciando en diciembre y en el primer trimestre de 2019, complementado con las otras marcas que estamos habituados a tener en el mercado”.

Añadió que “CIMEX potencia los productos de primera necesidad, en alimento y aseo. Otras acciones de cara al fin de año están en asegurar los servicios, y no solo el abastecimiento, sino la calidad y el ambiente festivo que la familia cubana merece”.

Para los días de fin de año, CIMEX ha garantizado la operación de sus quince tiendas virtuales, “y estamos desarrollando con mucha fuerza la posibilidad de cerrar el ciclo de comercio electrónico desde nuestra pasarela de pago en el país. Tenemos a nuestro grupo de desarrolladores, Datacimex, trabajando mediante una apk nuestra para poner esto en funcionamiento durante el 2019”.

También se asegura el servicio en los puntos de Western Union en los establecimientos de CIMEX, más de 260, más los de Tiendas Caribe y los de CADECA.

No de cara a fin de año, sino como una estrategia de CIMEX, la cadena está desarrollando una ampliación de horarios en la red comercial. En las tiendas panamericanas, en los servicentros y el resto, “nuestra intención es llegar a 12 horas en todas nuestras tiendas, lo que iremos logrando paulatinamente porque se necesitan recursos materiales y humanos”.

Abasto y calidad del agua

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, dijo en la Mesa Redonda que la situación hidrológica del país hoy es favorable. “De enero a noviembre la lluvia se ha comportado al 110%, o sea, por encima de la media histórica. Nuestros embalses acumulan el 76% de capacidad, lo que asegura que para 2019 la demanda que recibimos se pueda cubrir”.

Sin embargo, acotó, “es importante señalar que ese nivel de agua se debe a las lluvias intensas de abril y mayo con la tormenta subtropical Alberto, porque en los meses de enero a noviembre solo ha llovido por encima de la media histórica en enero, abril y mayo, y a partir de mayo, cuando empieza el período lluvioso, en todos los meses ha llovido por debajo de la media”.

Rodríguez explicó que desde 2012 el plan hidráulico nacional prevé inversiones y mantenimientos no solo de Recursos Hidráulicos, sino otros organismos de la Administración Central del Estado, todo dirigido a la administración y saneamiento del agua.

Según el presidente del INRH, desde 2015 a 2018 se han invertido más de 1 300 millones de pesos en inversiones relacionadas con recursos hidráulicos que tienen un impacto directo en el mejoramiento del abasto y saneamiento en cada una de las provincias del país.

“En el plan de 2018, a pesar de las dificultades financieras del país, a recursos hidráulicos se le ha dado prioridad y es por eso que en los últimos años los planes superan los 450 millones”, dijo.

“Si anteriormente el mayor porcentaje de financiamiento era de financiamiento central, ahora la mayor parte es con créditos externos blandos y con donativos, lo que habla del trabajo conjunto con los ministerios de Economía, de Finanzas, de Comercio Exterior y la Inversión extranjera, y de la prioridad que da el país a este sector”.

De este plan hidráulico -continuó-, “el mayor volumen de inversión se dedica a abasto y saneamiento del agua, los problemas más importantes que tiene la población. Otro programa importante es la hidrometría, para medir el agua, y que en la última etapa, por limitaciones de financiamiento en las importaciones, ha estado un poco detenido, pero a partir de 2019 se prevé la producción de metros contadores nacionalmente. El objetivo es mejorar la calidad del servicio tanto a empresas como a la población”.

Añadió que el plan de inversiones se cumple en sus indicadores financieros, “pero todavía tenemos insuficiencias en el plan de inversiones, dirigidas fundamentalmente al tape. En ocasiones excavamos para colocar las redes y conductoras, nos demoramos, y esto trae insatisfacciones en la población. En esto estamos trabajando en conjunto con el MICONS para suministro de asfalto y el hormigón necesarios”.

En cuanto a tecnología, el INRH está introduciendo algunas nuevas, entre ellas las cámaras de diagnóstico, que evitan las zanjas para buscar roturas y permiten detectar los problemas y solo sustituir los tramos con problemas.

“Hemos adquirido tecnología para, con topos, poder rehabilitar sin tenerlo que hacer a zanja abierta, y otra técnica para reparar conductoras con resina; también robot fresadores porque en algunos sitios las raíces obstruyen las líneas y con esos robots no tenemos que resolverlo a zanja abierta. Hemos adquirido también un camión de bacheo para terminar los trabajos, y equipos (autos) eléctricos para disminuir emisiones contaminantes”.

Actualmente “tenemos 83 plantas potabilizadores de agua a nivel nacional, y algunas están en condición de regular a mal estado. Hoy estamos produciendo aditamentos en el país, necesarios para estas plantas, y la zeolita necesaria para ir sustituyendo el material filtrante, así como carbón activado”.

Hoy hay insatisfacciones de la población con salideros, la calidad de arreglos de salideros, y los ciclos de abasto que son muy largos en algunas partes del país y cabeceras de provincias como Pinar del Río, Cienfuegos o territorios como Urbano Noris (Holguín), Songo-La Maya (Santiago de Cuba), apuntó Rodríguez.

Para 2019, el plan del INRH “es fuerte, de más de 450 millones de pesos. Vamos a seguir trabajando en las principales 17 ciudades que hoy trabajamos, y en obras como los trasvases, que son estratégicos. Al cierre de este año, con lo que se ha hecho en los trasvases, vamos a tener alrededor de cuatro mil hectáreas con sistema de riego para mejorar la producción de alimentos y la producción azucarera”.

Nuevas capacidades en el transporte

Adel Yzquierdo, ministro de Transporte, afirmó en la Mesa Redonda de este miércoles que desde 2017 se viene reservando pasaje para final del año, para que no haya saturación en sitios de reservación. “Este año ya se han reservado 600 mil capacidades para diciembre”, precisó.

A partir del 10 de diciembre hay 16 mil capacidades adicionales en Ómnibus Nacionales y 20 mil más para comercializarlas a partir del día 20.

Igualmente, añadió, “vamos a garantizar el movimiento de más de 20 mil colaboradores que llegan o salen del país, y 39 mil capacidades para transportaciones masivas de vacaciones de fin de año de varios organismos. Además, garantizamos más de 26 mil capacidades a la Isla de la Juventud este mes: hay dos catamaranes trabajando normalmente, y otro preparado para el día 24 si hay necesidad”.

“Por ferrocarril vamos a transportar en diciembre a 35 mil personas, y los aviones ya los estamos recuperando. Ya tenemos seis vuelos semanales a Holguín y Santiago de Cuba, dos diarios a la Isla de la Juventud, uno a Camagüey, dos semanales a Baracoa, dos semanales a Guantánamo… En total, más de 20 mil personas se moverán en diciembre por vía aérea”.

“Estamos hablando de más de un millón de pasajeros que se mueven en viajes de ida y vuelta durante diciembre. A ello se une el transporte de carga, incluido el de la canasta básica y el de la caña que se exporta, combustibles y otros recursos”, destacó.

Recordó, además, que “movemos 100 mil campistas cada año. Solo en La Habana se mueven diariamente 1 500 niños de la enseñanza especial”.

Además, “para 2019 vamos a restablecer un tren cada dos días a Santiago de Cuba. En marzo o abril se embarcan 80 coches desde China, a medio millón de dólares cada uno. A Guantánamo será cada tres días, con el doble de coches, y a Bayamo y a Holguín cada tres días, con el doble de movimiento actual”.

El ministro de Transporte precisó que en La Habana se incorporan 400 microbuses. “Hoy hay 248 taxis en ruta libre, 18 taxis ruteros y 267 taxis de alto confort. En enero deben llegar a la capital 50 ómnibus articulados y 40 rígidos, que son híbridos (usan combustible y electricidad). Para Santiago de Cuba vienen diez ómnibus articulados. Un ómnibus articulado cuesta 160 mil euros, y uno rígido está alrededor de los cien mil. Los 300 ómnibus Diana para provincias de este año se cumplirán. Y en 2018 llegamos a 800 triciclos en provincias”.

Para 2019 se ha aprobado un programa ferroviario de varios millones de dólares “para que los trenes corran a mayor velocidad, con líneas reparadas y mejor señalización. Eso está priorizado y aprobado por el país”.

“Este tipo de transporte es el mejor para el transporte de pasajeros, mientras que para la carga es mejor el marítimo. Ya estamos estudiando inversiones en barcos y puertos”.

El ministro de Transporte agregó que “tenemos firmados más de 486 talleres en el país para dar servicio a gobiernos y al Ministerio de Transporte. Están funcionando 356. Son más de 120 mil vehículos que se atienden, para los que en 2018 se invirtieron 70 millones de dólares en piezas de repuesto”.

También, recordó el ministro, están los talleres para dar servicio a trabajadores por cuenta propia. “Para estos talleres se han invertido más de diez millones de dólares en equipamiento.

“Y comenzamos con las universidades para hacer los procesos tecnológicos de calidad y que los estudiantes de cuarto y quinto años diseñen estos procesos, de modo que le sirvan de prácticas y nos ayuden a nosotros”.

También se asegura la transportación de estudiantes de varias universidades, entre ellas las de La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba… “Son miles de personas que se mueven, que antes de movían por sus medios, como podían, y hoy los priorizamos. Incluso hay universidades como la de Ciego de Ávila en la que hemos puesto puntos de venta de pasajes”.

Yzquierdo precisó que respecto a los viales se han hecho algunas inversiones en equipos.

En 2019 el experimento de transporte que se inició en La Habana debe extenderse a otras provincias.

“En la capital la transportación está en manos de los ómnibus públicos, el gobierno de la capital y el MITRANS trabajan para rescatar lo que tenemos y mejorar la situación en torno a las indisciplinas, el mantenimiento, el desvío de recursos, el uso de los GPS…

“Hemos subido de 560 ómnibus en el mes de agosto a alrededor de 700, pero hay que trabajar en la organización del transporte según la demanda de la población en zonas puntuales. Hay aún muchos problemas de indisciplina. El gobierno y el Partido están trabajando muy fuerte junto a nosotros para resolver este problema. Lo vamos a resolver. Que el ómnibus público que pase, que pase a tiempo, que pare en las paradas, que respete al pueblo, que no ponga música alta. Y que el pueblo ayude también”.