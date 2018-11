Histórico: Yudaris Sánchez es la primera campeona mundial de la lucha femenina cubana

Aun sin gritarlo a los cuatro vientos, Yudaris Sánchez lo había anunciado ayer luego de dominar la ruta hasta las semifinales: este jueves saldría a buscar el oro en los 68 kg del Campeonato Mundial para menores de 23 años. Solo necesitaba un triunfo ante la japonesa Miwa Morikawa, y cuando el juez levantó su brazo en señal de victoria, no solo respaldó pronósticos, sino que también confirmó el primer título de la historia para una luchadora cubana.

Hace pocas horas se lo había confirmado a Cubadebate: “No sé qué pueda suceder en el combate final, pero haré el mismo trabajo que me permitió llegar hasta aquí”. Significó un buen presagio. El marcador final de 6-2 demostró que su preparación física, la estabilidad sobre el colchón y su desarrollo técnico, son señales de cuánto ha crecido en el mundo de la lucha.

La estrategia de la antillana fue precisa y eficaz. Durante los seis minutos de combate basó su táctica en neutralizar uno de los brazos de su oponente y aprovechar todas las opciones para el contraataque. Así, jamás perdió la iniciativa y casi nunca estuvo por debajo en su postura.

Solo un pequeño desliz comenzando el segundo tiempo le abrió las opciones a Morikawa para sorprenderla e igualar el pleito a dos puntos para cada una.

No obstante, como buena guerrera, Yudaris no perdió la compostura y consiguió sacar a su rival otras dos veces del área válida de competencia. No le valieron ni reclamaciones para revisar el video ni los intentos de la japonesa de repetir otro agarre a las piernas. Luego de aquel único desliz, la cubana fue la reina total dentro del círculo.

Con este oro la criolla se convierte en la primera luchadora cubana de la historia en conquistar un título en Campeonatos Mundiales. Antes, solo ella y Lianna de la Caridad Montero habían conseguido subir a un podio de premiaciones. Pero esta vez Yudaris llegó a lo más alto y se encargó de regalarse en el día de su cumpleaños 22 una medalla esperada y merecida.