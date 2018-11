Trump: Si los europeos no pagan la factura militar, “tendrán que protegerse a sí mismos”

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó de nuevo este lunes la “ridículamente injusta” relación con Europa al insistir en que “o pagan por la protección militar” de Washington o deberán “protegerse a sí mismos”.

“Acabo de regresar de Francia donde se logró mucho en mis encuentros con líderes mundiales. Nunca es fácil comentar el hecho de que EE.UU. debe ser tratado de manera justa, algo que no ocurre, tanto en defensa como comercio”, indicó Trump en su cuenta de Twitter.

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018