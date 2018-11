Florida repite la estafa electoral de Bush contra Al Gore en el año 2000

En las urnas de Florida meten votos y sacan polémicas.

Menos de dos décadas después del sonado escándalo electoral tras el que George W. Bush llegó a la presidencia de Estados Unidos, la península es nuevamente el centro de cuestionamientos y denuncias por los resultados de sus votaciones.

Tras los comicios de mitad de periodo del martes de la semana pasada, el estado comenzó este sábado a lo largo de sus 67 condados el primer recuento total de boletas de su historia, tras constatar el reñido margen entre los candidatos al Senado, a gobernador y a comisionado de agricultura.

El Secretario de Estado de Florida, Ken Detzner, explicó que el nuevo conteo se debía a que la diferencia entre los aspirantes a los tres cargos (y a otros tres para el Congreso local) era inferior a 0,5%, el mínimo necesario por la ley para un recuento automático.

En la contienda por el escaño al Senado, los resultados no oficiales revelaron una ínfima brecha de 0,15% entre el demócrata Bill Nelson y el saliente gobernador republicano Rick Scott.

Mientras, Ron DeSantis, candidato al puesto que dejará vacante Scott, obtenía una victoria para los republicanos por 0,41% frente al demócrata Andrew Gillum, quien ya había concedido la derrota y este sábado se retractó y pidió un nuevo conteo “sin compromisos ni disculpas”.

El presidente Donald Trump, quien durante la campaña viajó personalmente a Florida para apoyar a los candidatos de su partido, respondió a la noticia del recuento con una cadena de tuits en la que acusaba a los demócratas de intentar “robar” las elecciones. No fue el único.

The Florida Election should be called in favor of Rick Scott and Ron DeSantis in that large numbers of new ballots showed up out of nowhere, and many ballots are missing or forged. An honest vote count is no longer possible-ballots massively infected. Must go with Election Night!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018