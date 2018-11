SNB 58: Brilla la casa de los leñadores, dos barridas en una semana

En una jornada donde las tres victorias del día fueron a los archivos de lanzadores de refuerzo, los leñadores de las Tunas hilvanaron su sexta victoria al hilo a costa de los azucareros de Villa Clara, sacando una cómoda ventaja de cuatro rayas en la primera posición, y amenazando desde ya, con forjar nuevas dinastías en el béisbol cubano.

La aguerrida topa de Pablo Civil siguió arrasando con todo lo que encuentran a su paso y logró su segunda barrida consecutiva apoyada en el brazo del huracán Yadián Martínez y en el bate de Dennis Peña que desapareció la pelota con un hombre en circulación en la cuarta entrada para lograr una ventaja en el marcador que se hizo inalcanzable para los azucareros de Eduardo Paret durante todo el choque.

Los naranjas lograron llenar las bases en la octava pero Yandrys Canto, en noche perfecta (3-3) no pudo hacer contacto bajo la algarabía de un público adverso que cerró el estadio por capacidad (15 800 personas). No obstante, descontaron dos frente a los envíos de Yosbel Alarcón en su última oportunidad, pero no fueron suficientes para borrar ventajas.

Armando Dueñas se plantó en el box y se ganó su punto por juego salvado al dominar al siempre peligroso William Saavedra con la carrera del empate en una almohadilla, dándole un toque épico a la noche tunera.

La derrota fue para otro refuerzo, Misael Villa, quien aguantó con coraje durante seis entradas en el montículo frente al equipo más bateador del campeonato.

Mejores bateadores por los leñadores: Denis Peña (3-2, HR, 2CI), Danel Castro (4-2, 2CI), y Yordanis Alarcón (4-2, doble)

Mejores bateadores por los azucareros: Yandrys Canto (4-3), Andy Zamora (4-3), y Yurién Vizcaíno (4-1, 2CI)

Actuación de los lanzadores:

Leñadores

Yadián Martínez (7.2 EL, 8H, 0CL, 3K, 3BB)

José A. Moreno (0.0EL, 1H, 0CL, 0K, 0BB)

Yosbel Alarcón (1EL, 3H, 2CL, 1K, 1BB)

Armando Dueñas (0.1 EL, 0H, 0CL, 0K, 0BB)

Azucareros

Misael Villa (6EL, 8H, 3CL, 3K, 3BB)

Daniel Conde (2EL, 2H, 1CL, 0K, 1BB)

Estadio: ¨Julio A. Mella¨

VCL 2 12 0

LTU 4 10 0

G: Yadián Martínez (3-0)

P: Misael Villa (0-2)

S: Armando Dueñas (1)

HR: Denis Peña.

En el Calixto García, Roger Machado soltó al ruedo un ¨caballo blanco¨ a espantar sabuesos, arma de refuerzo que pocas veces falla, y que se ha convertido en una estrategia muy efectiva para lograr victorias.

¨San¨ Lázaro Blanco, una vez más, dominó a sus rivales con facilidad galopando durante ocho episodios donde solo pudieron ligarle cinco indiscutibles y anotarle un par de veces, casi al final de su actuación.

Mientras tanto, los felinos marcaron seis carreras en todo el choque con once imparables, apoyados en su hombre proa, Alexander Jiménez, conectando tres de ellos con igual número de remolcadas.

La derrota fue a la cuenta del abridor Wilson Paredes, quien no pudo hacerse justicia en cinco entradas, soportando igual cantidad de limpias con seis hits y regalando cuatro bases por bolas.

El único destello ofensivo de los cachorros holguineros salió de las muñecas de Yordan Manduley empujando las dos carreras de sus huestes en las postrimerías del partido con una conexión que encontró un hueco entre jardineros y se convirtió en doble.

Mejores bateadores de los tigres: Alexander Jiménez (5-3, 3CI), Jefferson Delgado (3-2, 2 dobles), y Edilse Silva (5-2, 1CI)

Mejores bateadores por los cachorros: Yordan Manduley (4-1, doble, 2CI), Aníbal Vaillant y Leandro Aguilera (1-1) de emergentes.

Actuación de los lanzadores:

Tigres

Lázaro Blanco (8EL, 5H, 2CL, 0K, 1BB)

Liomil González (1EL, 1H, 0CL, 1K, 1BB)

Cachorros

Wilson Paredes (5EL, 5H, 5CL, 4K, 4BB)

Rafael Sánchez (1EL, 2H, 0CL, 0K, 0BB)

Yuniel Suárez (2EL, 2H, 1CL, 1K, 0BB)

Yoidel Castañeda (1EL, 1H, 0CL, 1K, 0BB)

Estadio: ¨Calixto García¨

CAV 6 11 0

HOL 2 6 0

G: Lázaro Blanco (3-0)

P: Wilson Paredes (8-3)

Por último, los leones de Rey Vicente Anglada terminaron desplumando a los gallos de José Raúl Delgado y se llevaron la serie particular a los records. El diestro Erlis Casanova lanzó un juego de leyenda pintando de blanco a sus rivales a ritmo de 11 ponches y solo 5 hits permitidos en nueve entradas de actuación.

La toletería azul fue productiva esta vez, llevándose todo el crédito el recién llegado Michael González con doble y cuadrangular que sirvió para empujar tres carreras saludando con poco respeto al relevista Yaniesky Duardo a la altura de la sexta entrada y cortando de cuajo las espuelas de los visitantes.

Yamichel Pérez fue un digno rival durante 5 capítulos pero terminó cediendo ante el empuje de los capitalinos que andaban sedientos de victorias.

En el choque, Yordanis Samón fue expulsado por el árbitro principal Ernesto Daniel del Risco por protestar un out por interferencia declarado en su contra cuando el receptor espirituano Yunior Ibarra tiró a la segunda base y se perderá el juego del domingo contra los cachorros holguineros.

Mejores bateadores de los leones: Michael González (4-2, doble, HR, 3CI), Stayler Hernández (4-2, 1CI), y Wilfredo Aroche (4-2)

Mejores bateadores por los gallos: Yoandy Baguet (1-1) de emergente, Sergio Barthelemy (3-1), y Geyser Cepeda (3-1)

Actuación de los lanzadores

Leones

Erlis Casanova (9EL, 5H, 0CL, 11K, 2BB)

Gallos

Yamichel Pérez (5.2EL, 7H, 4CL, 5K, 0BB)

Yaniesky Duardo (0.1EL, 1H, 1CL, 0K, 0BB)

José E. Santos (1EL, 1H, 0CL, 1K, 0BB)

Humberto Delgado (1EL, 1H, 0CL, 1K, 1BB)

Estadio: ¨Latinoamericano¨

SSP 0 5 0

IND 5 10 1

G: Erlis Casanova (1-1)

P: Yamichel Pérez (6-5)

HR: Michael González.