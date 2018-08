Hazaña: Yaimé Pérez derrota a Sandra Perkovic y gana la Liga de Diamante 2018 (+ Video)

La discóbola cubana Yaimé Pérez dio la gran sorpresa del día en Bruselas y derrotó por tercera vez en la historia a la croata Sandra Perkovic, un rendimiento que le permitió ganar la competencia final de la Liga de Diamante 2018 y con ello levantar la codiciada gema.

En la jornada de cierre del torneo, la santiaguera remontó desde la tercera posición en su última oportunidad de disparos y con buenos 65.00m dejó sin opciones al resto de las competidoras. Antes había marcado una secuencia estable de 63.38/64.23/63.12/63.10 y nuevamente 63.12m.

Indiscutiblemente esta no fue la noche de Perkovic (64.31m) —doble campeona olímpica y mundial y con solo dos derrotas en las últimas tres temporadas, ambas frente a la cubana— pues también la brasileña Andressa de Morais (64.65m) quedó mejor ubicada que ella. Desde la Copa Continental de la IAAF Marrakech 2014 la croata no terminaba una competencia en el tercer puesto.

“Esto es una locura, todavía no me doy cuenta de que he ganado la Liga de Diamante. Estoy completamente en shock. Cuando tomé la delantera en mi último intento, todavía pensé que iba a perder porque Sandra tenía su último intento. Es una gran campeona y con ella en la competencia nunca estás seguro de ganar. Esta es de lejos la mayor victoria en mi carrera, pero todavía no puedo creerlo”, aseguró la cubana ante la primera pregunta de la prensa.

Mientras tanto, Perkovic justificó su rendimiento con una gripe que la afecta hace cinco días, aunque no dudó en criticar a los organizadores por algunas cuestiones sobre la competencia.

“La Liga de Diamante no se debe otorgar en una final. Además, 30 segundos para cada lanzamiento me parece ridículo. En otras disciplinas, como el salto de longitud, ofrecen más. La IAAF debería considerar esto y no burlarse de los atletas”, dijo casi sin poder ocultar su enfado.

Esta es la primera vez desde 2012 que la europea pierde el trofeo final de la Liga de Diamante. Ahora Yaimé se une a su coterránea Yarelis Barrios como las únicas mujeres capaces de arrebatarle el dominio en este tipo de eventos.

En esa prueba también participó la titular mundial de 2015, Denia Caballero, pero con solo 56.37m terminó última entre las ocho finalistas.

Registros históricos en el cierre del diamante

Varias notas de nivel dejó esta parada conclusiva de la Liga de Diamante, incluyendo algunas marcas entre las diez mejores de la historia y otros rendimientos destacables.

Uno de los que se llevó aplausos fue el etíope Selemon Barega, al correr los 5 mil metros en 12:43.02 y llegar hasta el cuarto puesto en el ranking histórico. En una carrera donde nueve de los trece hombres que llegaron a la meta superaron sus marcas personales, también Hagos Gebrhiwet (12:45.82) y Yomif Kejelcha (12:46.79) entraron en el top ten de todos los tiempos.

Por su parte, el estadounidense Christian Coleman logró unos espectaculares 9.79s en los 100 metros planos para empatar en el séptimo lugar entre los corredores más rápidos de todos los tiempos.

Otro de los resultados más destacados de esta jornada lo protagonizó la colombiana Caterine Ibargüen (6.80m), líder en la longitud luego de conquistar este jueves en Zurich su quinta gema en el triple salto (14.56m). Esta actuación la convierte en la primera mujer en ganar ambos eventos en una misma Liga de Diamante.

Entre los restantes triunfadores del día, el jamaicano Fedrick Dacres (68.97m) confirmó su dominio en este año y ganó la gema. Asimismo, la barení Salwa Eid Nasser (49.33s), la kenyana Beatrice Chopkoech (8:55.10) y el ruso Sergey Shubenkov (12.97s) demostraron en sus respectivas pruebas de 400 metros, los 3 mil con obstáculos y los 110 con vallas por qué llegaban como favoritos a Bruselas.

En la jornada también ganaron el trofeo del diamante Laura Muir (GBR-3:58.49) en los 1500 metros, Emmanuel Kipkurui Korir (KEN-1:44.72) en los 800 metros y Brianna McNeal (12.61s) en los 100 con vallas. Asimismo, Brandon Starc (AUS-2.33m) dominó el salto alto, Shaunae Miller-Uibo (22.12s) los 200 metros, Pedro Pablo Pichardo (POR-17.49m) el triple salto y el ruso Timor Morgunov (5.93m) el salto con pértiga.

En Video, declaraciones de Yaimé Pérez