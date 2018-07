Bronce e historia ¿entre caribeñas?

Barranquilla.- Por sexta ocasión consecutiva desde 1990, la selección femenina cubana de sóftbol se incluyó en el podio centrocaribeño, con una peleada medalla de bronce asegurada desde la jornada anterior con triunfo sobre Venezuela 6-5 y que no pudieron mejorar este jueves al caer ante Puerto Rico 0-4 en el Estadio Pequeñas Ligas de esta ciudad.

Las nuestras terminaron cuartas en la ronda preliminar y bajo el Sistema Page enfrentaron a las morochas en busca de avanzar a la discusión del título. Un jonrón de Yanitza Avilés en las postrimerías decidió el pleito y con ello se convirtieron en medallas por sexta ocasión consecutiva: 1990- oro, 1993-bronce, 1998- oro, 2006- plata y 2014-plata.

El desafío contra las boricuas, que de ganarlo les hubiera al menos permitido igualar lo alcanzado en las dos últimas ediciones que han intervenido, se decidió en la misma primera entrada al fabricarle par de anotaciones a la carta de triunfo del pitcheo cubano, Anisley López, que salió hacia las duchas luego del jonrón Aleshia Ocasio.

De detener la ofensiva de las puertorriqueñas se encargó entonces la zurda Yilian Tornes, a quien solo le marcaron dos carreras más, mientras ponchaba a siete y regalaba un solo boleto. Sin embargo, su equipo nada pudo hacer ante otra fuera de serie en el sóftbol actual, Meghan King, que distanció a su antojo los dos hits con seis ponchados.

En la porfía por la corona, Puerto Rico venció sorpresivamente a México 4-2 y se apuntó su quinta, todas en el sexo femenino. Al término de la premiación conversamos con el director técnico de las antillanas, Jorge Lamas del Río y con dos de sus puntales en el conjunto: Yanitza Avilés y Diamela Puentes,

“No se pudo la plata, pero jugaron bien”

Jorge Lamas del Río, director: “Las muchachas jugaron bien. Tuvimos un comienzo un poco incierto en el torneo (derrotas ante las propias boricuas 10-1, México 3-6 y Venezuela 4-9), pero se fueron recuperando y llegamos a tomar desquite contra Venezuela, segundo del último certamen panamericano.

“Ya contra Puerto Rico las cosas fueron diferentes. Nos hicieron las carreras muy rápido; y además tienen una gran lanzadora que no pudimos conectarle.

“No obstante, hubo bastante paridad entre todos los equipos. Venezuela es un gran equipo. Colombia demostró garra, y hasta Curazao, que pensamos iba a ser último, enseñó buen sóftbol al punto de perder dos 0-2 con México.

“Este equipo no clasificó para los Juegos Panamericanos del 2019, pero tenemos un preolímpico que vamos a luchar por clasificar para los Juegos de Tokio 2020”.

Yanitza Avilés: “El torneo no ha sido tan fuerte como en juegos anteriores para nosotros, pero tenemos un equipo joven y llegamos bastante lejos. Aspirábamos a la final y no se pudo. Faltó bateo. Si no haces carrera no se puede nada. Con respecto al jonrón contra Venezuela salí a buscar un hit y salió jonrón.

“El sóftbol cubano necesita más apoyo. Cada año vamos teniendo un poco menos y quisiéramos que nos ayuden para que puedan salir cosas hacia el futuro.

“Además, necesitamos un poco de condiciones para establecernos en un lugar y entrenar, tal vez no el año entero, pero sí con una buenas comodidades e implementos. Necesitamos un poco más de topes internacionales. Cuando llegamos aquí estamos casi en cero y venimos a conocer a las pitcheres en la caja de bateo”.

Diamela Puentes: “Estos son mis cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe y serán los últimos. Tengo 37 años y aunque, me siento bien físicamente y las muchachas, los entrenadores me dicen que siga, ya no es igual.

“Esta vez vi mucho desarrollo, hay nivel, equipos parejos y los que han ganado son porque batean más y tienen lanzadoras que aguantan. Al equipo nuestro le faltó la ofensiva. Si no se hacen carrera no se pueda ganar.

“Me ha impresionado el bateo de los demás equipos. Solo México y Puerto Rico tienen lanzadoras de primer nivel. Los demás equipos tienen muchos refuerzos y yo me preguntaba: ¿son caribeñas ellas como nosotros?

“Ayer fue un triunfo espectacular y nos fajamos hasta el final con un equipo como el de Venezuela, que es medallista panamericano. Creo que sí, que se puede volver a los Juegos Olímpicos. Para eso hace falta preparación con otros equipos, para ver otro nivel de juego”, comentó la única sobreviviente del último oro alcanzado en estas citas regionales en 1998 y olímpica en la primera y única vez que Cuba participó en sóftbol: Sídney 2000.