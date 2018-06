Laura Pausini: “Las primeras cartas de mis fans extranjeros vinieron desde Cuba” (+ Video)

En declaraciones para la televisión, la intérprete italiana Laura Pausini mostró su alegría por haber actuado en Cuba, un sueño conservó intacto durante 25 años y “que ahora se hizo realidad”.

“Esa es la motivación principal por la que estoy gritando a los cuatro vientos que quiero estar aquí (en Cuba), y agradezco a Gente de Zona por haberme invitado a su concierto; es eso, he visitado tantos países del mundo, pero nunca había estado en Cuba”, comentó la artista.

El pasado martes 26 de junio, Pausini participó en un concierto que reunió a más de 250 mil personas en los predios de la Ciudad Deportiva de La Habana, junto a la agrupación cubana Gente de Zona, anfitriones del evento musical, y contó con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel.

“Las primeras cartas de mis fans extranjeros, que no eran italianos, vinieron desde Cuba; yo tenía 18 años la primera vez que abrí una carta cubana, donde una chica me escribió que las letras de mis canciones le habían cambiado la vida, y me pregunté cómo era posible que alguien de un lugar tan lejano de Italia me conocía y escuchaba mi música”, comentó emocionada la artista.

“Nací en un pueblo -agregó-, soy una chica del campo, aunque ahora viva en las ciudades del mundo, pero cuando uno es simple, de la tierra, se queda así, y recuerdo muy bien la sensación que sentí, sabiendo que bastaba una sola persona que pensara en mí, para ayudarla, y esta persona era cubana”.

La cantante señaló que tiene intenciones de regresar a la isla caribeña para una nueva actuación. Pausini y el dúo Gente de Zona, integrado por Alexander Delgado y Randy Malcom, popularizaron hace unos meses el tema Nadie ha dicho.

Vea las declaraciones de la cantante italiana



(Con información de Sputnik)