Descubre la edad de Sarah y razona con lógica y creatividad

Siempre que el tiempo y mi cacumen me lo permitan, combinaré lo numérico con lo que no lo es. En este acertijo el primer inciso es básicamente numérico y el segundo básicamente de razonamiento no numérico; así no dejo botados a acertijandos de talla específica. Pienso que el segundo me dará materia prima para un artículo de opinión.

I

Qué edad debe tener Sarah y sus dos hijas, para que se cumpla que duplique la de su hija Rosa y triplique la de su hija Sofía; si se sabe además que la diferencia de edad entre Rosa y Sofía es múltiplo de 5; que Sarah no es septuagenaria; y que Sofía está estudiando en la Universidad.

La edad está expresada en números enteros.

Tantear no es malo, pero razonar y fundamentar la solución es mejor.

II

El comportamiento humano es básicamente impredecible. Depende de factores intrínsecos y extrínsecos.

Yo tuve un maestro en el preuniversitario y luego un jefe que decía: “Es preferible pedir perdón que pedir permiso”.

Esta columna pretende estimular en la capacidad de razonar y sacar conclusiones propias; así que les invito a dar elementos a favor y otros en contra; a razonar y sacar conclusiones propias sobre la mencionada sentencia, utilizando la lógica y la creatividad.

¿Pedir permiso o pedir perdón?

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!